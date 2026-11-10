SpaceX presenta Starlink Mini 2: batería intercambiable de 4,5 horas y conexión Wi-Fi 6

El Starlink Mini 2 incorpora una batería extraíble de 71 Wh que ofrece hasta 4,5 horas de autonomía. (SpaceX)

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SpaceX rediseñó su terminal portátil de internet satelital más pequeña. El nuevo Starlink Mini 2 incorpora una batería extraíble de 71 Wh con autonomía de hasta 4,5 horas, conectividad inalámbrica más veloz y una carcasa más resistente, cambios que corrigen limitaciones prácticas que arrastraba el modelo original.

La versión anterior del dispositivo requería una fuente de energía externa para funcionar, lo que obligaba a los usuarios a cargar equipo adicional en viajes de campamento, trabajo remoto o travesías prolongadas. El Starlink Mini 2 resuelve esa limitación con un paquete de batería desmontable que pesa aproximadamente 490 gramos (1,08 libras).

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SpaceX incorporó además un mecanismo de liberación rápida para reemplazar la batería descargada sin necesidad de herramientas. La pieza cuenta con indicadores LED propios y un puerto de carga USB-C independiente, compatible con el estándar USB-C Power Delivery de 60 vatios. El kit de venta minorista incluye un adaptador de pared de 60 vatios y un cable USB-C de tres metros.

El dispositivo pesa 1,6 kilogramos con batería y soporte, frente a los 1,1 kilogramos del modelo original. (SpaceX)

Los usuarios también pueden alimentar el terminal directamente por USB-C sin depender de la batería interna. A diferencia del esquema original, que funcionaba con un simple sistema de conexión directa, el nuevo modelo incorpora un botón físico de encendido.

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Wi-Fi 6 y mayor resistencia estructural

El Mini 2 mide 314 × 263 × 23,1 milímetros (12,36 × 10,35 × 0,91 pulgadas), con una carcasa cerca de 1,3 centímetros (media pulgada) más delgada que la del modelo anterior. Sin embargo, el peso total con batería y soporte asciende a 1,6 kilogramos (3,53 libras), frente a los 1,1 kilogramos (2,43 libras) del Starlink Mini original. La diferencia se explica principalmente por la nueva batería removible, que puede desmontarse cuando no se necesita.

SpaceX también actualizó el hardware inalámbrico, que pasa de Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6. El router integrado ofrece cobertura en un área aproximada de 167 metros cuadrados (1.800 pies cuadrados). La carcasa cuenta con certificación IP67, que brinda protección adicional contra polvo y agua.

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SpaceX actualizó el router interno de Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6, con cobertura de hasta 167 metros cuadrados. (Referencial/Europa Press)

Entre las características adicionales figuran un soporte plegable y una rosca de montaje compatible con trípodes, además de un campo de visión de 55 grados para la adquisición de señal satelital.

Qué incluye el paquete de reserva

Las reservas anticipadas ya están disponibles para clientes seleccionados en Estados Unidos, con un precio de 999 dólares más impuestos aplicables. La oferta exclusiva por invitación incluye el hardware y doce meses del servicio Roam Unlimited, al que la compañía asigna un valor de 2.100 dólares.

Ese plan brinda datos ilimitados para viajes por carretera, transmisión de contenido y videollamadas, además de soportar conectividad en movimiento a velocidades de hasta 160 kilómetros por hora (100 millas por hora). Los viajeros internacionales pueden utilizar el servicio en el extranjero por períodos de hasta 30 días consecutivos.

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El kit de reserva anticipada cuesta 999 dólares e incluye un año del servicio Roam Unlimited. (Reuters)

Los clientes pueden reservar su terminal con un depósito reembolsable de 100 dólares. SpaceX cobrará el saldo restante al momento del envío, previsto para mediados de diciembre.

El precio de lanzamiento y la suscripción incluida se mantienen exclusivos para los clientes que reciben invitación de reserva anticipada. SpaceX no ha anunciado todavía una disponibilidad más amplia ni precios para mercados internacionales.

Planes de Starlink

Más allá del hardware portátil, el servicio de Starlink se estructura en distintos planes según el tipo de usuario: el residencial, pensado para hogares; el itinerante, orientado a conectividad en movimiento; y los planes de prioridad local y global, dirigidos al segmento empresarial.

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El plan Roam Unlimited permite conectividad en movimiento a velocidades de hasta 160 kilómetros por hora. (Europa Press)

La conveniencia de contratarlo depende del contexto geográfico, ya que resulta más útil en zonas rurales o remotas sin alternativas de conectividad, mientras que en áreas urbanas con acceso a fibra óptica su costo y latencia lo vuelven menos competitivo frente a proveedores tradicionales.