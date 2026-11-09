Corea del Sur multó con USD 467 millones a aplicaciones de delivery por presionar a los restaurantes con los precios

Baemin y Coupang Eats concentraron el 92,89% del mercado surcoreano de reparto de comida por valor en 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 9 de noviembre, el organismo antimonopolio de Corea del Sur anunció multas provisionales por 631.900 millones de wones (USD 467 millones) a Baemin y Coupang Eats, las dos principales aplicaciones de reparto de comida del país, por abusar de su posición dominante frente a los restaurantes.

La Comisión de Comercio Justo fijó 331.100 millones de wones (USD 243 millones, según la agencia Yonhap) para Woowa Brothers, la operadora de Baemin, y 300.800 millones (USD 220,59 millones, según Reuters) para Coupang, que gestiona Coupang Eats. Según The Korea Herald, es la mayor sanción impuesta a apps de delivery en el país.

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El regulador sostiene que ambas empresas obligaron a los restaurantes a ofrecer condiciones al menos tan favorables como las de las plataformas rivales. En el caso de Coupang, fueron seis: precios del menú, pedido mínimo, descuentos y costos de envío para el cliente, entre otras. La práctica duró de julio de 2023 a enero de 2026.

Quien no cumplía perdía el estatus de local “Wow”, que permite a los suscriptores de la membresía de Coupang recibir descuentos y envío gratis. Según la Comisión, el porcentaje de restaurantes que aceptaron las exigencias pasó del 13% en julio de 2023 a casi el 94% en octubre de 2025.

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Baemin aplicó requisitos parecidos entre mayo de 2024 y octubre de 2025. Limitó los descuentos de envío de los suscriptores de Baemin Club a los pedidos hechos en locales que cumplieran sus condiciones.

Los locales excluidos vendieron menos de la mitad

Los restaurantes tenían poco margen para resistirse, según el organismo, porque quedar fuera de los programas de membresía reducía sus ventas de forma notable. En Coupang, las ventas diarias promedio de los locales excluidos bajaron de 220.000 a 90.000 wones (USD 162 a USD 66). En Baemin, de 110.000 a 30.000 wones (USD 81 a USD 22).

Baemin tenía el 58,45% de los pedidos del mercado coreano de reparto en 2025, medido por valor, y Coupang Eats el 34,44%. Juntas suman 92,89%. La Comisión, según recogió The Korea Herald, afirmó que imponer las mismas exigencias a la vez restringió la competencia de un modo similar a una colusión, es decir, a un pacto entre rivales.

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La Comisión de Comercio Justo de Corea del Sur sancionó a las aplicaciones Baemin y Coupang Eats con multas por 467 millones de dólares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo también vinculó la práctica con los precios. Según su investigación, el 75% de los restaurantes que cedieron ante Coupang empeoró sus condiciones en Baemin en lugar de mejorarlas en la plataforma rival. En agosto de 2024, Baemin subió la comisión de su reparto propio del 6,8% al 9,8%, igual a la de Coupang Eats.

Baemin empujó su reparto propio

La Comisión sancionó a Baemin por otra conducta: forzar a los restaurantes a pasar del servicio en que ellos organizan el envío al servicio en que la plataforma reparte. Los ingresos de Baemin equivalían al 28% del valor de cada pedido con reparto propio en 2024, frente al 7,8% en el otro modelo.

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Para ampliar ese reparto, según el regulador, la app redujo o bloqueó la visibilidad del servicio alternativo y mostró tiempos de entrega que lo hacían parecer más lento. Los envíos organizados por los restaurantes tardaban en promedio 1,4 minutos menos, pero la app los presentaba como 13 minutos más lentos, indicó The Korea Times.

Las mayores comisiones llevaron a los restaurantes a subir los pedidos mínimos y los precios del menú para proteger sus márgenes, indicó el organismo. Con las medidas correctivas, la Comisión espera que los locales fijen precios y mínimos con libertad en cada plataforma y que nuevos competidores puedan entrar.

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Coupang calificó la multa de excesiva: dijo que equivale a más de 600 veces la sanción de un caso comparable de 2020. Aseguró que la Comisión incluyó ingresos ajenos a la conducta investigada y que la impugnará en la justicia. Woowa Brothers lamentó que sus argumentos no hayan sido aceptados y dijo que revisará la decisión.

Coupang defendió el programa Wow como una forma de ofrecer precios razonables y envío gratis a los consumidores y de ayudar a vender más a los restaurantes. La Comisión ordenó además a la empresa modificar en 60 días las cláusulas que le permiten calcular comisiones sobre precios previos al descuento, incluso cuando el local financia esa rebaja.

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