Tecno

XUPER TV no se puede descargar en Android o en Smart TV: intentarlo permite el robo de contraseñas y malware

La búsqueda de películas y series gratis aumenta el riesgo de ser víctima de fraudes y que toda la red WiFi resulte comprometida

Logo de Xuper TV en blanco y azul sobre un fondo azul oscuro. La letra X contiene un detalle en azul claro y la palabra TV es de color azul
XUPER TV es una de las plataformas que ofrecen contenido sin costo para infectar diferentes dispositivos con programas maliciosos. (Foto: XUPER TV)
Guardar

La descarga de XUPER TV en celulares Android o televisores inteligentes puede exponer a los dispositivos y a los datos personales de los usuarios a diferentes riesgos.

Los enlaces, archivos APK y servicios que prometen acceso sin autorización a contenidos audiovisuales pueden funcionar como vía de entrada para programas maliciosos, robo de claves y fraudes financieros.

PUBLICIDAD

Interpol advierte que los sitios y redes que distribuyen material pirateado son un riesgo para la ciberseguridad. En el caso de XUPER TV, buscar una instalación fuera de las tiendas oficiales o habilitar permisos especiales en Android y Smart TV implica perder controles diseñados para reducir ciberataques.

Teléfono inteligente oscuro con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados, advertencias y malware que se desvanecen.
El dispositivo instala archivos que pueden vigilar movimientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué XUPER TV esconde malware

Los sitios que ofrecen aplicaciones, películas, series o transmisiones sin licencia incluyen malware dentro de los archivos disponibles para descargar. El programa puede dañar el funcionamiento del dispositivo, modificar configuraciones o acceder a información almacenada en el celular, el televisor o las cuentas asociadas.

El riesgo crece cuando el usuario instala un APK desde una página desconocida. Ese tipo de archivo puede solicitar permisos para leer datos, acceder a archivos, mostrar avisos sobre otras aplicaciones o conectarse a internet sin que exista una verificación equivalente a la de una tienda oficial.

PUBLICIDAD

Qué datos privados quedan expuestos

Los contenidos pirateados pueden utilizarse como señuelo para obtener nombres de usuario, contraseñas, correos, datos bancarios y otra información confidencial. Una página puede simular una pantalla de registro o de pago para que el usuario entregue esos datos con la promesa de activar XUPER TV o acceder a una transmisión.

Primer plano de unas manos sosteniendo un smartphone negro con la pantalla de desbloqueo activa, mostrando un teclado numérico y un dedo presionando el número 8.
Las claves de acceso pueden quedar en manos de extraños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema no se limita a una sola cuenta. Si una contraseña se repite en servicios de correo, redes sociales, bancos o plataformas de compras, una filtración puede facilitar accesos no autorizados a varios perfiles. Las credenciales robadas pueden servir para suplantar la identidad de una persona o realizar intentos posteriores de fraude.

Por qué todos los dispositivos conectados al WiFi están en riesgo

Un celular Android o un Smart TV conectado a la red WiFi forma parte del ecosistema digital doméstico. Si contiene software malicioso, este puede intentar propagarse hacia otros dispositivos, como computadoras, tablets, cámaras de seguridad, consolas de videojuegos o elementos utilizados para trabajar.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los riesgos de seguridad se pueden expandir a toda la red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Interpol señala que el malware vinculado a sitios piratas puede afectar redes domésticas y corporativas. En una empresa, esa situación puede comprometer sistemas necesarios para tareas internas.

En una vivienda, puede dejar expuestos documentos, fotografías, dispositivos inteligentes y cuentas vinculadas. Un solo archivo descargado fuera de canales oficiales puede comprometer más de un dispositivo.

Cuál es el riesgo de realizar un pago en plataformas piratas

Algunos servicios no autorizados solicitan pagos para activar una cuenta, renovar el acceso o eliminar anuncios. Esas operaciones pueden realizarse en sitios sin medidas adecuadas de protección, con formularios que capturan datos de tarjetas de crédito, códigos de seguridad y direcciones de facturación.

Una mujer revisando ofertas en su laptop mientras sostiene una tarjeta de crédito, simbolizando el proceso de compra en línea. La imagen refleja cómo el comercio electrónico ha facilitado las compras, permitiendo a los usuarios aprovechar promociones y gestionar sus finanzas de manera eficiente y segura desde cualquier lugar. Destaca el impacto de eventos como el Black Friday en las decisiones de compra y la importancia de las opciones de pago electrónico. (Imagen ilustrativa Infobae)
Se debe evitar dar información bancaria en páginas ilegales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Asimismo, existen ofertas de servidores proxy o accesos intermedios que prometen ocultar la conexión del usuario. Interpol advierte que estos servicios pueden implicar riesgos jurídicos y técnicos, sobre todo si fueron utilizados antes en ataques informáticos, como los de denegación de servicio distribuida.

