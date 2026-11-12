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Caída de Microsoft: ChatGPT y Claude afectados tras caída global del correo electrónico Outlook

El impacto de la interrupción se concentró de manera especial en el correo electrónico de la compañía

Caída de Microsoft - ChatGPT - Anthropic - Outlook - Microsoft 365 - tecnología - 12 de noviembre
Mientras OpenAI y Anthropic reportaban las consecuencias de la falla en sus propias plataformas, Microsoft avanzaba con nuevas estrategias técnicas. (Composición Infobae: Anthropic / OpenAI)
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Una interrupción masiva en los servidores de Microsoft afecta a una parte de sus servicios en línea en diversas regiones del mundo, con Outlook como el más perjudicado. La falla, que impacta de lleno en la plataforma Microsoft 365, también repercutió en los sistemas de IA de OpenAI y Anthropic, que reportaron problemas en sus propias herramientas por la dependencia de los conectores de la compañía de Redmond.

El correo electrónico Outlook, la paquetería de Office, el chatbot Copilot y el servicio de mensajería Teams forman parte del ecosistema de Microsoft 365, por lo que la caída tuvo un alcance que trascendió un único producto. Microsoft confirmó públicamente el problema y señaló que trabajaba contra reloj para restablecer la conectividad a sus usuarios.

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Microsoft reconoce que sus primeras acciones no funcionaron

A través de su cuenta de X, Microsoft 365 Status detalló los intentos de la empresa para resolver la interrupción y admitió que los primeros pasos no habían dado resultado. “Estamos abriendo todas las vías disponibles para restaurar el servicio, ya que las acciones tomadas hasta ahora no han proporcionado el alivio esperado”, indicó la compañía.

Una interrupción masiva en los servidores de Microsoft afecta a una parte de sus servicios en línea en diversas regiones del mundo. REUTERS/Dado Ruvic
Una interrupción masiva en los servidores de Microsoft afecta a una parte de sus servicios en línea en diversas regiones del mundo. REUTERS/Dado Ruvic

En ese mismo mensaje, la firma explicó el origen técnico de la falla: “Encontramos que un proceso central en los servidores afectados se está sobrecargando, lo que provoca una pérdida de capacidad”. Para intentar revertir la situación, detalló que estaba aislando una parte de su infraestructura.

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“Para validar una posible recuperación, estamos aislando una porción de la infraestructura, reiniciando los componentes afectados y reintroduciendo el tráfico para confirmar que los servicios permanecen estables antes de aplicar el cambio de manera más amplia”, agregó Microsoft 365 Status en la misma publicación.

La falla en los servidores de Microsoft comenzó a notarse en distintas zonas del planeta, lo que llevó a la compañía a aclarar el alcance real del problema. “Hemos confirmado que el problema podría afectar la conectividad al servicio de Microsoft 365 para los usuarios de cualquier región”, había indicado la empresa en un mensaje previo en X.

Allí también describió el comportamiento anómalo de su infraestructura: “Varios servidores han quedado inesperadamente fuera de servicio, lo que ha sobrecargado el resto de la infraestructura. Estamos trabajando para restablecerlos de manera segura”.

FILE PHOTO: A person stands next to the logo of ChatGPT, an AI-powered chatbot by OpenAI at Bharat Mandapam, one of the venues for AI Impact Summit, in New Delhi, India, February 17, 2026. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo
FILE PHOTO: A person stands next to the logo of ChatGPT, an AI-powered chatbot by OpenAI at Bharat Mandapam, one of the venues for AI Impact Summit, in New Delhi, India, February 17, 2026. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

OpenAI y Anthropic reportan fallas en sus herramientas conectadas a Microsoft

La dependencia tecnológica entre distintas plataformas quedó expuesta cuando OpenAI, la firma responsable de ChatGPT, confirmó que investigaba inconvenientes derivados directamente de la caída de Microsoft. La compañía explicó que el problema se originaba en los conectores que vinculan sus herramientas con los servicios de la empresa de Redmond.

“Estamos investigando un problema con los conectores de Microsoft que puede provocar que las nuevas conexiones se interrumpan y que las herramientas no funcionen correctamente. Compartiremos una actualización en cuanto tengamos más información”, señaló OpenAI.

Caída de Microsoft - ChatGPT - Anthropic - Outlook - Microsoft 365 - tecnología - 12 de noviembre
(OpenAI)

Por su parte, Anthropic también identificó el origen del inconveniente en su propio servicio y lo atribuyó de manera directa a la falla de Microsoft. La compañía precisó que el conector de Microsoft 365 presentaba fallas en varias de sus funciones.

“Este problema se debe a una incidencia en el servicio de Microsoft 365, y las herramientas de correo, calendario y búsqueda del conector de Microsoft 365 siguen fallando para la mayoría de las solicitudes. Claude para Outlook continúa afectado”, indicó Anthropic, en referencia a su asistente de inteligencia artificial.

Caída de Microsoft - ChatGPT - Anthropic - Outlook - Microsoft 365 - tecnología - 12 de noviembre
(Anthropic)

Nuevos intentos de Microsoft para restablecer el servicio

Mientras OpenAI y Anthropic reportaban las consecuencias de la falla en sus propias plataformas, Microsoft avanzaba con nuevas estrategias técnicas para recuperar la estabilidad de sus servidores. La compañía detalló que buscaba un método alternativo luego de que las primeras medidas no funcionaran.

“Ahora estamos aplicando este cambio de manera más amplia. También estamos preparando sistemas de recuperación automatizados para detectar y reiniciar continuamente los servidores que no responden, con el fin de mantener la estabilidad del servicio mientras se implementa este cambio”, señaló la empresa.

No obstante, minutos después de ese anuncio, Microsoft debió reconocer nuevamente que la situación seguía sin resolverse del todo. “Las medidas que hemos tomado hasta ahora no han proporcionado el alivio esperado”, informó la compañía, en un mensaje que reflejó la persistencia del problema pese a los sucesivos intentos de reparación.

Europa Press
Europa Press

Outlook, el servicio con más reportes de fallas según Downdetector

El impacto de la interrupción se concentró de manera especial en el correo electrónico de la compañía. Según el sitio de seguimiento de interrupciones Downdetector, que recopila informes de estado de diversas fuentes, el servicio de Outlook acumuló más de 128.000 incidencias de usuarios que notificaron problemas con el correo en un momento del día.

La magnitud de esas cifras sugiere que el número de usuarios afectados por la caída puede alcanzar a millones de personas a nivel global, dado el volumen de clientes corporativos y particulares que dependen de las herramientas de Microsoft 365 para sus tareas diarias.

Antes de que el problema se extendiera a otras regiones, Microsoft había resuelto parcialmente una incidencia previa. La firma había comunicado a primera hora del día que había solucionado una interrupción en Teams que afectaba a usuarios de Norteamérica y que el problema se había resuelto por completo, informó la agencia Reuters.

Sin embargo, esa solución inicial no fue suficiente para contener la crisis técnica. Poco después, la empresa indicó que el problema también podría afectar a la conectividad del servicio Microsoft 365 para usuarios de otras regiones, lo que marcó el inicio de la propagación global de la falla.

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