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Un ex futbolista sorprendió al trabajar como custodio del Papa León XIV: “Sentí algo indescriptible”

Pablo Melo, ex defensor de Tiro Federal y San Martín de San Juan, integró el operativo de seguridad del Sumo Pontífice en Uruguay y contó cómo lo vivió

Un hombre frente a un escenario con lonas blancas y un recuadro circular con un clérigo de vestimenta blanca que habla por un micrófono.
Pablo Melo, durante su trabajo, y el Papa León XIV (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La visita del Papa León XIV a Uruguay dejó una anécdota que cruzó el mundo de la religión con el del fútbol: Pablo Melo, ex defensor uruguayo que militó en el fútbol argentino durante la primera década del siglo, formó parte del operativo de seguridad que protegió al Sumo Pontífice durante su paso por Paysandú. El ex jugador, que hoy trabaja en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y en una agencia de seguridad privada, fue contratado como apoyo del dispositivo oficial y terminó protagonizando una foto junto al líder de la Iglesia Católica que se viralizó en las redes.

La imagen, tomada en el escenario montado para la visita papal en Paysandú, mostró a Melo y a León XIV en el mismo encuadre. Eso bastó para que el momento trascendiera y se convirtiera en tema de conversación en Uruguay y más allá de sus fronteras. Sin embargo, el propio ex futbolista fue el primero en aclarar los alcances reales de su participación. En diálogo con la radio El Espectador de Uruguay, explicó: “Estuvimos charlando un rato. Yo estaba custodiando el escenario en realidad. Fue en Paysandú. Justo se levantó una foto donde se cruza él y estoy yo y, bueno, se magnificó un montón el tema. Ellos tienen una seguridad recontra especial y nosotros en realidad estábamos como apoyo”.

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Lejos de atribuirse un rol protagónico, Melo subrayó que el operativo central estuvo a cargo de la seguridad vaticana, un cuerpo altamente especializado, y que su función —junto a otros efectivos locales— era complementaria. Aun así, la cercanía con una figura de esa dimensión lo marcó de una forma que no esperaba.

La cercanía con el Papa dejó una huella personal en el ex defensor

Más allá del trabajo en sí, Melo describió una experiencia que lo sorprendió en términos personales. “Yo sentí algo indescriptible cuando pasó cerca. Porque yo no entiendo mucho de política y religión: es algo que siempre me gustó y me gustaría aprender, pero que no sé diferenciar. Pero había como una energía ahí, en la vuelta, que la sentí muy en lo profundo”, afirmó en la misma entrevista.

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El ex defensor también reflexionó sobre lo que significó estar tan cerca de una personalidad de semejante repercusión mundial. “Me pasó de tener esa cercanía que capaz, por la figura pública, por lo que significa y por la magnitud que tiene estar cerca de una persona como esa, nunca me hubiese tocado”, señaló. Una oportunidad que, según sus propias palabras, difícilmente se repita.

Melo también hizo referencia a las diferencias que notó entre la seguridad privada en el ámbito futbolístico y el dispositivo desplegado para el Papa. En ese sentido, indicó que la experiencia “no fue tan flexible como en la AUF”, lo que da cuenta del nivel de protocolo y coordinación que implicó el evento.

Un paso por el fútbol argentino que lo llevó a Rosario y San Juan

La trayectoria de Pablo Melo en el fútbol argentino quedó registrada en dos clubes del interior del país. En 2006 llegó a Tiro Federal de Rosario, en un año que quedó en la historia del club: ese torneo, el Fortín del Parque disputó la Primera División y enfrentó a equipos de la élite del fútbol local. Melo jugó 14 partidos, incluido uno ante River Plate, en el que el equipo rosarino cayó por 5 a 0. Al cabo de ese semestre, Tiro Federal descendió a la Primera B Nacional.

Años después, en 2011, el defensor vistió la camiseta de San Martín de San Juan, también en la Segunda Categoría del fútbol argentino, donde sumó 10 partidos. Concluida esa etapa, Melo retomó su vida en Uruguay, donde jugó en clubes como Danubio, Nacional y Cerro.

Además, construyó una carrera paralela vinculada a la seguridad privada en el ámbito deportivo, hasta que la visita del Papa León XIV lo colocó, casi sin buscarlo, en el centro de la escena.

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