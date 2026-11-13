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Una empresa de software demanda a Anthropic por llamar Mythos a su modelo de IA

La firma de Virginia, que atiende a organizaciones sin fines de lucro, alega riesgo de confusión y reclama una indemnización

Anthropic enfrenta una demanda por uso de marca registrada en su modelo de IA Mythos. (Europa Press)
Anthropic enfrenta una demanda por uso de marca registrada en su modelo de IA Mythos. (Europa Press)
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Una empresa de software llamada Mythos demandó a Anthropic ante un tribunal federal de Virginia, en Estados Unidos. Sostiene que la compañía de inteligencia artificial infringe su marca registrada al usar el nombre “Mythos” para su modelo de IA, y pide que un juez se lo prohíba.

El caso se titula Global Printing Inc, que opera bajo el nombre comercial Mythos, contra Anthropic PBC. Tramita en el Tribunal de Distrito del Este de Virginia con el número 1:26-cv-03756, según informó la agencia Reuters.

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Mythos, con sede en Alexandria (Virginia), opera una plataforma de software para organizaciones sin fines de lucro y dice que la lanzó en 2015. Ante el tribunal afirmó que el modelo de Anthropic generará confusión en el mercado y le causará un “daño grave e irreparable”. La demandante reclama una indemnización de monto no especificado y una orden judicial que impida a Anthropic seguir usando el nombre.

El caso se tramita en el Tribunal de Distrito del Este de Virginia bajo el número 1:26-cv-03756. (Reuters)
El caso se tramita en el Tribunal de Distrito del Este de Virginia bajo el número 1:26-cv-03756. (Reuters)

La respuesta de Anthropic y el rechazo en la oficina de marcas

Un portavoz de Anthropic dijo a Reuters: “No estamos de acuerdo con las acusaciones de la demanda y tenemos la intención de defendernos con firmeza”.

Según Reuters, Anthropic lanzó su modelo Mythos en junio, después de responder a las preocupaciones del gobierno de Estados Unidos sobre posibles riesgos para la seguridad nacional.

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La disputa tiene un antecedente administrativo. En octubre, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) rechazó de forma preliminar dos solicitudes de Anthropic para registrar la marca “Claude Mythos”, por probabilidad de confusión con marcas ya registradas. Reuters precisó que esa decisión todavía no es definitiva.

La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos rechazó en octubre dos solicitudes de Anthropic para registrar "Claude Mythos". (Reuters)
La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos rechazó en octubre dos solicitudes de Anthropic para registrar "Claude Mythos". (Reuters)

El bufete especializado Gerben IP, que analizó el caso, informó que el examinador citó tres marcas “Mythos” anteriores: un programa para gestionar fondos universitarios y donantes, otro para organizar y compartir documentos, y un software de IA para almacenar y buscar contenido de usuarios.

Gerben IP señaló que ninguna de esas empresas parece competir directamente con Anthropic, aunque la ley de marcas estadounidense no pondera mucho esa diferencia. La oficina compara las descripciones de los productos registrados, no lo que cada empresa hace en el mercado, y esas descripciones pueden solaparse con las funciones de un modelo de IA.

Según el bufete, Anthropic puede responder a la objeción, modificar la descripción de sus productos o negociar el consentimiento de los titulares. Su director, Josh Gerben, advirtió que lograrlo con todos sería difícil y que un producto de IA muy difundido podría dominar los resultados de búsqueda de las empresas pequeñas que usan el nombre.

Anthropic lanzó su modelo Mythos en junio, tras atender preocupaciones del gobierno de Estados Unidos sobre seguridad nacional. (Reuters)
Anthropic lanzó su modelo Mythos en junio, tras atender preocupaciones del gobierno de Estados Unidos sobre seguridad nacional. (Reuters)

No es el único reclamo por el nombre

Brian Swichkow, creador de una plataforma llamada MythOS, escribió en el sitio de ese proyecto que le envió a Anthropic una carta de cese y desistimiento tras conocerse el nombre del modelo, y que busca una solución amistosa. No está claro que sea una de las empresas citadas por la oficina de marcas, y no figura en la demanda descrita por Reuters.

Empresas eléctricas ya usan el modelo

Al margen de estas disputas legales, empresas eléctricas de Estados Unidos, entre ellas Duke Energy, comenzaron a usar Mythos de Anthropic para detectar vulnerabilidades de software que podrían ser explotadas por hackers, tras meses de gestiones ante el gobierno y la compañía de inteligencia artificial.

Anthropic habilitó el acceso a fines del verano boreal como parte del Project Glasswing, una alianza con firmas como Amazon Web Services, Apple, Cisco, Microsoft y Nvidia, entre otras, para proteger software crítico. Según la compañía, Mythos Preview halló miles de fallas graves antes desconocidas en sistemas operativos y navegadores, incluida una vulnerabilidad de 27 años en OpenBSD y otra de 16 años en FFmpeg, además de obtener el mejor desempeño hasta ahora en la prueba comparativa CyberGym.

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