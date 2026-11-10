Axel Kicillof: “No hay que partidizar, pero el Papa está haciendo una intervención en la realidad”

El gobernador Axel Kicillof brinda declaraciones en el lugar donde los fieles escucharán la misa del Papa.

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió Luján en las horas previas a la llegada del papa León XIV, y se refirió a los mensajes que viene sosteniendo el pontífice durante su histórica visita a la Argentina. “No hay que partidizar, pero el Papa está haciendo una intervención en la realidad”, destacó el mandatario bonaerense. Sin confrontar abiertamente con sus adversarios políticos ni reinterpretar los dichos de León XIV, Kicillof destacó que se haya manifestado “en contra de las ideas de deshumanizar, de la crueldad, de la ganancia por la ganancia misma”, y destacó que tal postura no sorprende ya que es coherente con la doctrina social de la iglesia y con la encíclica del propio Sumo Pontífice.

El papa León XIV celebrará una misa el miércoles 11 de noviembre de 2026, a las 10:00, en la plaza Belgrano frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, como cierre de su visita a la Argentina. Kicillof, supervisó los preparativos y afirmó que el operativo lleva más de un mes y medio de trabajo.

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Si bien hay expectativas, Kicillof evitó estimar la concurrencia para la ceremonia papal, aunque señaló que ya había micros procedentes del interior del país camino a la ciudad.

La celebración tendrá lugar en un santuario situado a 67 kilómetros al oeste de la Capital Federal, con acceso directo por la Autopista Acceso Oeste, en la Ruta Nacional 7. La Basílica se encuentra en San Martín 51, dentro del centro histórico de Luján.

La organización dispondrá 7.500 sillas para invitados, cuya mayoría será convocada por la Iglesia. También asistirán invitados especiales e institucionales autorizados por el Vaticano, que compartirán el espacio con los fieles que lleguen para ver al Papa.

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El papa León XIV cerrará su visita a la Argentina con una misa en la plaza Belgrano frente a la Basílica de Luján el 11 de noviembre de 2026. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Los invitados deberán ingresar antes de las 6:00, pese a que la misa comenzará cuatro horas después. Kicillof explicó que la recepción se iniciará cerca de la medianoche y demandará varias horas, por lo que pidió a los asistentes que concurran preparados para una jornada extensa.

“Vengan a Luján, porque esta es la capital de la fe en la Argentina”, convocó el Gobernador. También definió a la ciudad como un lugar ligado tanto a quienes profesan una fe como a quienes no creen, por su peso en la historia nacional y por la cercanía de los 400 años de devoción a la Virgen.

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Kicillof vinculó las intervenciones de León XIV con la doctrina social de la Iglesia y con la figura de León XIII, cuyo pontificado coincidió con la primera etapa de la revolución industrial. Según el Gobernador, aquella época estuvo atravesada por inquietudes sobre el empleo, los derechos de los trabajadores y la relación entre producción, trabajo y Estado.

El mandatario sostuvo que el actual Papa retomó esos debates al referirse a la inteligencia artificial, la educación, la universidad, la investigación, la discapacidad y el vínculo entre empresas y sindicatos. Mencionó además que el pontífice cuestionó la deshumanización, la crueldad, el individualismo y una tecnología orientada únicamente a la rentabilidad.

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El papa León XIV cerrará su visita a la Argentina con una misa en la plaza Belgrano frente a la Basílica de Luján el 11 de noviembre de 2026. (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

También mencionó las elecciones recientes en la región y el mundo, que, a su juicio, desafiaron los pronósticos de una expansión de la ultraderecha encabezada por Donald Trump. “Nadie debe sorprenderse con las palabras del Papa”, afirmó Kicillof al ubicar sus posiciones dentro de una tradición histórica de la Iglesia.

El Gobernador destacó que León XIV inició su visita pastoral en el Cotolengo y que mantuvo encuentros con personas con discapacidad, organizaciones y cartoneros. Para Kicillof, esos gestos se vinculan con la misa de Luján, dedicada a la caridad, los pobres, los sectores humildes y las personas excluidas.

La misa histórica en Luján

El cronograma oficial destacó la importancia histórica de la Basílica de Luján. Según reseñó el dossier, el templo actual comenzó a construirse en 1889 y fue inaugurado en 1910. En 1930, el papa Pío XI le concedió el título de Basílica menor; además, la Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto 283/1998, publicado el 17 de marzo de 1998, de acuerdo con el Vaticano.

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La devoción a Nuestra Señora de Luján se remonta a 1630, cuando una pequeña imagen de la Virgen que viajaba hacia el norte quedó detenida junto al río Luján. Quienes la transportaban interpretaron el hecho como una señal de la voluntad de Dios y la imagen quedó al cuidado de Manuel, un hombre esclavizado de origen africano conocido como el Negro Manuel.