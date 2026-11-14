Tecno

Tesla ofreció a clientes seleccionados el Cybercab por USD 29.990, pero exige pagar una suscripción mensual para usarlo

El auto sin volante ni pedales solo podrá circular en ocho ciudades de Texas y Florida, y la agencia federal de seguridad vial aún no resolvió si cumple las normas

Tesla empezó a ofrecer su Cybercab a clientes seleccionados. REUTERS/Mike Segar/File Photo
Tesla empezó a ofrecer su Cybercab a clientes seleccionados. REUTERS/Mike Segar/File Photo
Guardar

Tesla invitó el viernes a clientes seleccionados a comprar el Cybercab, su auto sin volante ni pedales, para uso personal. El precio estimado es de USD 29.990, pero el vehículo solo funciona con una suscripción de USD 299 por mes que Tesla llama “Autonomy Subscription”, según la oferta que la empresa publicó en la red social X.

La compañía mostró imágenes de la página de pedido y del correo de invitación. Pedir el auto exige un depósito de USD 1.000 que no se devuelve. La entrega estimada es diciembre de 2026 en Austin, Texas, aunque ese plazo es una estimación de la propia empresa y no una fecha confirmada.

PUBLICIDAD

La suscripción aparece tildada por defecto y incluye el primer mes. Según el texto de la letra chica que reprodujo el medio especializado Electrek, tanto la cuota como el mantenimiento regular son obligatorios para operar el auto. A razón de USD 299 mensuales, la cuota suma USD 3.588 al año.

El Cybercab tendrá un costo de 29.990 dólares. REUTERS/Mike Segar
El Cybercab tendrá un costo de 29.990 dólares. REUTERS/Mike Segar

El correo de invitación aclara que la oferta solo rige en las áreas de servicio compatibles. Tesla opera su servicio de robotaxis, sin conductor, en cinco ciudades de Texas (Austin, Dallas, Houston, Fort Worth y San Antonio) y tres de Florida (Miami, Orlando y Tampa), según Electrek.

Ashok Elluswamy, jefe de inteligencia artificial de Tesla, dijo en otra publicación en X que el Cybercab funcionará sin supervisión en las mismas zonas geográficas que el servicio de robotaxis. El director ejecutivo, Elon Musk, escribió que la oferta llegará a todo el país a medida que Tesla reciba la aprobación de los reguladores.

PUBLICIDAD

Musk consideró alta la cuota mensual

Musk también opinó sobre el precio de la suscripción. “La cuota mensual es demasiado alta”, escribió en X, según Reuters, y agregó que debería igualar el costo del sistema de conducción asistida de Tesla y la conectividad de otros modelos, unos USD 115 por mes.

El Cybercab tiene dos asientos, una pantalla central de 21 pulgadas y 20,1 pies cúbicos de espacio de carga (unos 570 litros), de acuerdo con las imágenes de la oferta que describió Electrek. Tesla lo presenta como un vehículo totalmente autónomo que el dueño gestiona desde una aplicación.

Elon Musk considera que la suscripción mensual para que funcione el Cybercab es muy elevado. REUTERS/Evan Vucci/File Photo
Elon Musk considera que la suscripción mensual para que funcione el Cybercab es muy elevado. REUTERS/Evan Vucci/File Photo

El mes pasado, Lars Moravy, vicepresidente de ingeniería de vehículos de Tesla, dijo que la empresa pretendía empezar a vender el Cybercab al público antes de que termine el año, informó Reuters. La invitación del viernes es el primer paso en esa dirección, aunque por ahora está limitada a clientes elegidos por la empresa.

Las zonas de servicio y el regulador, en duda

Electrek señaló que Musk había prometido en 2024, al presentar el modelo, un precio inferior a USD 30.000. Según el medio, la cifra se cumple en el papel, pero no incluye la cuota anual que exige la suscripción.

El mismo medio citó mediciones de un rastreador independiente, Koby Pierce, que probó miles de direcciones en la aplicación de robotaxis de Tesla. Halló que las zonas donde la empresa acepta realmente pasajeros equivalen a entre el 59% y el 78% de las áreas que anuncia en las seis ciudades analizadas. En Austin, el porcentaje fue de alrededor del 59%.

