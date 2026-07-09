Tecno

Así funciona Starlink, el internet satelital de Elon Musk: cómo obtener un mes gratis

La constelación de SpaceX permite evaluar conectividad en hogares rurales, comunidades apartadas y operaciones temporales, con una ventana de 30 días para medir estabilidad, velocidad y latencia

Guardar
Google icon
El servicio de internet satelital de Elon Musk es ideal para quienes viven en lugares alejados de la red tradicional - REUTERS/Dado Ruvic
El servicio de internet satelital de Elon Musk es ideal para quienes viven en lugares alejados de la red tradicional - REUTERS/Dado Ruvic

Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, se volvió una alternativa real para hogares y empresas que necesitan conexión donde la fibra o el cable no llegan. En 2026, con el trabajo remoto y el estudio en línea como rutina, la promesa de “internet casi en cualquier lugar” explica por qué el sistema de Elon Musk está en tendencia y por qué su política de prueba de 30 días despierta tanto interés.

Starlink permite evaluar desempeño en zonas rurales, comunidades apartadas o operaciones temporales sin apostar todo a ciegas. Eso sí, conviene aclarar el punto clave: en la mayoría de casos, “un mes gratis” no significa necesariamente un mes sin pagar desde el inicio, sino la posibilidad de probar el servicio y devolver el equipo dentro de 30 días para obtener un reembolso, según condiciones regionales y del plan.

PUBLICIDAD

Qué es Starlink y por qué es diferente

Starlink consiste en una red satelital compuesta por miles de dispositivos en órbita baja de la Tierra.
SpaceX impulsa una vía para habilitar mensajería, llamadas y datos sin torres cercanas, una evolución que podría complementar el acceso fijo en regiones remotas y ofrecer continuidad cuando la red móvil tradicional no llega o falla - (SpaceX)

Starlink es una constelación de satélites operada por SpaceX. Está compuesta por más de 6.750 satélites activos en órbita y ofrece internet de banda ancha con baja latencia a millones de usuarios. Los satélites se diseñan y producen en Redmond, Washington, mientras que los equipos para clientes se fabrican en Bastrop, Texas.

La diferencia frente al internet satelital tradicional está en la altura. Los satélites geoestacionarios suelen orbitar a unos 35.786 kilómetros, lo que puede generar latencias superiores a 600 milisegundos. Starlink opera en órbita terrestre baja (LEO), a aproximadamente 550 kilómetros, y con ello reduce la latencia a alrededor de 25 milisegundos, suficiente para streaming, videollamadas y juegos en línea en condiciones adecuadas.

PUBLICIDAD

Cómo funciona la red

El sistema se apoya en una arquitectura en cadena: el usuario instala una antena (el “kit”), esta se conecta con satélites cercanos y la señal se enruta a través de la red. Una parte clave son los enlaces láser entre satélites, conocidos como inter-satellite links (ISL): cada satélite integra tres láseres ópticos capaces de operar hasta 200 Gbps, lo que permite transportar datos sin depender siempre de estaciones terrestres intermedias.

En paralelo, cada satélite cuenta con antenas de matriz en fase y soporte de bandas Ku, Ka y E para sostener conectividad de alto ancho de banda.

(Starlink)
La recomendación es verificar cobertura con dirección exacta, elegir plan, montar la antena con cielo despejado y evaluar rendimiento con videollamadas, descargas y navegación, para decidir devolución dentro del plazo si no convence - (Starlink)

Starlink también se beneficia de una ventaja logística: SpaceX es uno de los mayores proveedores de lanzamiento del mundo. Al poder colocar satélites con frecuencia mediante Falcon 9, puede renovar capacidad, expandir cobertura y actualizar tecnología a una escala que otros operadores no igualan con facilidad.

Cómo obtener “un mes gratis”: qué significa realmente la prueba de 30 días

Aquí conviene ser preciso. Starlink promociona una prueba de 30 días, pero en su centro suele ser una política de “probar y devolver”: el usuario activa el servicio, lo utiliza y, si no queda satisfecho, puede cancelar y devolver el hardware dentro de la ventana establecida para recibir un reembolso del equipo y, en ciertos casos y condiciones, ajustes asociados al primer periodo de servicio.

La disponibilidad exacta de créditos, devoluciones y reglas puede variar por región y plan, por lo que es esencial leer los términos antes de comprar. En la práctica, la regla útil es esta: si el objetivo es “probar sin riesgo”, el camino es contratar, medir desempeño y, si no funciona, gestionar devolución a tiempo.