Qué pasa si una aplicación no se puede actualizar

Las aplicaciones obtenidas por vías ilegales suelen carecer de actualizaciones confiables. Sin parches de seguridad, los errores detectados en Android, en el sistema operativo del televisor o en la propia aplicación quedan sin corregir y pueden ser aprovechados por extraños.

Las actualizaciones oficiales corrigen fallas, revocan permisos inseguros y refuerzan la protección frente a amenazas conocidas. Por ese motivo, Interpol sugiere mantener actualizado el sistema operativo, usar antivirus y firewall cuando corresponda, y descargar aplicaciones únicamente desde fuentes verificadas.

Temas Relacionados

XUPER TVAndroidSmart TVContraseñasPelículasTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Truco para crear láminas para colorear de Las Guerreras K-pop y los Saja Boys sin desde el celular o PC

Desde la versión web o aplicación de Gemini se puede crear dibujos de las protagonistas de la película de Netflix en minutos y sin ser experto en diseño

Truco para crear láminas para colorear de Las Guerreras K-pop y los Saja Boys sin desde el celular o PC

Criptomonedas: cuál es la cotización de Bitcoin este domingo

El bitcoin ha sentado las bases para la creación de muchas de las monedas virtuales existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital&nbsp;

Criptomonedas: cuál es la cotización de Bitcoin este domingo

Cuánto cuesta la criptomoneda ethereum este domingo

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Cuánto cuesta la criptomoneda ethereum este domingo

League of Legends cambiará para siempre: Riot Games revela detalles de la nueva versión del juego para 2027

El objetivo es mejorar la experiencia de los jugadores principiantes para sumar nuevos usuarios a la comunidad

League of Legends cambiará para siempre: Riot Games revela detalles de la nueva versión del juego para 2027

Todos los códigos de Free Fire para reclamar diamantes y skins gratis este 15 de noviembre de 2026

El canje de recompensas se realiza desde el portal oficial de Garena y es exclusivo para jugadores registrados

Todos los códigos de Free Fire para reclamar diamantes y skins gratis este 15 de noviembre de 2026

DEPORTES

Horacio Zeballos y Marcel Granollers debutan en el ATP Finals: hora, quiénes serán sus rivales y lo que hay que saber de la definición

Horacio Zeballos y Marcel Granollers debutan en el ATP Finals: hora, quiénes serán sus rivales y lo que hay que saber de la definición

Revelaron detalles de la interna que atravesó un equipo de Fórmula 1 por la continuidad de uno de sus pilotos para 2027

La impactante pelea por el título pesado de UFC que terminó con los dos luchadores en el hospital y un récord de 383 golpes

Controversia en el tenis por un insulto de Aryna Sabalenka durante el partido con Elina Svitolina: “Disculpas a quien ofendí”

El encuentro entre Lionel Scaloni y el cuerpo técnico de la selección argentina con el Cholo Simeone más otros dos ex futbolistas

TELESHOW

Rocío Robles recordó la dolorosa búsqueda de su hermana: “Estamos esperando que ocurra el milagro”

Rocío Robles recordó la dolorosa búsqueda de su hermana: “Estamos esperando que ocurra el milagro”

Rusherking habló por primera vez de la infidelidad a María Becerra y la escandalosa ruptura: "Me dejó consecuencias"

Luis Piñeyro habló de su estado de salud tras someterse a una cirugía robótica: “Feliz de volver a casa”

Tomás Rebord desembarca en la tevé abierta desde el streaming: "No voy a hacer lo que la gente espera que haga"

La historia de Henry y La Palangana, el misterioso anuncio que podría reunir a Gustavo Cordera con Bersuit Vergarabat

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: árbol navideño de más de 56 metros ilumina la plaza Salvador del Mundo desde el 14 de noviembre

El Salvador: árbol navideño de más de 56 metros ilumina la plaza Salvador del Mundo desde el 14 de noviembre

Pakistán denunció un ataque con drones que mató a dos soldados en Baluchistán y culpó a la India

La restauración del “Juicio Final” en el Vaticano reveló varios secretos sobre Miguel Ángel

A los 75 años, Maricela cuida a su hermano enfermo y sobrevive con la ayuda de sus vecinos en Cuba

Hasta 14 años de prisión para vendedores de drogas que operaban en los alrededores de escuelas en Panamá