Tecno

Microsoft reconoció que aún no logra resolver los problemas que provocaron la caída global de Outlook, Teams y Copilot

“Hemos monitoreado el estado de los cambios aplicados para mejorar la operatividad y confirmamos que no están funcionando como se esperaba”, indicó la compañía vía redes sociales

El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, en Washington D. C., Estados Unidos, el 8 de octubre de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)
El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, en Washington D. C., Estados Unidos, el 8 de octubre de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)
Guardar

Microsoft reconoció que las medidas aplicadas para restablecer Outlook no funcionaban como esperaba, mientras una interrupción global afectaba el correo electrónico, Teams, Copilot y otros servicios de Microsoft 365 en decenas de países. La empresa atribuyó los problemas a una “carga elevada” en parte de su infraestructura, que generó errores de conectividad en varias regiones. La caída comenzó en América el jueves, pero luego Microsoft confirmó que podía afectar a usuarios de cualquier zona.

“Hemos monitoreado el estado de los cambios aplicados para mejorar la operatividad y confirmamos que no están funcionando como se esperaba”, indicó Microsoft en X. “Hasta el momento, no tenemos conocimiento de ninguna actividad maliciosa que esté causando este incidente. Seguiremos tratando este incidente con urgencia y prioridad hasta su completa resolución”, agregaron las autoridades.

PUBLICIDAD

La compañía agregó que buscaba nuevas opciones para reforzar la capacidad de sus sistemas. “Estamos identificando líneas de trabajo alternativas que puedan aplicarse para aumentar la capacidad ante los desequilibrios sostenidos en la gestión del tráfico”, señaló, sin establecer una hora para el restablecimiento completo.

La incidencia afectó a Outlook, el sistema Exchange Online, Microsoft Teams y el asistente de inteligencia artificial Copilot. Downdetector registró problemas en 74 países y territorios, con reportes en América, Europa, Asia y África.

El logotipo de Microsoft (REUTERS/Dado Ruvic)
El logotipo de Microsoft (REUTERS/Dado Ruvic)

Microsoft informó que algunos servidores quedaron fuera de servicio luego de fallas en controles automáticos de estado. La empresa suspendió implementaciones, desvió parte del tráfico desde la infraestructura afectada y reinició servidores para intentar devolverlos a operación.

PUBLICIDAD

La compañía afirmó más tarde que observaba una recuperación limitada a medida que redirigía conexiones hacia servidores no afectados. “A medida que se restaure la capacidad, los usuarios pueden experimentar una recuperación gradual cuando sus clientes vuelvan a conectarse”, comunicó.

En Nueva Zelanda, el Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió que la caída global afectó su capacidad para recibir correos electrónicos. “Esto también afecta a todas las embajadas, consulados y oficinas de representación de Nueva Zelanda en todo el mundo”, indicó la cartera. El impacto alcanzó además a organismos públicos neozelandeses. Health NZ recurrió a métodos manuales para sostener parte de sus tareas, mientras que Inmigración de Nueva Zelanda suspendió temporalmente la tramitación de solicitudes de visas por la interrupción.

Microsoft informó que la interrupción de sus servicios de Microsoft 365 podía afectar a usuarios de cualquier región, después de que la empresa limitara inicialmente la investigación a fallas detectadas en América. La compañía explicó que Microsoft 365, su servicio de suscripción en la nube, incluye aplicaciones como Outlook y Teams, dos de las plataformas afectadas por el problema de conectividad.

Determinamos que una parte de la infraestructura está experimentando una carga elevada en múltiples regiones, lo que posiblemente está contribuyendo a los errores de conectividad”, señaló Microsoft en X.

El logo de Microsoft 365 y sus aplicaciones (Europa Press)
El logo de Microsoft 365 y sus aplicaciones (Europa Press)

La empresa afirmó que buscaba reducir las consecuencias de la falla. “Estamos siguiendo agresivamente todas las vías para reducir el impacto”, indicó.

También detalló las acciones aplicadas sobre su red: “Hemos detenido todas las implementaciones, estamos desviando tráfico adicional de la infraestructura afectada y estamos reiniciando los servidores afectados para devolverlos al servicio”.

El monitor Downdetector registró una disminución marcada en los reportes de usuarios sobre interrupciones en Washington y Hong Kong cerca de las 04:50 GMT del viernes. Miles de personas también notificaron problemas en Teams y en el asistente de inteligencia artificial Copilot.