El Cybercab todavía se encuentra en fase de pruebas en zonas seleccionadas. REUTERS/Daniel Cole
El Cybercab todavía se encuentra en fase de pruebas en zonas seleccionadas. REUTERS/Daniel Cole

Electrek agregó que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), la agencia federal que regula la seguridad de los vehículos, ordenó a Tesla demostrar bajo juramento que un auto sin pedal de freno cumple normas federales que exigen uno. Tesla respondió el 30 de octubre y pidió que toda la respuesta se mantuviera confidencial. Según el medio, la agencia aún no resolvió.

El servicio de robotaxis de Tesla comenzó en Austin en junio de 2025, llegó a Dallas y Houston en abril de 2026 y a Miami en julio de 2026, según Reuters. La primera entrega estimada de un Cybercab a un cliente particular es en diciembre de 2026, en Austin.

Temas Relacionados

TeslaRobotaxisAustinVehículos autónomosLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hackers sin experiencia usan IA para armar bandas de secuestro de datos y los ataques reclamados subieron hasta 40%

Aún no hay programas totalmente automáticos, pero la tecnología ayuda a escribir correos de engaño y a negociar rescates; un adolescente reunió más de USD 800.000 en dos semanas

Hackers sin experiencia usan IA para armar bandas de secuestro de datos y los ataques reclamados subieron hasta 40%

Cambiar la contraseña no es suficiente: el malware que puede mantener el acceso a tu cuenta de Gmail

El software malicioso utiliza mecanismos de autenticación para intentar conservar el acceso a cuentas comprometidas sin depender de la contraseña original

Cambiar la contraseña no es suficiente: el malware que puede mantener el acceso a tu cuenta de Gmail

Blackstone recorta la deuda de su centro de datos QTS por baja demanda

La firma de centros de datos para inteligencia artificial captará USD 300 millones, frente a los USD 800 millones previstos, tras rechazar rendimientos más altos

Blackstone recorta la deuda de su centro de datos QTS por baja demanda

La salida a bolsa de Anthropic recibió seis veces más pedidos que las acciones disponibles

La demanda por las acciones de Anthropic superó ampliamente la oferta, pese a las reservas de inversores sobre el futuro de Claude

La salida a bolsa de Anthropic recibió seis veces más pedidos que las acciones disponibles

El precio de Bitcoin para este día

El bitcoin fue la primera criptomoneda lanzada en el mundo y ha llegado a un nivel máximo de 68 mil unidades de dólar

El precio de Bitcoin para este día

DEPORTES

Boca Juniors y Banfield se medirán por un lugar en la final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Boca Juniors y Banfield se medirán por un lugar en la final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

El argentino Thiago Tirante cayó ante Taylor Fritz en la final del ATP 250 de Estocolmo y no pudo conquistar su primer título

El fisicoculturista japonés de 90 años reveló cómo es su rutina física y explicó en detalle su dieta: “Solía tomarme seis batidos de proteínas al día”

En un partido marcado por las polémicas, Brasil perdió contra Japón en el último minuto y sumó otro traspié en la era Ancelotti

Los Pumas se recuperaron en el Nations Championship y vencieron 19-14 a Italia como visitantes

TELESHOW

La respuesta sin filtro de Wanda Nara a la China Suárez: "Le pidió al bobo que necesitaba una familia en Turquía"

La respuesta sin filtro de Wanda Nara a la China Suárez: "Le pidió al bobo que necesitaba una familia en Turquía"

La China Suárez, durísima con Wanda Nara: “No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos, no le cago la vida a mis ex”

José María Muscari cumplió 50 años y se emocionó con el regalo de su hijo: “Soy un privilegiado del amor”

Carlos Rottemberg presentó su temporada de Mar del Plata con la presencia de los artistas y una consigna clara

Abel Pintos con Teleshow, tras su encuentro con el papa León XIV: “Lo que más rescato es su conexión con las personas”

INFOBAE AMÉRICA

Cartón de huevos en Honduras alcanza los US$6.65 pese a acuerdo de precio entre autoridades y avicultores

Cartón de huevos en Honduras alcanza los US$6.65 pese a acuerdo de precio entre autoridades y avicultores

Costa Rica avanza con ley para destruir pistas clandestinas sin esperar sentencia penal y castigar con hasta 15 años de cárcel

El Salvador y otras cuatro fuerzas nacionales y extranjeras enfrentan a las bandas armadas en Haití

Estados Unidos impone un nuevo requisito a quienes viajen en avión: quiénes deben presentar la declaración sanitaria

Medio mes en calabozos sin atención médica: la denuncia de la esposa de un preso político cubano que clama al mundo