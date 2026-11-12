Descarga gratis Xuper TV APK v7.8.1 en noviembre 2026: la peor decisión en ciberseguridad que se puede tomar

La plataforma, antes llamada Magis TV, podría poner en peligro los datos personales del usuario. (XUPER TV)

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Descargar gratis Xuper TV APK v7.8.1, la aplicación antes conocida como Magis TV, es una mala decisión de ciberseguridad.

Según un informe de ESET, este tipo de plataformas puede exponer el dispositivo y la red doméstica a malware, robo de información personal y la instalación de aplicaciones adicionales sin el consentimiento del usuario.

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La descarga de APK fuera de Google Play Store o App Store evita los controles de calidad y seguridad de las tiendas oficiales.

De acuerdo con el análisis de la empresa, las aplicaciones streaming no oficiales pueden solicitar permisos críticos e invasivos que no corresponden a una plataforma convencional para ver películas, series o deportes.

ESET identificó en Magis TV autorizaciones consideradas potencialmente indeseables.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué no se recomienda usar Xuper TV

La compañía analizó Magis TV. El estudio detectó permisos clasificados como potencialmente indeseables, que podrían ser aprovechados para obtener información del dispositivo o modificar su funcionamiento.

“Una de las señales maliciosas de estas apps es la excesiva habilitación de permisos especiales y críticos en el dispositivo”, advierte David Gonzalez Cuautle, investigador de ESET Latinoamérica.

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Estas aplicaciones pueden comprometer la seguridad del dispositivo y de toda la red doméstica y ser la puerta de entrada para malware, desde spyware y troyanos hasta herramientas diseñadas para robar información personal”, agregó.

Entre los permisos detectados figura Android.permission.GET_TASKS, que permite recuperar información sobre las tareas en ejecución. Según ESET, esta capacidad podría facilitar el acceso a datos privados vinculados con otras aplicaciones instaladas en el equipo.

El permiso de lectura del almacenamiento externo puede exponer fotos, documentos y videos. REUTERS/Jeenah Moon/File Photo

La aplicación también puede solicitar android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS, un permiso para montar y desmontar sistemas de archivos en almacenamiento extraíble. Un atacante podría utilizarlo para comprometer la seguridad del dispositivo.

Otro de los permisos es android.permission.POST_NOTIFICATIONS, que permite publicar notificaciones. Esta función podría utilizarse para enviar spam, intentos de phishing o contenido inapropiado.

El permiso android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE permite acceder a fotos, videos, documentos y otros archivos almacenados en una tarjeta SD. ESET advirtió que esta capacidad podría exponer información sensible guardada en el almacenamiento externo.

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El permiso de escritura en el almacenamiento externo permitiría alterar o eliminar archivos. REUTERS/Kim Hong-Ji

A esto se suma android.permission.READ_MEDIA_AUDIO, que permite leer archivos de audio almacenados en el dispositivo. El permiso podría dar acceso a grabaciones de voz, música y otros archivos que contengan información privada.

La autorización android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES permite solicitar la instalación de paquetes adicionales. Según el informe, una aplicación maliciosa podría intentar engañar al usuario para instalar software que se presente como una actualización legítima o una herramienta útil.

Por su parte, android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE permite escribir, modificar o borrar archivos en el almacenamiento externo. Esta capacidad podría facilitar la inyección de malware, el robo de datos o la pérdida de archivos importantes.

Las aplicaciones obtenidas desde fuentes desconocidas pueden incluir spyware o troyanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo alcanza a los Set-Top Boxes

Los Set-Top Boxes, dispositivos que permiten acceder a contenido audiovisual, pueden convertirse en una puerta de entrada para malware si fueron modificados para ejecutar aplicaciones piratas o firmware no oficial.

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La compañía señaló que estos equipos pueden afectar tanto al dispositivo como al televisor y a otros equipos conectados a la misma red WiFi.

Las aplicaciones instaladas desde fuentes no confiables en un Set-Top Box o un televisor pueden incluir spyware, troyanos o programas diseñados para robar información.

Si el equipo infectado comparte red con otros dispositivos, un malware avanzado podría propagarse.

Evitar una suscripción paga puede terminar exponiendo información personal y dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las memorias USB utilizadas para instalar archivos en dispositivos modificados también pueden funcionar como vectores de infección. El riesgo aumenta cuando se descargan APK desde páginas alternativas que no cuentan con los controles de seguridad de las tiendas oficiales.

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“Instalar una aplicación fuera de las tiendas oficiales puede presentar la posibilidad de que el dispositivo sea comprometido y usado como medio para propagar malware”, explica González Cuautle

“Lo mismo ocurre con algunos dispositivos. Por lo mismo, es decisión de cada persona evaluar si vale la pena dejar en bandeja de plata su información solo por evitar pagar una suscripción”, concluye.