Tras el Gran Premio de Brasil, un piloto de la Fórmula 1 se fue de viaje a Ecuador junto a su pareja: el álbum de fotos

Valtteri Bottas visitó Ecuador con su pareja

Guardar

El piloto finlandés Valtteri Bottas aprovechó un paso por Ecuador para recorrer algunos de los principales atractivos turísticos de Quito, entre ellos el Teleférico, el Centro Histórico y locales de café y cerveza artesanal, en compañía de su pareja, la ciclista profesional australiana Tiffany Cromwell. En su última presentación en la Fórmula 1, el corredor no pudo largar en el Gran Premio de Brasil.

El finlandés de Cadillac F1, que debutó en la Fórmula 1 en 2013 con Williams y luego compitió para Mercedes y Alfa Romeo/Sauber, documentó la visita a través de sus historias de Instagram. Las publicaciones mostraron distintos momentos de su recorrido por la capital ecuatoriana, desde panorámicas aéreas de la ciudad hasta instantáneas en espacios emblemáticos del centro. Y hasta una postal con dos llamas vestidas con los colores de la bandera local.

PUBLICIDAD

Uno de los puntos destacados del recorrido fue el TelefériQo, donde la pareja realizó una caminata y compartió fotografías desde una hamaca panorámica con vistas de Quito y sus alrededores. Las imágenes muestran a Bottas en un plano distinto al de los circuitos y los monoplazas, en un contexto recreativo alejado de la competencia.

El finlandés disfrutó de las gastronomía del país

El itinerario también incluyó el Centro Histórico de la ciudad, con paradas en la Plaza Grande y la iglesia de San Francisco, dos de los espacios más representativos de la capital ecuatoriana, tal lo indicado por Metro. “24 horas en Ecuador”, posteó el piloto en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

En el plano gastronómico, el piloto visitó Fankor Coffee, una cafetería de especialidad, donde compartió una fotografía de un capuchino preparado con café ecuatoriano. La publicación incluyó información sobre la procedencia del grano, proveniente de la finca Maputo, ubicada en el bosque nublado de Nanegal, al noreste de la provincia de Pichincha.

La jornada se completó con una cena en el restaurante Quitu, donde Bottas tuvo la oportunidad de conocer parte de la gastronomía local. Según registros de medios ecuatorianos, el recorrido también incluyó una visita a una cervecería del Centro Histórico, aunque no se identificó de forma verificable su nombre ni la cerveza consumida.

PUBLICIDAD

Cromwell, la pareja de Bottas, es una ciclista profesional con experiencia en competencias internacionales. Ambos comparten interés por el ciclismo y las actividades al aire libre, lo cual quedó reflejado en las distintas publicaciones compartidas durante la estancia en la capital ecuatoriana.

Tiffany Cromwell, la pareja de Bottas

La visita a Quito se produjo en medio de una de las campañas más complicadas de Bottas en la Fórmula 1. Una semana antes, en el Gran Premio de México, el finlandés protagonizó un fuerte accidente contra los muros tras la falla de la suspensión delantera de su monoplaza, originada por el exceso de calor de los frenos en el giro 46 de la carrera. El golpe lo obligó a permanecer varios minutos dentro del auto mientras hablaba con el personal médico de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), y derivó en hematomas musculares en su pierna derecha.

PUBLICIDAD

Apenas siete días después, en el Gran Premio de San Pablo, Bottas ni siquiera llegó a tomar la largada: una tuerca de rueda mal enroscada en el eje trasero derecho impidió al equipo cambiarle el neumático en la parrilla. “Es triste que no hayamos podido largar la carrera hoy. Antes de la vuelta a la parrilla, intentamos cambiar el neumático, pero no pudimos sacar la tuerca de la rueda trasera derecha”, afirmó el piloto tras el episodio.

La situación se suma a una temporada de dificultades de fiabilidad que, según el propio Bottas, le impide comparar con precisión su rendimiento con el de su compañero de equipo, Sergio Pérez. El finlandés, de 37 años, atraviesa además rumores sobre su continuidad en el asiento de Cadillac, ya que el joven piloto Colton Herta reunió los requisitos para obtener la superlicencia de Fórmula 1. “Nunca es agradable. Es solo una distracción más. Pero con los años he aprendido a lidiar con ello”, señaló Bottas respecto a la posibilidad de perder su lugar en la parrilla.

PUBLICIDAD

MÁS IMÁGENES DE LA VISITA DE BOTTAS

El café de especialidad que pidieron

La vista desde la altura

Otra postal del paisaje

El arte urbano

La hamaca con vista panorámica

La pareja se dedicó a probar la gastronomía y a visitar lugares emblemáticos