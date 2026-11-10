Tecno

SpaceX presenta Starlink Mini 2: batería intercambiable de 4,5 horas y conexión Wi-Fi 6

La nueva terminal permite cambiar la batería sin herramientas gracias a un mecanismo de liberación rápida

Starlink
El Starlink Mini 2 incorpora una batería extraíble de 71 Wh que ofrece hasta 4,5 horas de autonomía. (SpaceX)
Guardar

SpaceX rediseñó su terminal portátil de internet satelital más pequeña. El nuevo Starlink Mini 2 incorpora una batería extraíble de 71 Wh con autonomía de hasta 4,5 horas, conectividad inalámbrica más veloz y una carcasa más resistente, cambios que corrigen limitaciones prácticas que arrastraba el modelo original.

La versión anterior del dispositivo requería una fuente de energía externa para funcionar, lo que obligaba a los usuarios a cargar equipo adicional en viajes de campamento, trabajo remoto o travesías prolongadas. El Starlink Mini 2 resuelve esa limitación con un paquete de batería desmontable que pesa aproximadamente 490 gramos (1,08 libras).

PUBLICIDAD

SpaceX incorporó además un mecanismo de liberación rápida para reemplazar la batería descargada sin necesidad de herramientas. La pieza cuenta con indicadores LED propios y un puerto de carga USB-C independiente, compatible con el estándar USB-C Power Delivery de 60 vatios. El kit de venta minorista incluye un adaptador de pared de 60 vatios y un cable USB-C de tres metros.

Starlink Mini
El dispositivo pesa 1,6 kilogramos con batería y soporte, frente a los 1,1 kilogramos del modelo original. (SpaceX)

Los usuarios también pueden alimentar el terminal directamente por USB-C sin depender de la batería interna. A diferencia del esquema original, que funcionaba con un simple sistema de conexión directa, el nuevo modelo incorpora un botón físico de encendido.

PUBLICIDAD

Wi-Fi 6 y mayor resistencia estructural

El Mini 2 mide 314 × 263 × 23,1 milímetros (12,36 × 10,35 × 0,91 pulgadas), con una carcasa cerca de 1,3 centímetros (media pulgada) más delgada que la del modelo anterior. Sin embargo, el peso total con batería y soporte asciende a 1,6 kilogramos (3,53 libras), frente a los 1,1 kilogramos (2,43 libras) del Starlink Mini original. La diferencia se explica principalmente por la nueva batería removible, que puede desmontarse cuando no se necesita.

SpaceX también actualizó el hardware inalámbrico, que pasa de Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6. El router integrado ofrece cobertura en un área aproximada de 167 metros cuadrados (1.800 pies cuadrados). La carcasa cuenta con certificación IP67, que brinda protección adicional contra polvo y agua.

SpaceX actualizó el router interno de Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6, con cobertura de hasta 167 metros cuadrados. (Referencial/Europa Press)
SpaceX actualizó el router interno de Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6, con cobertura de hasta 167 metros cuadrados. (Referencial/Europa Press)

Entre las características adicionales figuran un soporte plegable y una rosca de montaje compatible con trípodes, además de un campo de visión de 55 grados para la adquisición de señal satelital.

Qué incluye el paquete de reserva

Las reservas anticipadas ya están disponibles para clientes seleccionados en Estados Unidos, con un precio de 999 dólares más impuestos aplicables. La oferta exclusiva por invitación incluye el hardware y doce meses del servicio Roam Unlimited, al que la compañía asigna un valor de 2.100 dólares.

Ese plan brinda datos ilimitados para viajes por carretera, transmisión de contenido y videollamadas, además de soportar conectividad en movimiento a velocidades de hasta 160 kilómetros por hora (100 millas por hora). Los viajeros internacionales pueden utilizar el servicio en el extranjero por períodos de hasta 30 días consecutivos.

El kit de reserva anticipada cuesta 999 dólares e incluye un año del servicio Roam Unlimited. (Reuters)
El kit de reserva anticipada cuesta 999 dólares e incluye un año del servicio Roam Unlimited. (Reuters)

Los clientes pueden reservar su terminal con un depósito reembolsable de 100 dólares. SpaceX cobrará el saldo restante al momento del envío, previsto para mediados de diciembre.

El precio de lanzamiento y la suscripción incluida se mantienen exclusivos para los clientes que reciben invitación de reserva anticipada. SpaceX no ha anunciado todavía una disponibilidad más amplia ni precios para mercados internacionales.

Planes de Starlink

Más allá del hardware portátil, el servicio de Starlink se estructura en distintos planes según el tipo de usuario: el residencial, pensado para hogares; el itinerante, orientado a conectividad en movimiento; y los planes de prioridad local y global, dirigidos al segmento empresarial.

