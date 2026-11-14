Tecno

Cómo compartir tu ubicación en tiempo real en WhatsApp por un tiempo limitado y detenerla cuando quieras

La función cifra los datos de extremo a extremo y ofrece duraciones de 15 minutos, una hora u ocho horas, además de un menú que lista todos los chats activos

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
WhatsApp cuenta con una opción para compartir tu ubicación en tiempo real. (Foto: Meta)
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WhatsApp permite compartir la ubicación en tiempo real con un contacto o un grupo durante un lapso que elige el usuario y detener el envío en cualquier momento. Según el Centro de ayuda de la aplicación, la función está cifrada de extremo a extremo: solo ven el mapa las personas del chat al que se envía.

La opción sirve para avisar que se llegó bien a un destino, coordinar un encuentro o seguir un trayecto largo. Funciona igual en Android y en iPhone, con pequeñas diferencias en los menús y en los permisos del teléfono.

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Antes de empezar, la aplicación necesita acceso a la ubicación del dispositivo. En Android, el Centro de ayuda indica ir a Ajustes y luego a Aplicaciones para elegir entre permitir solo mientras se usa la app, preguntar cada vez o no permitir.

Primer plano de manos sosteniendo un smartphone que muestra un mapa con una ubicación en tiempo real, superpuesto con el logo de Google Messages.
Puedes compartir tu ubicación a través de WhatsApp con una simple acción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pasos para compartir la ubicación

En iPhone, el permiso se activa en Ajustes, Privacidad y seguridad, Localización y, dentro de ese menú, WhatsApp. Allí se puede elegir entre “Siempre” o “Mientras se usa la app”.

Con el permiso concedido, el procedimiento oficial es el mismo en ambos sistemas. Se abre el chat individual o grupal, se toca el botón de adjuntar, se elige Ubicación y luego Compartir ubicación en tiempo real. Si la aplicación lo pide, hay que tocar Continuar (en iPhone, OK).

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El botón de adjuntar es un clip en Android y un signo más en iPhone, según describen las guías de Tom’s Guide y MakeUseOf. Después se escoge cuánto tiempo se compartirá, se puede añadir un comentario o un emoji y se toca el botón de enviar.

Sobre las duraciones, Tom’s Guide y MakeUseOf coinciden en que las opciones son tres: 15 minutos, una hora u ocho horas. La primera guía indica que una hora es la opción que aparece marcada por defecto. La página oficial leída solo dice que el envío se detiene al terminar el tiempo elegido.

Primer plano de un dedo tocando la pantalla de un smartphone, con los iconos de WhatsApp y Google Drive claramente visibles en primer plano.
Puedes compartir tu ubicación de WhatsApp con otros contactos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo detener el envío y revisar los chats activos

Para cortar el envío en una conversación, el Centro de ayuda indica abrir el chat y tocar Detener uso compartido (en la interfaz en inglés, “Stop sharing”) y confirmar. La ubicación deja de compartirse de inmediato, igual que cuando vence el tiempo elegido.

Para detener todos los envíos a la vez, la ruta oficial es distinta según el sistema. En Android, desde la pestaña de chats, se toca el menú de tres puntos y luego Ajustes, Privacidad y Ubicación en tiempo real. En iPhone, se toca Tú, después Privacidad y Ubicación en tiempo real. En ambos casos se pulsa Detener uso compartido y se confirma.

Ese menú permite comprobar, después de una salida, que no quedó activo un envío olvidado en algún grupo. WhatsApp también explica que el permiso del teléfono puede retirarse en cualquier momento desde los ajustes del sistema: en Android con la opción “No permitir” y en iPhone con “Nunca”.

Conoce cómo usar el localizador de Android y iPhone.
Puedes detener la ubicación que compartes a través de WhatsApp en cualquier momento. (Canva)

Qué ve el resto del chat al terminar

Al detener o vencer el envío, los integrantes del chat conservan la ubicación inicial como una imagen fija, según la página de WhatsApp sobre compartir la ubicación del dispositivo. Pueden tocarla para ver el último punto actualizado, pero ya no siguen el movimiento.

WhatsApp distingue esta función de otras dos. Enviar la ubicación actual manda una imagen estática del lugar en el momento del mensaje y no comparte el recorrido. La ubicación en un estado, disponible por ahora solo en Android, muestra un punto fijo que el público del estado ve durante 24 horas.

En un grupo, el mapa llega a todos los integrantes del chat, no solo a quien motivó el envío. Por eso, la guía de MobileTracking recomienda revisar la lista de miembros y elegir el tiempo más corto que alcance. WhatsApp lanzó la función en octubre de 2017, según su blog oficial, y desde entonces permite que varias personas de un grupo compartan su ubicación en el mismo mapa.

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