(Starlink)
Starlink ofrece una prueba de 30 días, pero no siempre equivale a un mes gratis - (Starlink)

Pasos para activar la prueba de 30 días de forma segura

1) Entrar al sitio oficial de Starlink y crear cuenta.

2) Verificar cobertura ingresando la dirección exacta de instalación.

3) Elegir el plan y solicitar el kit.

4) Leer términos de la prueba y la política de devolución aplicable en la región.

5) Instalar el equipo con vista despejada del cielo.

6) Probar en varios horarios: videollamadas, streaming, descargas y navegación.

7) Si no convence, cancelar y devolver dentro del plazo para evitar cargos.

Starlink se consolida como una opción práctica para llevar conectividad donde las redes tradicionales fallan, gracias a su constelación en órbita baja y a una arquitectura diseñada para reducir latencia y sostener un uso cotidiano exigente.

Temas Relacionados

StarlinkSpaceXElon MuskInternet SatelitalGratisTecnología-NoticasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guerreras K-pop en español latino: cómo ver la película online en tu televisor y celular

El uso de plataformas ilegales expone a los usuarios a malware, robo de datos y posibles consecuencias legales

Guerreras K-pop en español latino: cómo ver la película online en tu televisor y celular

Instagram sí puede usar tus fotos para entrenar su IA: así puedes proteger tu privacidad

Usando el nombre de perfil de otro usuario es posible generar imágenes sin su autorización

Instagram sí puede usar tus fotos para entrenar su IA: así puedes proteger tu privacidad

Llegó el fin de los juegos físicos: el mundo gamer sufre un histórico cambio con Sony y PlayStation

El final de los juegos físicos afectaría la preservación, el mercado de segunda mano y el acceso a bibliotecas públicas

Llegó el fin de los juegos físicos: el mundo gamer sufre un histórico cambio con Sony y PlayStation

Del VAR a la inteligencia artificial: cómo la tecnología está cambiando el fútbol

Un investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts trabaja en conjunto con la FIFA en un nuevo sistema que integra sensores y datos del esqueleto de los jugadores. De qué se trata

Del VAR a la inteligencia artificial: cómo la tecnología está cambiando el fútbol

Si te gusta el terror, Epic Games te regala un juego que promete no dejarte dormir

El obsequio semanal apuesta por una aventura que prioriza atmósfera e incomodidad sobre acción, ideal para quienes amplían su colección en PC sin gastar

Si te gusta el terror, Epic Games te regala un juego que promete no dejarte dormir

DEPORTES

Francia-Marruecos, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Francia-Marruecos, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Jannik Sinner vs. Novak Djokovic y Alexander Zverev vs. Arthur Fery: hora y dónde ver en vivo las semifinales de Wimbledon 2026

Liam Gallagher podría cantar “Wonderwall” si Inglaterra llega a la final del Mundial

La AFA presentará su modelo de gestión comercial durante un evento en Kansas City

Suiza, el rival que vuelve a soñar: 72 años después, buscará el golpe ante Argentina

TELESHOW

La Joaqui habló lo que significa ser madre de dos hijas y los sacrificios que hace: “Lloro abajo de la ducha”

La Joaqui habló lo que significa ser madre de dos hijas y los sacrificios que hace: “Lloro abajo de la ducha”

El desgarrador llanto de Yipio tras el abandono de Andrea del Boca en Gran Hermano

Carla Peterson destacó las similitudes entre su hijo y Martín Lousteau: “Me gusta que se parezca a su papá”

Sofía Calzetti compartió la intimidad de sus días con el Kun Agüero y Olivia en Miami: festejos, paseos y relax

El sentido adiós de María Becerra a Sol, la fanática que la conmovió con su historia: “El cielo ganó un ángel”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos aseguró que los misiles y drones lanzados por Irán fueron interceptados o no causaron daños importantes

Estados Unidos aseguró que los misiles y drones lanzados por Irán fueron interceptados o no causaron daños importantes

La FIFA inaugura el segundo mini campo de fútbol en El Salvador

El régimen de Irán difundió videos de supuestos lanzamientos de misiles con mensajes sobre Khamenei

Del VAR a la inteligencia artificial: cómo la tecnología está cambiando el fútbol

Honduras y Estados Unidos fortalecen alianza para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado