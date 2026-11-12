Claude alcanza 1.300 millones de visitas antes de salir a bolsa y se consolida entre las tres IA más utilizadas del mundo

Claude aumentó de usuarios en el último mes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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Claude, el asistente de inteligencia artificial desarrollado por Anthropic, alcanzó aproximadamente 1.300 millones de visitas durante octubre, una cifra que lo consolida como uno de los tres servicios de IA conversacional más visitados del mundo. El crecimiento se produjo mientras la compañía prepara su salida a bolsa en Wall Street, una operación que podría convertirla en una de las empresas tecnológicas más valiosas del sector.

Los datos de la firma de inteligencia digital Similarweb, compartidos con Forbes, muestran que el tráfico de Claude aumentó un 23,8 % respecto a septiembre, cuando había registrado alrededor de 1.000 millones de visitas. El avance también representa un crecimiento interanual del 536,3 %, una expansión que supera el ritmo de sus principales competidores en el mercado de asistentes de inteligencia artificial.

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Con estos resultados, Claude subió seis posiciones en el ranking global de sitios web más visitados y alcanzó el puesto número 25. Dentro de la categoría de chatbots, se ubicó en el tercer lugar, detrás de ChatGPT y Gemini, las plataformas de OpenAI y Google, respectivamente.

Los usuarios de Claude siguen creciendo antes de la salida a bolsa de Anthropic, la empresa detrás del chatbot. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Claude crece mientras ChatGPT y Gemini mantienen sus posiciones

El aumento del tráfico de Claude contrasta con el comportamiento de otros asistentes de inteligencia artificial durante octubre. Según los datos de Similarweb, ChatGPT registró aproximadamente 6.000 millones de visitas, frente a los 5.900 millones contabilizados en septiembre. Esto representa un incremento mensual del 2,2 %.

La plataforma de OpenAI mantiene el liderazgo mundial y concentra el 81,2 % de la cuota de tráfico del sector, de acuerdo con las cifras citadas en el informe.

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Por su parte, Gemini, la inteligencia artificial de Google, alcanzó los 2.600 millones de visitas. Su actividad prácticamente no presentó cambios respecto al mes anterior, con una ligera caída del 0,1 %.

Estas cifras muestran que, aunque ChatGPT continúa dominando el mercado, Claude consiguió acelerar su crecimiento y reducir parte de la distancia frente a las plataformas más populares.

Mientras Claude crece, ChatGPT y Gemini mantienen sus posiciones.

Sin embargo, es importante distinguir entre visitas y usuarios únicos. Las cifras de Similarweb contabilizan accesos a los sitios web y no necesariamente representan personas diferentes, ya que un mismo usuario puede ingresar varias veces durante el mes.

Anthropic prepara una salida a bolsa multimillonaria

El crecimiento de Claude coincide con los preparativos de Anthropic para ingresar al mercado bursátil estadounidense. La compañía trabaja en una oferta pública inicial (OPI) que podría alcanzar una valoración de 1,4 billones de dólares, según la documentación citada en la información original.

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La operación contempla la colocación de 825 millones de acciones, con un precio estimado de entre 70 y 78 dólares por título. Si se concretan esas condiciones, la empresa protagonizaría una de las mayores salidas a bolsa de la historia tecnológica.

El movimiento también permitiría a Anthropic adelantarse a OpenAI, su principal competidor. Aunque esta última compañía habría iniciado trámites confidenciales para preparar su debut bursátil, decidió postergar sus planes más allá de 2026.

La posible salida a bolsa representa un momento importante para Anthropic, que busca demostrar que su crecimiento en inteligencia artificial puede traducirse en un negocio sostenible y atractivo para los inversores.

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Anthropic ya prepara su salida a bolsa y podría convertirse en la empresa más valiosa del mundo.

Las controversias también impulsaron la atención sobre Claude

El crecimiento de Claude se produjo en un contexto de discusiones sobre el uso de inteligencia artificial en organismos públicos y aplicaciones militares.

Anthropic ganó notoriedad tras protagonizar una disputa contractual con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, además de recibir cuestionamientos públicos del presidente Donald Trump.

La compañía ha defendido una estrategia centrada en la seguridad y el desarrollo responsable de sus modelos, un enfoque que forma parte de su posicionamiento frente a otros competidores.

No obstante, el aumento de visitas también refleja el interés de los usuarios por herramientas capaces de resolver tareas cotidianas, desde redactar documentos y analizar información hasta ayudar con programación y trabajos complejos.

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Anthropic es la empresa detrás de Claude. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

Gil Luria, director gerente de la firma D. A. Davidson, señaló que, pese a los cuestionamientos reputacionales que enfrentan las grandes compañías de inteligencia artificial, los usuarios siguen priorizando la potencia y utilidad de estas herramientas.

Con 1.300 millones de visitas en octubre, Claude demuestra que Anthropic ha conseguido ampliar su presencia internacional. El siguiente desafío será mantener ese crecimiento y convertir la popularidad de su asistente en una ventaja competitiva frente a ChatGPT y Gemini, especialmente mientras prepara su posible debut en Wall Street.