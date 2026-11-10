Violencia en un campeonato amateur de Chubut: un joven terminó internado tras recibir una patada en la cabeza

El hecho ocurrió el domingo a las 17:30 en las canchas de Marquitos, en Trelew, durante un partido entre el Barrio INTA y Deportivo Merlo por la Liga Independiente Mar y Valle, el agresor ya había sido expulsado por el árbitro cuando se acercó al joven tendido en el suelo y le propinó la patada, para luego salir corriendo

Guardar

Una cancha de fútbol barrial en Trelew fue escenario de una agresión brutal cuando un futbolista ya expulsado volvió sobre sus pasos para patear en la cabeza a un rival que estaba tendido en el suelo. El joven, de 21 años, terminó internado esa noche en el Hospital María Humphreys con síntomas que se agravaron horas después del impacto.

Todo ocurrió este último domingo, el partido enfrentaba al equipo del Barrio INTA contra Deportivo Merlo en las canchas de Marquitos, ubicadas en la esquina de Oris de Roa y Diana Spencer, en la zona oeste de la ciudad. El encuentro correspondía a un torneo de la Liga Independiente Mar y Valle y se disputaba pasadas las 17:30 cuando ocurrió la agresión.

PUBLICIDAD

Maximiliano González, de 21 años, cayó al suelo durante una jugada. En ese momento, el árbitro expulsó al futbolista rival que había estado involucrado en el conflicto. Sin embargo, lejos de retirarse del campo, el expulsado se acercó al joven que permanecía tendido y le propinó una patada directamente en la cabeza. Luego salió corriendo y fue alcanzado a los pocos metros por otros jugadores. Mario González, padre de Maximiliano, presenció la escena y la describió así a El Chubut: “Como lo vio tirado en el piso, fue y le pegó una patada en la cabeza. Fue tremendo”. Y fue más lejos en su reflexión: “Lo podía haber matado tranquilamente”.

La agresión desencadenó una serie de enfrentamientos entre integrantes de ambos equipos. Las corridas y los empujones se extendieron por el predio y obligaron a la intervención policial. Los uniformados también debieron proteger al árbitro, que quedó expuesto a los reclamos de varios integrantes de uno de los equipos. Con 76 minutos del segundo tiempo disputados, el juez decidió suspender el partido.

PUBLICIDAD

El jugador agresor había sido expulsado por el árbitro antes de acercarse al joven que estaba en el suelo

Pero la suspensión no puso fin a los incidentes. Las agresiones verbales entre ambas parcialidades continuaron, lo que obligó a mantener el operativo policial. En uno de los momentos de mayor tensión, desde el sector de Merlo arrojaron una piedra en dirección a los efectivos, aunque el objeto no llegó a impactar contra ninguno de ellos.

Los uniformados trabajaron durante aproximadamente 15 minutos hasta lograr controlar la situación. Durante el operativo, una persona fue trasladada preventivamente al hospital; posteriormente recibió el alta sin lesiones, según el informe policial.

Mientras tanto, Mario González tomó a su hijo, lo levantó del suelo y lo llevó hasta el centro médico en su propio auto. En la primera atención, Maximiliano fue revisado y dado de alta con indicaciones de regresar si presentaba síntomas. Durante la madrugada, alrededor de la 1:30, el joven comenzó a desmejorar. “Le sangraba la nariz y tenía como agua en los oídos. Fuimos a la guardia”, relató su padre al mismo medio.

PUBLICIDAD

En esa segunda consulta le realizaron una tomografía y permaneció en observación hasta aproximadamente las 6 de la mañana del lunes, cuando recibió el alta. El estudio no mostró lesiones graves, aunque después comenzó a inflamársele la zona de la nuca. Al momento de la publicación de la nota, el joven continuaba en su domicilio y aún presentaba dificultades para recuperarse del impacto. “Le quedó un trauma bárbaro por esa patada. No puede ni mirar el teléfono. Qué consecuencias puede traer todavía no lo sabemos”, advirtió Mario González en declaraciones a El Chubut.

La tomografía no mostró lesiones graves, aunque el joven presentaba dificultades para recuperarse días después

Maximiliano juega al fútbol desde chico y se había sumado a Deportivo Merlo hacía algún tiempo, después de que unos amigos lo invitaran. Según contó su padre, el joven terminó sus estudios y actualmente trabaja vendiendo ropa junto a su novia. Mario González también tiene una historia larga ligada al fútbol barrial y conoce las canchas de Marquitos desde hace años.

PUBLICIDAD

“Yo también jugué en la cancha de Marquitos cuando era joven y hasta ahora, de veterano, sigo jugando. Lo que pasó es desesperante”, expresó. Agregó que prácticamente no pudo dormir esa noche: “Me vine del hospital a las 4:30, me tomé unos mates y a las 6 me llamaron para que fuera a buscarlo. Después se me hizo imposible dormir”.

Sobre el jugador que agredió a su hijo, González fue directo: “No sé con qué mentalidad van a jugar a la pelota. Es terrible lo que hizo”. Las imágenes del episodio comenzaron a circular en redes sociales y motivaron numerosas reacciones. Para el padre, sin embargo, detrás de esos videos hay una situación que sigue generando angustia: “El se siente mal, más cuando ve los videos”, indicó.

PUBLICIDAD

Al cierre de la nota, la familia todavía no había formalizado la denuncia penal. Mario González anticipó que se presentaría ante la Liga Independiente Mar y Valle y que, de no obtener respuesta, recurriría a la comisaría: “Esto es más un intento de asesinato que otra cosa”, concluyó.