La salida a bolsa de Anthropic recibió seis veces más pedidos que las acciones disponibles

Anthropic se prepara para salir a bolsa e inversores ya empiezan a solicitar sus acciones. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

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Los pedidos de compra en la salida a bolsa de Anthropic, la creadora de Claude, llegaron el jueves 12 de noviembre a seis veces las acciones disponibles, según dos fuentes citadas por Reuters. La empresa prevé fijar el precio de una oferta de USD 64.000 millones el miércoles 18 de noviembre.

Al cierre del martes 10, primer día de la gira con inversores, el registro de órdenes ya duplicaba la oferta. Es una demanda inicial superior a la de SpaceX, que tras dos días de gira tenía pedidos por el doble de sus acciones, según informó antes Reuters.

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Una demanda de un solo dígito sería modesta en muchas ofertas muy esperadas, precisó la agencia. Banqueros e inversores la consideran sólida por el tamaño de la operación y dos de las fuentes esperan que crezca de forma sustancial antes del cierre de la gira.

Anthropic y sus bancos se reúnen con posibles compradores en Nueva York, Boston y San Francisco. La empresa declinó comentar.

Anthropic fija su salida a bolsa en USD 64.000 millones. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Dos dudas sobre la ventaja de Anthropic

Los inversores se preguntan si la empresa podrá conservar su liderazgo mientras competidores como Google se acercan en el desarrollo de modelos avanzados de IA. También si Claude puede crecer más allá de la programación, su fuerte actual, entre los trabajadores de oficina de todos los sectores.

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La preocupación de fondo es el precio. Si varias compañías ofrecen modelos de calidad comparable, Anthropic podría tener más dificultad para cobrar más que sus rivales, según el reporte de Reuters.

Otro foco de cautela es la información disponible. Un inversor que asistió a una reunión dijo que la empresa no respondió con detalle a algunas preguntas. Otro contó que un encuentro grupal no tuvo la conferencia telefónica que permite a los inversores institucionales hacer consultas, algo habitual en estas giras.

Algunos inversores dudan sobre la capacidad de Anthropic frente a otras empresas como Google. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En esa reunión, representantes de Goldman Sachs y Morgan Stanley leyeron sobre todo declaraciones preparadas, según el inversor. Morgan Stanley declinó comentar y Goldman Sachs no respondió de inmediato. Anthropic tampoco quiso referirse a los dichos del inversor.

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Proyecciones de ingresos para 2028 que dividen a los compradores

Los bancos usan como dato central una proyección de ingresos de entre USD 270.000 millones y USD 280.000 millones en 2028, dijeron dos fuentes a Reuters. Las estimaciones de los analistas de esos bancos para 2026 rondan los USD 52.000 a 53.000 millones, y para 2027, entre USD 135.000 y 137.000 millones.

Los fondos que compran acciones proyectan cifras entre 10% y 15% más altas para 2026 y 2027, según un inversor que hizo un pedido. Otro, que analizó la oferta pero decidió no participar, calcula para 2028 unos ingresos cerca de un 30% menores que los de los bancos.

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Como referencia de valor, los bancos usan a SpaceX y a la empresa de ciberseguridad CrowdStrike, aunque ninguna es comparable de forma directa. Reuters señaló que el caso de valuación de SpaceX se apoyaba en ingresos de 2029, un plazo que algunos inversores veían como muy optimista.

Algunos compradores se desanimaron por las proyecciones ingresos de Anthropic hacia 2028. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo)

The Times of India, que resume el reportaje y cita el prospecto de la oferta, indica que la valuación buscada llega a USD 1,4 billones. En mayo, una ronda privada había valuado a Anthropic en USD 965.000 millones.

El mismo medio informa que los ingresos anualizados de la empresa eran de unos USD 81.000 millones al 31 de octubre, frente a USD 71.000 millones un mes antes.

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Precio el 18 de noviembre, estreno bursátil el 19

Anthropic busca además USD 26.000 millones en una colocación privada con inversores como Alphabet, Nvidia y Advanced Micro Devices, según The Times of India. Con otros compromisos, el total podría alcanzar USD 90.400 millones.

Según Investor’s Business Daily, la empresa apunta a comenzar a cotizar en el Nasdaq con el símbolo ANT el jueves 19 de noviembre, un día después de la fijación del precio prevista para el miércoles 18.