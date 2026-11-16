Alemania excluyó a Palantir, empresa estadounidense de software, de la lista de opciones de IA para su ejército

Alemania excluyó a la empresa estadounidense Palantir de la lista de opciones de inteligencia artificial para su ejército (REUTERS/Lisi Niesner)

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Alemania dejó a Palantir fuera de la lista de soluciones que evalúa para la plataforma de inteligencia artificial que quiere desplegar en su ejército desde el próximo año, según informó la agencia Reuters. Francia y Países Bajos también buscan proveedores europeos para reducir la dependencia de la tecnología de Estados Unidos.

La agencia citó a una persona al tanto del asunto, que explicó que el Gobierno alemán redujo las opciones a un puñado de soluciones. Ninguna igualaría las capacidades de Palantir, pero serían suficientes, garantizarían la soberanía sobre los datos nacionales y podrían cubrir cerca del 80% de lo necesario en un año.

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Palantir es una empresa estadounidense de software que analiza grandes volúmenes de datos. Su sistema Maven Smart System es el programa central del Pentágono y fue muy usado por Ucrania en la guerra contra Rusia. El cuartel general militar de la OTAN lo adoptó el año pasado y en junio lo declaró listo para uso operativo en toda la alianza.

Según Reuters, algunos funcionarios y militares reconocen que Europa no tiene hoy un equivalente exacto en tamaño, despliegue y experiencia. Los ejércitos enfrentan así un dilema: apostar por sistemas propios, con más autonomía pero menos maduros, o usar una plataforma probada pese al riesgo de dependencia estratégica.

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Francia desarrolla una plataforma militar soberana con IA llamada Arcadia. Alexandre Lahousse, subdirector de la agencia francesa de compras de defensa, dijo a Reuters que incluirá a varios proveedores. La agencia prevé adjudicar al menos algunos contratos antes de que termine el año y tener una versión operativa para el campo de batalla a mediados de 2027.

Países Bajos usa hoy parte del software de Palantir, pero quiere una alternativa europea en dos años. El ministro neerlandés de Compras de Armamento, Derk Boswijk, explicó a la agencia que su ejército se reúne con posibles proveedores y probablemente combinará empresas neerlandesas y de otros países europeos. “Tenemos mucho conocimiento en Europa sobre IA y toma de decisiones. Pero está muy fragmentado, y ese es el problema”, afirmó Boswijk.

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El director internacional de Palantir, Louis Mosley, aseguró que el sistema adoptado por la OTAN carece de un mecanismo de desconexión remota (REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo)

Una empresa alemana presentó una alternativa europea

El 11 de noviembre, la empresa alemana Helsing presentó Clarity, un programa de inteligencia militar que, según la compañía, usa cientos de agentes de IA (asistentes que ejecutan tareas por su cuenta) para analizar imágenes de satélite, video de drones y partes escritas. Identifica posibles objetivos y prepara datos para los sistemas de armas, con aprobación humana de cada uno, según Helsing.

“Una capacidad tan crítica debe ser soberana”, dijo el cofundador y codirector ejecutivo de Helsing, Gundbert Scherf, en el comunicado de la compañía, citado por Kyiv Independent. Helsing aseguró a Reuters que podría entregar una versión inicial en pocos meses a la brigada alemana desplegada en Lituania.

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Reuters mencionó otros fabricantes europeos de software militar: la danesa Systematic, cuyo producto SitaWare usan el ejército alemán y partes de la OTAN, las francesas Thales y Safran, y la startup parisina Comand AI.

Palantir intenta tranquilizar a los europeos. Su director internacional, Louis Mosley, dijo a la agencia de noticias que el sistema usado por la OTAN no tiene un “interruptor de apagado”, que sigue habiendo demanda en Europa, incluido el Reino Unido, donde el Ministerio de Defensa firmó el año pasado un acuerdo de tres años, y que espera convencer a Alemania.

El jefe del ejército alemán, el teniente general Christian Freuding, señaló en una conferencia en Berlín que persisten dudas sobre seguridad de los datos, entrenamiento de los sistemas y compatibilidad entre plataformas. Francia prevé adjudicar los primeros contratos de Arcadia antes de que termine 2026.

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