El plan Roam Unlimited permite conectividad en movimiento a velocidades de hasta 160 kilómetros por hora. (Europa Press)
El plan Roam Unlimited permite conectividad en movimiento a velocidades de hasta 160 kilómetros por hora. (Europa Press)

La conveniencia de contratarlo depende del contexto geográfico, ya que resulta más útil en zonas rurales o remotas sin alternativas de conectividad, mientras que en áreas urbanas con acceso a fibra óptica su costo y latencia lo vuelven menos competitivo frente a proveedores tradicionales.

Temas Relacionados

SpacexStarlinkStarlink Mini 2InternetInternet satelitalTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El nuevo jefe de WhatsApp prometió simplificar la app y permitir pagar cuentas y pedir préstamos desde el chat

Kunal Shah, fundador de la empresa india de pagos Cred, compartió que cifrados los usuarios envían más de 10.000 millones de mensajes de voz

El nuevo jefe de WhatsApp prometió simplificar la app y permitir pagar cuentas y pedir préstamos desde el chat

Elon Musk y Jeff Bezos frente a frente: ocho gigantes privados disputarán contratos lunares con la NASA

Cada compañía adjudicataria será responsable del esfuerzo completo del módulo de aterrizaje correspondiente: desde el desarrollo del vehículo hasta las operaciones de vuelo

Elon Musk y Jeff Bezos frente a frente: ocho gigantes privados disputarán contratos lunares con la NASA

Anthropic lanzó su propia hoja de cálculo con IA y un asistente que se une a las videollamadas

Microsoft perdió entre 2% y 3% en la bolsa el mismo día, aunque un directivo de la empresa admitió que la herramienta aún no sirve para modelos financieros complejos

Anthropic lanzó su propia hoja de cálculo con IA y un asistente que se une a las videollamadas

Reddit lanzará reseñas de productos con IA a partir de las conversaciones de sus usuarios

La función resume qué opinan las comunidades sobre unos 10.000 artículos de electrónica, belleza, hogar y moda, y por ahora solo llegará a Estados Unidos

Reddit lanzará reseñas de productos con IA a partir de las conversaciones de sus usuarios

Google lanzó Pixel Tag, un localizador de llaves y billeteras para teléfonos Android

Funciona con una red de más de mil millones de dispositivos y cuesta lo mismo que el AirTag 2 de Apple, su rival directo

Google lanzó Pixel Tag, un localizador de llaves y billeteras para teléfonos Android

DEPORTES

El llamativo mensaje de Esteban Ocon tras su repentina salida de Haas en la Fórmula 1: el equipo al que podría llegar

El llamativo mensaje de Esteban Ocon tras su repentina salida de Haas en la Fórmula 1: el equipo al que podría llegar

Video: el eufórico festejo del padre de una atleta argentina de 16 años que tuvo una gran actuación en los Juegos Olímpicos de la Juventud

La increíble historia que develó la devoción de Franco Mastantuono por Lionel Messi: “Amor con locura”

Un ex compañero de Messi dio detalles de cómo el argentino ejercía la capitanía: “Era el jefe indiscutible”

Mauricio Dubón gana su tercer Guante de Oro y se convierte en el primer jugador utility distinguido en las dos ligas del béisbol de las Grandes Ligas

TELESHOW

La última vez que Marcos Camino tocó con Los Palmeras hace menos de un mes: “La cumbia santafesina merece un lugar en el mundo”

La última vez que Marcos Camino tocó con Los Palmeras hace menos de un mes: “La cumbia santafesina merece un lugar en el mundo”

Juan Darthés de compras en un shopping de Río de Janeiro luego de ser condenado por abuso sexual

Fede Bal mostró el divertido ida y vuelta que tuvo con Carmen Barbieri luego de recibir el alta: “Ya se siente bien”

Marcos Camino: la depresión que confesó antes de morir y el quiebre que nunca superó

Lali Espósito impactó a sus fans con un rotundo cambio de look: las fotos

INFOBAE AMÉRICA

Descubren dos nuevas especies de monos aulladores en la Amazonia, 85 años después del último hallazgo

Descubren dos nuevas especies de monos aulladores en la Amazonia, 85 años después del último hallazgo

“Mientras tenga voz y fuerzas, lo voy a denunciar”, el reclamo de una madre cubana por el asesinato de su hijo

El canciller cubano viaja a China en medio de una profunda crisis y crecientes tensiones por sanciones

Subjefe de Fuerza Pública en Costa Rica fue condenado por utilizar patrullas y policías para asuntos personales

Hijo de Ortega y Murillo visita China para reforzar la maquinaria propagandística del régimen de Nicaragua