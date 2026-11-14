Tecno

Binance busca reabrir todos los retiros a fines de la próxima semana, tras el robo de USD 6.300 millones

La mayor plataforma de criptomonedas del mundo habilitó 87 redes en los últimos días y no precisó cuáles faltan. El FBI atribuyó el ataque a Corea del Norte

Binance anuncia que abrirá todos sus canales de retiro. REUTERS/Dado Ruvic
Binance anuncia que abrirá todos sus canales de retiro. REUTERS/Dado Ruvic
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Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, informó el 14 de noviembre que reabrió esta semana los retiros en 87 redes y que busca habilitar todos los restantes a fines de la próxima semana. La empresa congeló las salidas de dinero tras un robo de USD 6.300 millones a fines de octubre.

“Esta semana reabrimos los retiros en 87 redes. Intentaremos reabrir los retiros de todas las redes y activos restantes a fines de la próxima semana”, escribió la compañía en una publicación en la red social X, según la agencia Reuters.

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Entre las redes habilitadas figuran Avalanche, Cardano, Litecoin, Near, Stellar, Cosmos, Filecoin e Hyperliquid, de acuerdo con el resumen de la actualización que publicó el medio especializado Crypto Watch Desk. Binance advirtió que los retiros pueden tardar más de lo habitual por el tráfico y que un pedido fallido puede repetirse tras una breve espera.

A fines de octubre de 2026, Binance sufrió el robo de 6.300 millones de dólares en criptomonedas . REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
A fines de octubre de 2026, Binance sufrió el robo de 6.300 millones de dólares en criptomonedas . REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La empresa no informó cuántas redes siguen cerradas ni cuáles son. Tampoco fijó un día ni una hora para el cierre del proceso: usó el verbo “intentar”, no “prometer”. Con el aviso publicado un sábado, “fines de la próxima semana” apunta a los últimos días de la semana que comienza el 16 de noviembre.

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Un robo que muchos describen como el mayor de la historia cripto

Según Reuters, expertos consideran el ataque como el mayor robo de criptomonedas registrado. El FBI y Binance atribuyeron la brecha a Corea del Norte, que lo negó. Firmas que investigan movimientos en las cadenas de bloques lo vinculan con un grupo norcoreano conocido como TraderTraitor.

Binance congeló depósitos y retiros el 29 de octubre, el mismo día del ataque, según el recuento de Crypto Watch Desk. Los retiros volvieron por fases desde el 1 de noviembre, y un segundo lote de activos se habilitó el 3 de noviembre.

El FBI asegura que el robo de criptomonedas de Binance fue ejecutado por Corea del Norte. REUTERS/Edgar Su/Ilustración/Archivo
El FBI asegura que el robo de criptomonedas de Binance fue ejecutado por Corea del Norte. REUTERS/Edgar Su/Ilustración/Archivo

Reuters informó que la reapertura comenzó después de que la empresa cubriera el 95% de los activos robados con fondos propios. El 12 de noviembre, Binance dijo que había completado la cobertura de los activos afectados, con más de USD 6.340 millones, según el medio Coindoo.

Esos fondos salieron de tres fuentes, según Coindoo: una parte del fondo de emergencia para usuarios llamado SAFU, el tramo del fondo de seguro de sus operaciones de futuros que supera el nivel que exigen sus reglas de riesgo y la tesorería de la compañía. Binance se comprometió a reconstruir el SAFU hasta unos USD 1.000 millones, y hasta ahora no se informó que lo haya hecho.

Las pruebas de reservas y los datos que faltan

El 12 de noviembre, Binance publicó una instantánea de sus reservas de 198 tokens, tomada a las 00:00 en hora universal, y dijo que generar la prueba matemática que permite a cada cliente verificar su saldo llevaría entre 40 y 50 horas. La actualización del sábado no menciona esa prueba, según Crypto Watch Desk.

Para un usuario, la reapertura por redes implica comprobar antes de enviar si el activo y la red elegidos ya están habilitados, algo que la propia empresa recomendó revisar en su página de retiros o en su página de estado de redes. Una red abierta en Binance no garantiza que la billetera de destino acepte ese activo en esa red.

Binance señaló que el robo de criptomenedas no afectó a sus usuarios. REUTERS/Dado Ruvic
Binance señaló que el robo de criptomenedas no afectó a sus usuarios. REUTERS/Dado Ruvic

Hay una diferencia entre las cifras. Reuters habla de una cobertura del 95% de lo robado, mientras que la empresa, según Coindoo, dijo el 12 de noviembre que completó la cobertura de los activos afectados. Ninguno de los textos leídos explica la brecha, y Binance no la aclaró en su aviso del sábado.

Binance dijo que compartirá nuevas actualizaciones en su cuenta oficial de X. La siguiente es la que debería confirmar, a fines de la semana del 16 de noviembre, si los retiros quedaron reabiertos en todas las redes y activos.

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