Tecno

Nvidia negociaba financiación multimillonaria para clientes que no podían pagar sus chips, según un informe

Jensen Huang habló de una “avalancha” de obleas y memoria ya comprometidas, en una reunión de agosto que reconstruyó el Wall Street Journal

Ilustración de Jensen Huang sobre pilas de obleas de silicio de Nvidia, con documentos flotantes, edificios y una grieta en la base.
Nvidia negoció garantías por miles de millones de dólares para clientes que carecían de fondos para comprar sus chips (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Nvidia negociaba garantías por miles de millones de dólares para empresas que no podían comprar sus chips, según una reconstrucción de The Wall Street Journal. El problema se discutió en una reunión de agosto entre Jensen Huang, entonces director ejecutivo, y su equipo de finanzas.

En ese encuentro, Huang dijo que los grandes proveedores de servicios en la nube se alejaban de Nvidia y planeaban usar chips alternativos para depender menos de la compañía. Agregó que las obleas (las láminas de silicio con las que se fabrican los chips) y la memoria que Nvidia se había comprometido a comprar le llegaban como “una avalancha”.

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Según el diario, Huang interrumpió la presentación de la directora financiera, Colette Kress, y dijo que era “un ciervo deslumbrado por los faros”. También la describió como una “directora financiera de reportes” que no lo ayudaba a definir estrategia ni a tomar decisiones.

Kress ocupa ahora la dirección ejecutiva de forma interina. Huang renunció el jueves 12 de noviembre, tras conocerse dos relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una sospechosa de espionaje para China y otra con una empleada, según el relato del propio diario.

Nvidia lanzó en julio un programa de crédito con pocos socios iniciales

A principios de julio, Nvidia anunció un modelo que combinaba respaldo crediticio y un reparto de ingresos para proveedores de nube especializados en inteligencia artificial. La iniciativa comenzó con pocos socios confirmados, entre ellos Sharon AI y Firmus Technologies, sin registros de decenas de empresas adheridas durante la primavera.

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Nvidia presentó en julio un modelo de respaldo crediticio y reparto de ingresos con socios como Sharon AI y Firmus Technologies (REUTERS/Manuel Orbegozo)
Nvidia presentó en julio un modelo de respaldo crediticio y reparto de ingresos con socios como Sharon AI y Firmus Technologies (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Kress preguntó cómo elegir los acuerdos, cómo valuar las garantías y cómo calcular el retorno de la inversión, según una fuente consultada por el diario. Otras personas que trabajaron con ella dijeron que intentó frenar a Nico Caprez, quien había sido ascendido a vicepresidente en enero.

Los críticos llaman financiamiento circular a este tipo de esquema, en el que un proveedor ayuda a financiar a quienes le compran. A fines de agosto, Kress lo defendió en público: “Sabemos que algunos lo llamarán financiamiento circular. Nosotros lo vemos distinto”, dijo, y agregó que los retornos sobre el capital invertido “serán excelentes”.

El respaldo a OpenAI se redujo a la mitad

El caso más importante era el de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, que planeaba alquilar un centro de datos en Ohio, considerado el mayor del mundo, y equiparlo con chips de Nvidia por unos USD 300.000 millones. El fabricante de semiconductores ofrecería garantías para facilitar los préstamos bancarios, dado que la compañía de inteligencia artificial debía afrontar los pagos del alquiler.

El 26 de julio, el diario informó que Nvidia evaluaba un respaldo de USD 250.000 millones. Al día siguiente, las acciones cayeron 5% y la empresa perdió USD 250.000 millones de valor. Kress rehízo el acuerdo y redujo a la mitad el compromiso inicial, según el diario. La versión reducida se firmó el 17 de agosto.

Las cifras finales no coinciden entre medios: TechCrunch situó el compromiso en USD 105.000 millones. Después de la firma, Huang pidió a su equipo un método para decidir si una garantía valía la pena, con las ventas de chips que generaría. A fines de agosto, el diario informó que Nvidia había pausado algunos de esos acuerdos.

Jensen Huang alertó sobre el exceso de obleas y memoria comprometidas mientras los proveedores de la nube buscaban chips alternativos (REUTERS/Manami Yamada/File Photo)
Jensen Huang alertó sobre el exceso de obleas y memoria comprometidas mientras los proveedores de la nube buscaban chips alternativos (REUTERS/Manami Yamada/File Photo)

Los directivos dijeron a varios proveedores de nube que los ejecutivos y el directorio revisaban cada apoyo, lo que volvía más lento cerrarlos. En octubre, según el diario, Nvidia comenzó a reducir ese financiamiento.

Huang reclamó en Berlín a los grandes compradores

En una conferencia en Berlín, Huang habló ante unos seis directores ejecutivos de grandes compradores de chips. Contó que un vendedor de sopa en Japón, con una larga fila de clientes, se negó a servirle un segundo plato porque no alcanzaba para todos. Ese vendedor, dijo, no agota su inventario con uno o dos clientes y mantiene altos los precios.

“No están estableciendo el valor de mis productos”, les dijo Huang, según personas que asistieron. Nvidia había llegado a un valor de mercado máximo de USD 5,8 billones en octubre y, el 28 de septiembre, autorizó USD 150.000 millones adicionales para su programa de recompra de acciones, que pasó a sumar USD 235.000 millones, según el diario.

El texto del diario no recoge comentarios de Nvidia ni de Kress sobre la reunión de agosto. La empresa presentará el 17 de noviembre los resultados de su tercer trimestre fiscal, el primer informe trimestral tras la salida de Huang, mientras su directorio busca candidatos internos y externos para el cargo permanente.

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