Durante las horas posteriores al inicio del corte, Microsoft difundió actualizaciones sobre los intentos para recuperar por completo sus servicios. La compañía reconoció que las primeras medidas no permitieron una restauración total.

Poco después de las 23:00 GMT del jueves, el gigante tecnológico informó que observaba una “recuperación limitada” tras redirigir el tráfico de usuarios hacia servidores no afectados. “A medida que la capacidad se restaura, los usuarios podrían experimentar una recuperación gradual”, agregó la empresa.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaOutlookMicrosoftSatya Nadella

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nvidia dijo en privado a un congresista que sí puede rastrear sus chips, pese a que el sector lo negó

Según relató Bill Foster, en las conversaciones técnicas la reacción de los representantes de la compañía fue un “sí, claro que podemos hacerlo”

Nvidia dijo en privado a un congresista que sí puede rastrear sus chips, pese a que el sector lo negó

La CEO de Xbox, Asha Sharma, adelanta Wolfenstein 3: “Estoy deseando compartir más”

El anuncio se produjo pocos días después de que Bethesda confirmara que la próxima entrega de otra de sus sagas llevará el nombre de The Elder Scrolls VI: Sentinel

La CEO de Xbox, Asha Sharma, adelanta Wolfenstein 3: “Estoy deseando compartir más”

La tienda de juegos Humble Bundle eliminó la verificación en dos pasos al rediseñar su sitio

Usuarios también detectaron que se puede cambiar la contraseña sin escribir la anterior, mientras la compañía no explicó si fue un error ni si revertirá los cambios

La tienda de juegos Humble Bundle eliminó la verificación en dos pasos al rediseñar su sitio

Epic Games Store regala Knightica para PC: tienes hasta el 19 de noviembre de 2026 para reclamarlo

Este es un título de estrategia por turnos que combina elementos de roguelike y combates automáticos

Epic Games Store regala Knightica para PC: tienes hasta el 19 de noviembre de 2026 para reclamarlo

Cómo evitar que un desconocido te llene el calendario del celular con falsas alertas de cobro

Google describe en su ayuda oficial que, con la opción “De todos”, todas las invitaciones se agregan automáticamente al calendario

Cómo evitar que un desconocido te llene el calendario del celular con falsas alertas de cobro

DEPORTES

Prohibieron el ingreso a las canchas a 18 hinchas por incidentes en los partidos de Chacarita-Atlanta y Boca-Unión

Prohibieron el ingreso a las canchas a 18 hinchas por incidentes en los partidos de Chacarita-Atlanta y Boca-Unión

La nueva etapa de Agustina Albertario después de Las Leonas y un deseo: “Quiero formar una familia”

A corto, a mediano y a largo plazo: los tres objetivos principales que tiene Scaloni en la Selección tras renovar su contrato

Todos los récords que podría romper Lionel Scaloni en la selección argentina tras confirmar su continuidad hasta 2030

A 15 años de la tragedia de Guido Falaschi en el TC: cómo fueron sus últimas horas

TELESHOW

Las perlitas de los Martín Fierro de Cable 2026: la revancha de Calabró con Barbano y la mascota que causó ternura

Las perlitas de los Martín Fierro de Cable 2026: la revancha de Calabró con Barbano y la mascota que causó ternura

Marina Calabró ganó el Martín Fierro y selló con Barbano la revancha de su noche más polémica en 2024: “Nos trajo hasta acá”

El discurso de Eduardo Feinmann al ganar el Oro en el Martín Fierro de Cable: “Hacer periodismo es incomodar a quien sea”

La noche soñada de Milo J en los Latin Grammy: cuatro premios y un show con Gustavo Santaolalla

La emoción de Claudia Villafañe al revivir el último partido de Diego Maradona en La Bombonera: "Piel de gallina"

INFOBAE AMÉRICA

Ética de gobierno y de servicio público

Ética de gobierno y de servicio público

Los líderes europeos debaten en Dublín cómo acelerar el desarrollo de la IA y reducir la dependencia tecnológica de EEUU y China

El Senado de Brasil aprobó el plan de ajuste de Lula para tranquilizar a los mercados

El Gobierno de Chile acordó con los transportistas poner fin al paro por el aumento del precio de los combustibles

Daniel Noboa inició la campaña para las elecciones locales de Ecuador en bastiones del correísmo