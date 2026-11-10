Tecno

La nueva función Memory de Gemini permite ver y borrar lo que recuerda del usuario

La función se encuentra en Ajustes, Contexto Personal y Sumario de la Memoria dentro de la aplicación

Memory summary organiza los datos personales de Gemini en categorías como antecedentes, relaciones, trabajo e intereses. (Europa Press)
Memory summary organiza los datos personales de Gemini en categorías como antecedentes, relaciones, trabajo e intereses. (Europa Press)
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Google comenzó a desplegar Memory summary, una función dentro de Gemini que permite a los usuarios consultar, editar y eliminar la información personal que el chatbot ha acumulado sobre ellos durante sus conversaciones. Hasta ahora, el asistente de inteligencia artificial recopilaba datos de interacciones pasadas para personalizar sus respuestas, pero no existía una forma directa de conocer qué información específica había memorizado.

La herramienta organiza los datos personales en categorías que abarcan antecedentes del usuario, relaciones, trabajo, intereses y preferencias, en lugar de presentar la información como una lista extensa de datos inconexos.

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De este modo, Gemini no solo registra gustos puntuales y preferencias personales, como una preferencia por el cine de terror, sino también detalles relacionados con la ubicación habitual del usuario o su entorno personal.

Los usuarios pueden editar, eliminar o revisar el historial de cambios de la información almacenada. (Reuters)
Los usuarios pueden editar, eliminar o revisar el historial de cambios de la información almacenada. (Reuters)

Para acceder al resumen, el usuario debe ingresar a Gemini y dirigirse al menú de Ajustes, luego a Contexto Personal (identificado en inglés como Personal Intelligence) y finalmente a la sección Sumario de la Memoria. Este recorrido reemplaza la necesidad de revisar conversaciones anteriores para rastrear qué información fue compartida con el asistente.

Qué controles ofrece la herramienta

Una vez dentro del resumen, el usuario puede editar directamente los detalles que considere incorrectos, eliminar información que prefiera no compartir con el sistema y revisar un historial de cambios que indica cuándo se añadió o modificó cada dato.

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La función también admite instrucciones en lenguaje natural, lo que permite pedirle al chatbot que olvide un dato específico, como un número de teléfono antiguo, o que incorpore una nueva información, como un interés reciente.

Gemini acepta instrucciones en lenguaje natural para olvidar o añadir datos específicos. (Reuters)
Gemini acepta instrucciones en lenguaje natural para olvidar o añadir datos específicos. (Reuters)

Esta capa de gestión se suma a una capacidad que Google activó desde febrero de 2025, cuando permitió que Gemini recordara conversaciones previas de los suscriptores de Advanced con el objetivo de mejorar la precisión de sus respuestas. Memory summary agrega transparencia sobre los datos ya almacenados.

Por qué resulta relevante para los usuarios

La personalización constituye uno de los frentes de competencia entre los asistentes de inteligencia artificial: cuanto más conoce un chatbot sobre una persona, más ajustadas resultan sus respuestas. Sin embargo, esa misma acumulación de datos genera inquietud entre los usuarios que desconocen qué información específica ha quedado registrada. Memory summary busca ofrecer visibilidad directa sobre el contenido memorizado.

Disponibilidad limitada según la documentación oficial

De acuerdo con la página de soporte de Google, la función está restringida por el momento a usuarios de Estados Unidos mayores de 18 años con una suscripción activa a Google AI. Además, requiere que el idioma esté configurado en inglés y que tanto el historial de actividad (Keep Activity) como la función de memoria se encuentren habilitados.

Google restringe oficialmente la función a usuarios de Estados Unidos mayores de 18 años con suscripción activa. (Reuters)
Google restringe oficialmente la función a usuarios de Estados Unidos mayores de 18 años con suscripción activa. (Reuters)

No obstante, pruebas realizadas fuera de Estados Unidos mostraron que la herramienta funcionó en la versión web de escritorio de Gemini incluso con una cuenta gratuita y sin el uso de VPN, lo que contradice parcialmente las restricciones oficiales. La función mostró una disponibilidad más amplia de la que indica la documentación de la compañía.

La limitación en la aplicación móvil

Ese acceso inesperado no se replicó en la aplicación móvil de Gemini, donde Memory summary no apareció pese a contar con la versión más reciente del software. Existe, sin embargo, una alternativa para sortear esta restricción: abrir el navegador del teléfono, ingresar a gemini.google.com y navegar hasta Menú, luego Ajustes, Contexto Personal y Sumario de la Memoria. Esta vía permite acceder a la función desde un dispositivo móvil sin depender de la aplicación nativa.

No está claro si Google diseñó de forma deliberada esta disponibilidad más amplia de la que describe su documentación oficial.

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