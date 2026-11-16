Las acciones tecnológicas enfrentan otra jornada inestable ante las pruebas clave de Nvidia y Anthropic

Los operadores evitaron las apuestas de riesgo antes de la presentación de resultados de Nvidia y del debut bursátil de Anthropic. (REUTERS/ARCHIVO)

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Una venta de acciones tecnológicas se extendía al inicio de una nueva semana, mientras los operadores evitaban las apuestas de riesgo antes de los resultados de Nvidia Corp., considerados cruciales, y del esperado debut bursátil de Anthropic PBC en los próximos días.

Los futuros del Nasdaq 100 bajaban 0,8% después de que el índice cayera 1,2% en la última sesión de la semana pasada. Los contratos del S&P 500 retrocedían 0,3%. Nvidia perdía más de 2% en las primeras operaciones, en medio de una caída generalizada de los fabricantes de chips. Un indicador de acciones tecnológicas asiáticas se encaminaba a su mayor descenso en un mes. El Stoxx 600 europeo se mantenía estable.

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El crudo Brent bajaba hacia USD 95 por barril mientras los operadores sopesaban las tensiones en Medio Oriente frente a un mercado físico bien abastecido. El bitcoin extendía las pérdidas y caía por debajo de USD 65.000 tras un descenso de alrededor de 12% durante la última semana. Los bonos de menor plazo tenían un peor desempeño, con el rendimiento de los títulos del Tesoro a dos años subiendo dos puntos básicos, a 4,86%. El dólar avanzaba.

Pese a la turbulencia en el sector tecnológico, un amplio indicador de acciones globales avanzó la semana pasada tras un prolongado período de debilidad. El índice MSCI All Country World subió 2,5%, poniendo fin a cuatro semanas consecutivas de pérdidas. El lunes bajaba 0,4%.

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Los futuros del índice Nasdaq 100 bajaron 0,8% tras la caída de las acciones tecnológicas en Wall Street. (REUTERS/ARCHIVO)

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El Stoxx Europe 600 se mantenía con pocos cambios a las 11:07 a.m. (GMT)

Los futuros del S&P 500 bajaban 0,3%

Los futuros del Nasdaq 100 caían 0,8%

Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones se mantenían con pocos cambios

El índice MSCI Asia Pacific retrocedía 2,1%

El índice MSCI de mercados emergentes perdía 2,6%

Monedas

El Índice Bloomberg Dollar Spot subía 0,1%

El euro se depreciaba 0,2% a US$1,1006

El yen japonés se mantenía con pocos cambios en 159,67 por dólar

El yuan offshore se mantenía con pocos cambios en 6,6686 por dólar

La libra esterlina se debilitaba 0,2% a US$1,3186

Criptomonedas

El bitcoin bajaba 0,7% a US$64.577,34

El ether retrocedía 0,5% a US$1.809,96

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantenía con pocos cambios en 5,14%

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años subía dos puntos básicos a 3,40%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzaba tres puntos básicos a 5,37%

Materias primas

El crudo Brent caía 0,4% a US$95,47 por barril

El oro spot bajaba 0,3% a US$3.871,61 la onza

(Bloomberg)