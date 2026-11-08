“La innovación no debería consistir en hacer una PS6 de 1.200 dólares”: Shawn Layden, exjefe de PlayStation, pide frenar la escalada de precios en consolas

(Composición Infobae: Difusión / Europa Press)

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El exjefe de PlayStation, Shawn Layden, cuestionó que la próxima generación de consolas se defina únicamente por su potencia. Durante una conversación en el pódcast The Trophy Room, el también expresidente de SIE Worldwide Studios planteó que el verdadero salto hacia adelante para Sony no pasa por una PS6 más cara, sino por una PlayStation más accesible.

“Creo que ya tenemos suficiente potencia en la máquina. La innovación no debería consistir en hacer una PS6 de 1.200 dólares, sino en hacer otra PS5 de 300 dólares”, afirmó Layden, según recogió Gamesradar. Con esa frase resumió el eje central de su reflexión sobre el rumbo que debería tomar la compañía japonesa en su próximo lanzamiento.

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Por qué Shawn Layden cree que la potencia ya no es la prioridad en PS6

Para Layden, la carrera por los teraflops y el trazado de rayos ha dejado de ser un factor decisivo para el jugador promedio. El exdirectivo insistió en que esas mejoras técnicas resultan casi imperceptibles para la mayoría del público: “Son diferencias que solo los perros pueden ver”.

Shawn Layden

Esa comparación no es nueva en su discurso. Layden ya la había utilizado en otras ocasiones para argumentar que los estudios de desarrollo cuentan con capacidad de sobra para seguir creando juegos con el hardware actual, sin necesidad de un salto generacional centrado en el rendimiento bruto.

Por este motivo propuso que Sony reoriente su estrategia de innovación. Según su diagnóstico, el abaratamiento de costos sería más disruptivo para el mercado que cualquier mejora gráfica, ya que ampliaría el acceso a la plataforma entre consumidores que hoy quedan fuera por el precio.

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Un párrafo de su intervención resume el fondo del planteo: la innovación real en consolas no se mide en teraflops, sino en accesibilidad económica. Según Layden, una PS6 más potente pero más costosa representa un retroceso frente a la posibilidad de ofrecer una PlayStation igual de capaz, pero notablemente más barata.

FILE PHOTO: The Sony PlayStation logo is seen at the Paris Games Week, a trade fair for video games in Paris, France, November 5, 2023. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

El precio de PS5 y la primera generación que subió de costo

Layden también puso el foco en un fenómeno que, según él, no tiene precedentes recientes en la historia de PlayStation. “Esta es la primera generación que he visto que ha subido de precio con el tiempo”, señaló, en referencia a los incrementos que ha sufrido PS5 desde su lanzamiento.

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Frente a ese escenario, el exejecutivo recomendó a Sony trabajar en reducir tanto el tamaño físico como el costo de producción de sus consolas. “Hazla más pequeña, hazla más barata, haz todo lo que puedas en torno a eso”, sostuvo durante el pódcast.

Layden reconoció, sin embargo, que las condiciones actuales del mercado no favorecen ese objetivo. La crisis de precios en los componentes de memoria RAM complica cualquier intento de abaratar el hardware a corto plazo, un obstáculo que la industria enfrenta de forma generalizada.

Pese a esas dificultades, insistió en que el desafío central para Sony debería ser facilitar que más personas puedan acceder a una PlayStation, en lugar de concentrar los esfuerzos de desarrollo en elevar aún más las capacidades técnicas de la consola.

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14/03/2024 Las consolas PlayStation 5. POLITICA PLAYSTATION

Los riesgos de lanzar una PS6 y una portátil de Sony al mismo tiempo

La conversación derivó luego hacia otro de los rumores que rodean a Sony: el posible regreso de la compañía al mercado de consolas portátiles. Layden se mostró atraído por esa posibilidad, pero advirtió que su éxito dependería de un compromiso real por parte de la empresa.

“Si Sony solo hace una portátil como siguiente paso, creo que tiene buenas posibilidades de ganar”, consideró. Sin embargo, planteó serias dudas sobre la viabilidad de desarrollar simultáneamente una nueva consola de sobremesa y un dispositivo portátil.

“Si van a lanzar una portátil y una consola al mismo tiempo, no creo que ninguna empresa tenga la capacidad de triunfar con ambas”, advirtió. Para sustentar esa posición, recurrió a su propia experiencia dentro de la compañía durante generaciones anteriores.

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FILE PHOTO: The logo of Sony PlayStation is displayed at Tokyo Game Show 2019 in Chiba, Japan, September 12, 2019. REUTERS/Issei Kato/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD

“Era difícil mantener una consola y una portátil al mismo tiempo. Casi tienes que crear dos empresas”, explicó Layden. Según relató, tanto PS3 como PS4 concentraron mayor atención y presupuesto por parte de Sony debido al tamaño de su público, mientras que PS Vita terminó relegada a un segundo plano.

A partir de ese antecedente, Layden concluyó que el verdadero reto para Sony no sería únicamente lanzar un nuevo dispositivo portátil, sino sostener el apoyo necesario para ambas plataformas sin que una termine opacando a la otra, como ocurrió en el pasado con PS Vita frente a las consolas de sobremesa.

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