Qué anticipan el riesgo país y el precio de los bonos en pesos sobre las expectativas de inflación y devaluación

Una variedad de billetes de pesos argentinos y dólares estadounidenses se observa desordenadamente apilada sobre una superficie de madera, reflejando la coexistencia de ambas monedas y su importancia en transacciones económicas de Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Teniendo en cuenta las cotizaciones y rendimientos actuales de los títulos de deuda del Tesoro nacional en pesos un informe privado calculó las tasas de inflación, devaluación y nivel de la Tasa Mayorista de Argentina (Tamar, la tasa nominal anual que en promedio paga el sistema bancario por plazos fijos a entre 30 y 35 días superiores a los $1.000 millones) que dejan indiferente a un inversor entre distintas opciones de inversión. Una última lectura de Quantum es que la formas de la curva de deuda en dólares y las curvas de deuda en pesos también refleja que para estas últimas no hay percepción de riesgo de reestructuración, pero sí un salto “discreto” entre los bonos que vencen antes y luego de las elecciones.

El ejercicio, realizado para un horizonte de 6 meses, abarca desde noviembre de este año hasta abril de 2027, fecha previa al inicio de la cosecha de la campaña gruesa y a la intensificación de la campaña electoral 2027.

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Para ese ejercicio, la consultora Quantum se basó en los rendimientos de distintos títulos del Tesoro, a saber:

En pesos a tasa fija, con pendiente positiva y muy empinada a corto plazo, y un rendimiento anual promedio de muy corto plazo del 27% (a enero 2027, equivalente a una tasa efectiva mensual del 2% y de mediano plazo del 30,3% (a junio 2027, con una TEM del 2,4%)

Bonos ajustables por CER (inflación) y duales (aquellos en que al vencimiento el tenedor elige si cobrar ajustando por inflación o por la variación del dólar) también con pendiente positiva, y rendimiento real de entre 2%-5% anual hasta mediados de 20277, antes de la elección, y de 7,5-11% de ahí en más. Según calculó Quantum, “los duales valuados por CER rinden entre 300 y 400 puntos menos que los títulos CER puros, en el tramo medio-largo, de junio a diciembre 2028.

Ajustables por Tamar y duales con opción TAMAR: tienen pendiente positiva, arbitrada con la de los instrumentos a tasa fija en el corto plazo, entre 28%-32% de tasa nominal anual y efectiva mensual de 2,1% y 2,6% en los plazos febrero y agosto de 2027, respectivamente. Pero los rendimientos se elevan a 38-40% anual (tasa efectiva mensual de 3,4 y 3,9%) a febrero y agosto 2028, respectivamente. De lo que observa que bonos duales valuados opción Tamar rinden lo mismo que los “Tamar puros”.

Bonos en pesos vinculados al dólar (dollar-linked). Tienen pendiente positiva, pero con marcada disparidad entre rendimientos a muy corto plazo —vida promedio de hasta seis mees entre marzo y junio 2027, lo que resulta en entre 1%-2,6% y 13,9% por sobre la devaluación oficial en los títulos con una vida promedio de 1,5 a 2 años, que venden entre junio y diciembre de 2028.

Qué están diciendo los inversores

Un cuadro del informe (ver abajo) resume que tasas de inflación, devaluación del peso frente al dólar y Tasa Mayorista hacen que el rendimiento se iguale en los tres casos. Partiendo de la curva a tasa fija en ARS se obtienen las siguientes tasas de inflación, devaluación (del tipo de cambio oficial) y TAMAR breakeven o de indiferencia.

Como se observa, la inflación promedio mensual se ubica en el orden del 2% y un acumulad del 12,7% de noviembre 2026 a abril 2027, muy similar a la evolución promedio mensual del dólar oficial y al rendimiento acumulado de los bonos ajustables por la tasa mayorista: 12,6% y 12,8% respectivamente.

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Así las cosas, dice el informe, el mercado muestra expectativas de devaluación e inflación alineadas con la tasa de interés, con lo que el inversor promedio sería indiferente a invertir entre esos bonos en pesos. Quienes esperan una tasa de inflación o de devaluación superior o inferior a las breakeven deben ajustarse a sus diferentes expectativas.

La extraña curva de los bonos en dólares

Más extraño es lo que sucede con los bonos en dólares, en los que a diferencia que con las curvas de los bonos en pesos, la curva tiene pendiente negativa: los bonos cortos bajo legislación internacional (como GD29 y GD30, en CCL) rinden cerca de 16,5%, pese a que tienen dos amortizaciones antes de las elecciones de 2027, mientras los largos (GD35 y GD41, siempre en CCL) rinden entre 13%-14%, entre dos y medio y tres puntos y medio menos.

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No es una buena noticia para el gobierno. “Que la curva tenga pendiente negativa refleja la percepción de que si Argentina tiene problemas para cumplir con los vencimientos de deuda, los tenedores de títulos de corto plazo perderán más”, dice el informe. Son rendimientos en línea con un nivel de riesgo país de unos 850 puntos, muy superior al de otros países de la región que tienen fundamentos menos sólidos que los de la economía argentina, como Brasil con su altísimo déficit fiscal y 155 puntos de riesgo país y Bolivia, con 377 puntos básicos. Esto es, entre casi seis y más de dos veces menos.

Una última lectura es que la formas de la curva de deuda en dólares y las curvas de deuda en pesos también reflejan que para estas últimas no se percibe riesgo de reestructuración, pero sí un salto “discreto” entre los bonos que vencen antes y luego de las elecciones.

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