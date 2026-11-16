Beast Games World Champions vuelve con nueva temporada: cuándo y dónde verla sin XUPER TV

Prime Video fijó el estreno de la tercera temporada de Beast Games para el 16 de diciembre de 2026.

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Prime Video confirmó la fecha en la que los espectadores podrán ver la tercera temporada de Beast Games, el reality de MrBeast. La nueva entrega, titulada Beast Games: World Champions, llegará a la plataforma de streaming el 16 de diciembre con sus primeros tres episodios.

El anuncio se realizó durante TwitchCon, en San Diego, California, en el marco de la presentación especial “Prime Video Presents Beast Games Live!”, conducida por Jeff Allen, ganador de la primera temporada del programa. Junto con la fecha, la plataforma difundió el primer adelanto de la competencia.

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Dónde y cuándo ver la nueva temporada

Beast Games: World Champions se estrenará de forma exclusiva en Prime Video el 16 de diciembre de 2026. Ese día se publicarán los tres episodios iniciales de la temporada, por lo que será el método más seguro para disfrutar de este contenido sin recurrir a plataformas como Xuper TV.

A partir de entonces, la plataforma liberará dos capítulos por semana hasta llegar al final, previsto para el 13 de enero de 2027, cuando se emitirá el episodio de cierre con la definición del campeón.

Prime Video liberará dos capítulos por semana hasta la definición del certamen el 13 de enero de 2027. (REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

La serie estará disponible en más de 240 países y territorios, la misma cobertura internacional con la que Prime Video distribuyó las temporadas anteriores del reality creado por Jimmy Donaldson, el nombre real de MrBeast.

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De qué trata Beast Games: World Champions

La tercera temporada eleva la escala del formato con una competencia que reúne a concursantes de 196 países, quienes disputarán un premio de cinco millones de dólares.

El adelanto difundido por Prime Video muestra algunos de los escenarios que formarán parte de esta edición, entre ellos el Coliseo romano y un estadio con capacidad para decenas de miles de espectadores en vivo.

De acuerdo con la descripción oficial del programa, los participantes deberán superar pruebas de fuerza, habilidad y estrategia. A esas exigencias físicas y mentales se sumarán sobornos, traiciones y giros de guion pensados para medir hasta dónde están dispuestos a llegar por un premio capaz de cambiarles la vida.

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El formato enfrenta a participantes de 196 países por un premio de cinco millones de dólares.

El formato introduce además una dinámica de enfrentamiento entre naciones: se formarán alianzas entre competidores de distintos países, mientras las rivalidades se plantean entre continentes completos. Al final de la competencia, una sola persona se consagrará campeona mundial de Beast Games.

Esta dimensión internacional diferencia a la tercera temporada de las dos entregas previas, en las que cientos de participantes compitieron por premios millonarios sin la estructura de representación por países que caracteriza a World Champions.

Jimmy Donaldson regresará como presentador y productor ejecutivo de la serie. A su lado estará nuevamente Tyler Conklin, cocreador del programa junto a MrBeast, quien repetirá en la dirección y compartirá las tareas de producción ejecutiva.

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El equipo de producción ejecutiva se completa con Michael H. Miller, Rob Buchta, Chris Keiper, Josh Kulic, Michael Cruz y Jeff Housenbold.

Un análisis de la firma ESET comprobó que aplicaciones no oficiales solicitan permisos que facilitan el robo de datos y malware.

Por qué no ver series ni películas en Xuper TV

Aplicaciones piratas como Magis TV, Xuper TV y Cuevana exponen a sus usuarios a riesgos de ciberseguridad que van más allá de la infracción de derechos de autor.

Según explicó Álvaro Ponce, gerente de Operaciones de Directv Colombia, a Infobae Tecno, la falta de medios de pago empuja a parte del público hacia estos servicios no autorizados.

Un análisis de la firma ESET detectó que Magis TV solicitaba permisos innecesarios para reproducir contenido, como el acceso a archivos, notificaciones y tareas en ejecución. Esas autorizaciones pueden facilitar phishing, publicidad invasiva e instalación de malware.

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El riesgo crece cuando la instalación se hace mediante archivos APK de origen desconocido, sin revisiones de seguridad, lo que puede comprometer también la red Wi-Fi del hogar. Además, la Justicia argentina ordenó bloquear dominios vinculados con estas apps, y Amazon Fire TV restringió su funcionamiento.

Como alternativas legales y gratuitas existen YouTube, Pluto TV y Rakuten TV. Para Ponce, la solución también pasa por planes accesibles como Directv Flex, que combina TV en vivo con plataformas premium rotativas y admite pago en efectivo.