Vicepresidenta de Amazon Prime Video defendió el uso de IA: “no es una amenaza a la creatividad”

Prime video es una de las plataformas streaming que están incorporando IA en diferentes procesos. (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas/)

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Kelly Day, vicepresidenta de Amazon Prime Video International, defendió el uso de inteligencia artificial (IA) en el entretenimiento y sostuvo que “no es una amenaza a la creatividad” porque puede reducir costos sin resignar calidad, ampliar la cantidad de historias y dar propuestas de creadores con perspectivas distintas.

Durante la convención de la Royal Television Society en Londres, Day describió a la inteligencia artificial como “la creatividad desatada”. La ejecutiva afirmó que permite reducir los costos de producción, asumir mayores riesgos creativos y dar espacio a más voces, según Variety.

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La plataforma de Amazon ya usa estos sistemas para transformar la experiencia de los espectadores y aplicó inteligencia artificial al doblaje de algunas series. Esa práctica provocó rechazo entre parte del público latinoamericano y protestas de trabajadores del sector del doblaje.

Un estudio de CVL Economics proyectó que la inteligencia artificial afectará a 118.500 empleos del sector audiovisual en Estados Unidos para 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria audiovisual está en un momento clave donde la tecnología podría afectar 118.500 empleos del cine, la televisión y la animación en Estados Unidos para 2026, según un estudio de CVL Economics, que prevé que algunas tareas se consoliden, sean reemplazadas o desaparezcan con la adopción de IA.

Qué tareas no delega Prime Video a la inteligencia artificial

Day descartó que Prime Video busque delegar la escritura de una serie en un modelo automatizado. Al referirse a Fleabag, precisó: “No estamos buscando un modelo de IA que escriba el próximo Fleabag y, por cierto, no creo que pudiera hacerlo”.

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La vicepresidenta planteó que la utilidad de estas herramientas está en liberar tiempo de las tareas administrativas. “Podría ayudar a que la persona que sí lo hace pase menos tiempo en tareas administrativas y más tiempo en la visión creativa que hace que una serie como esa cobre vida”, agregó.

Prime Video aplicó inteligencia artificial al doblaje de series, una decisión que provocó rechazo del público y protestas de los trabajadores. (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

Day reconoció que la aplicación de estas herramientas exige principios éticos definidos desde el inicio. “No pueden ser una idea de último momento; tienen que ser la base, y ese es el enfoque que estamos adoptando”, dijo.

Cuál es la visión de directores de cine sobre la inteligencia artificial

La expansión de la IA generativa profundizó las diferencias dentro de la industria cinematográfica. El director Guillermo del Toro expresó su rechazo a esta tecnología, mientras que Martin Scorsese exploró su aplicación en la elaboración de storyboards, guiones visuales que anticipan los planos de una producción.

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Scorsese es socio y asesor tecnológico de Black Forest Labs, una empresa alemana de inteligencia artificial. Las posiciones contrapuestas reflejan el debate sobre cuánto control deben conservar los equipos humanos en las etapas creativas y técnicas.

El cineasta Guillermo del Toro rechazó la inteligencia artificial, mientras Martin Scorsese exploró su uso para crear guiones visuales. (Foto: REUTERS/Daniel Cole)

De qué forma otras plataformas streaming utilizan inteligencia artificial

Netflix aseguró que alrededor de 300 títulos de su catálogo utilizaron inteligencia artificial generativa en algún punto de la producción. La compañía hizo público ese dato en su informe financiero del segundo trimestre de 2026, en el que presentó esta tecnología como una vía para optimizar calidad, costos y plazos de entrega.

Las herramientas intervienen desde la creación de conceptos y la previsualización hasta la posproducción y la entrega final. Entre sus usos están la generación de multitudes digitales, la recreación de secuencias históricas y la elaboración de planos generales para construir mundos ficticios.

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Netflix empleó inteligencia artificial generativa en la producción de aproximadamente 300 títulos de su catálogo, como la serie El Eternauta. (Foto: EFE/EPA/SEDAT SUNA)

La plataforma señaló que algunas producciones latinoamericanas, entre ellas El Eternauta, incorporaron escenas generadas con IA. Netflix señaló que, sin esos recursos, varias de sus producciones más ambiciosas tendrían que eliminar secuencias por limitaciones de presupuesto o de tiempo.

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, señaló que la IA generativa permite trabajar “el doble de rápido y a la mitad de costo”, según The Verge. La automatización, de acuerdo con esa postura, permite solucionar escenas difíciles que antes requerían grandes grupos de trabajo y presupuestos elevados.

La compañía registró ingresos por 12.560 millones de dólares en los últimos meses y mantiene el objetivo de duplicar sus ingresos publicitarios hasta los 3.000 millones de dólares.

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