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Las acciones tecnológicas enfrentan otra jornada inestable ante las pruebas clave de Nvidia y Anthropic

Los futuros del Nasdaq 100 retrocedían 0,8% al inicio de la semana y los fabricantes de chips registran bajas generalizadas

Los operadores evitaron las apuestas de riesgo antes de la presentación de resultados de Nvidia y del debut bursátil de Anthropic. (REUTERS/ARCHIVO)
Los operadores evitaron las apuestas de riesgo antes de la presentación de resultados de Nvidia y del debut bursátil de Anthropic. (REUTERS/ARCHIVO)
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Una venta de acciones tecnológicas se extendía al inicio de una nueva semana, mientras los operadores evitaban las apuestas de riesgo antes de los resultados de Nvidia Corp., considerados cruciales, y del esperado debut bursátil de Anthropic PBC en los próximos días.

Los futuros del Nasdaq 100 bajaban 0,8% después de que el índice cayera 1,2% en la última sesión de la semana pasada. Los contratos del S&P 500 retrocedían 0,3%. Nvidia perdía más de 2% en las primeras operaciones, en medio de una caída generalizada de los fabricantes de chips. Un indicador de acciones tecnológicas asiáticas se encaminaba a su mayor descenso en un mes. El Stoxx 600 europeo se mantenía estable.

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El crudo Brent bajaba hacia USD 95 por barril mientras los operadores sopesaban las tensiones en Medio Oriente frente a un mercado físico bien abastecido. El bitcoin extendía las pérdidas y caía por debajo de USD 65.000 tras un descenso de alrededor de 12% durante la última semana. Los bonos de menor plazo tenían un peor desempeño, con el rendimiento de los títulos del Tesoro a dos años subiendo dos puntos básicos, a 4,86%. El dólar avanzaba.

Pese a la turbulencia en el sector tecnológico, un amplio indicador de acciones globales avanzó la semana pasada tras un prolongado período de debilidad. El índice MSCI All Country World subió 2,5%, poniendo fin a cuatro semanas consecutivas de pérdidas. El lunes bajaba 0,4%.

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Los futuros del índice Nasdaq 100 bajaron 0,8% tras la caída de las acciones tecnológicas en Wall Street. (REUTERS/ARCHIVO)
Los futuros del índice Nasdaq 100 bajaron 0,8% tras la caída de las acciones tecnológicas en Wall Street. (REUTERS/ARCHIVO)

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

  • El Stoxx Europe 600 se mantenía con pocos cambios a las 11:07 a.m. (GMT)
  • Los futuros del S&P 500 bajaban 0,3%
  • Los futuros del Nasdaq 100 caían 0,8%
  • Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones se mantenían con pocos cambios
  • El índice MSCI Asia Pacific retrocedía 2,1%
  • El índice MSCI de mercados emergentes perdía 2,6%

Monedas

  • El Índice Bloomberg Dollar Spot subía 0,1%
  • El euro se depreciaba 0,2% a US$1,1006
  • El yen japonés se mantenía con pocos cambios en 159,67 por dólar
  • El yuan offshore se mantenía con pocos cambios en 6,6686 por dólar
  • La libra esterlina se debilitaba 0,2% a US$1,3186

Criptomonedas

  • El bitcoin bajaba 0,7% a US$64.577,34
  • El ether retrocedía 0,5% a US$1.809,96

Bonos

  • El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantenía con pocos cambios en 5,14%
  • El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años subía dos puntos básicos a 3,40%
  • El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzaba tres puntos básicos a 5,37%

Materias primas

  • El crudo Brent caía 0,4% a US$95,47 por barril
  • El oro spot bajaba 0,3% a US$3.871,61 la onza

(Bloomberg)

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