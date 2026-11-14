Las aseguradoras calculan pérdidas de hasta USD 500 millones por la caída de Microsoft

Microsoft tendría pérdidas de hasta 500 millones de dólares por la caída de su servicio a nivel mundial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

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Las aseguradoras esperan pérdidas de entre USD 300 millones y USD 500 millones por la caída global de Microsoft, según la estimación preliminar de la firma de calificación Morningstar DBRS. La cifra queda por debajo de la de la caída de CrowdStrike de 2024, que CyberCube calculó entre USD 400 millones y USD 1.500 millones.

El analista Mario de Cicco, de Morningstar DBRS, advirtió que el cálculo podía cambiar según cuánto durara la interrupción. Microsoft la dio por terminada el 13 de noviembre, tras más de un día de fallas en Outlook, Teams y Copilot en 74 países, según los registros de Downdetector que citó CNBC TV18.

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El corredor de reaseguros Marsh Re calificó de mínimo el efecto en el mercado de seguros. Explicó que fue una interrupción desigual, no un apagón total de la nube ni un ciberataque, y que buena parte del daño consistió en demoras de productividad.

Microsoft explicó por qué se cayó su servicio a nivel mundial. (Microsoft)

La causa de la caída pesa en las pólizas. Algunas de ciberseguridad solo cubren ataques maliciosos, según Morningstar DBRS, y la de Microsoft fue una falla técnica. Otras exigen una espera antes de pagar: cuatro horas en empresas pequeñas y 12 horas o más en las grandes, precisó Marsh Re.

Cobrar el seguro exige probar la pérdida

Tom Dryden, jefe de ciberseguros para Europa de McGill and Partners, dijo a Business Insurance que “la amplitud y el alcance del impacto no implican necesariamente gravedad”. Dryden explicó que las empresas deben demostrar ganancias perdidas o gastos adicionales para cobrar.

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Andrea DeField, socia del estudio Hunton Andrews Kurth, planteó la duda central: si las compañías perdieron ingresos o solo los retrasaron. Una tienda que vende con correos promocionales podría acreditar ventas perdidas. Los estudios de abogados o contadores que incumplieron plazos por no recibir correos podrían enfrentar reclamos de sus propios clientes.

Dryden dijo que no espera un efecto importante en el precio de los ciberseguros. Señaló que la cobertura de fallas no maliciosas en grandes proveedores tecnológicos se volvió habitual por la competencia entre aseguradoras.

Microsoft sufrió una caída global de todos sus servicios. EFE/EPA/NEIL HALL

Microsoft atribuyó la falla a una mejora de su red

“Fue un problema técnico sin relación con ciberataques ni con IA o agentes”, escribió Microsoft en una publicación en X el 13 de noviembre. La empresa dijo que el fallo surgió durante una mejora anterior de la capacidad de su red y apareció tras un cambio reciente. Restableció los servicios de forma gradual y prometió un informe completo cuando termine su revisión.

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La explicación inicial fue distinta. Según Ars Technica, Microsoft dijo que servidores fallaban en sus comprobaciones automáticas de estado y quedaban fuera de servicio, lo que cargaba al resto de la infraestructura, y que el origen no era un aumento del tráfico. Cuatro horas después admitió que sus medidas no habían dado el alivio previsto.

La BBC informó que más de 430 millones de personas usan los productos afectados. Windows Central indicó que el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido no pudo usar correo ni Teams durante buena parte del día.

Los servicios de Microsoft se empizan a reestablecer luego de haber estado caídos durante más de 12 horas. (Microsoft)

WebProNews, que sigue los avisos de estado de Microsoft, ubicó el inicio a las 5:05 de la mañana de la costa este de Estados Unidos del jueves 12 de noviembre y el cierre a las 11:10 del viernes, unas 30 horas. También indicó que los clientes pueden pedir créditos de servicio, pero deben solicitarlos.

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Microsoft no había publicado su informe posterior al incidente. WebProNews afirmó que habrá uno preliminar en dos días hábiles y otro final en cinco, plazos que no figuraban en la publicación pública de la empresa.