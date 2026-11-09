Tecno

Corea del Sur multó con USD 467 millones a aplicaciones de delivery por presionar a los restaurantes con los precios

Baemin y Coupang Eats controlan casi el 93% de los pedidos, y los locales que se negaron vieron caer sus ventas diarias

Vista trasera de una persona en bicicleta con casco, chaleco reflectante y una gran mochila roja cuadrada sobre una calle asfaltada.
Baemin y Coupang Eats concentraron el 92,89% del mercado surcoreano de reparto de comida por valor en 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El 9 de noviembre, el organismo antimonopolio de Corea del Sur anunció multas provisionales por 631.900 millones de wones (USD 467 millones) a Baemin y Coupang Eats, las dos principales aplicaciones de reparto de comida del país, por abusar de su posición dominante frente a los restaurantes.

La Comisión de Comercio Justo fijó 331.100 millones de wones (USD 243 millones, según la agencia Yonhap) para Woowa Brothers, la operadora de Baemin, y 300.800 millones (USD 220,59 millones, según Reuters) para Coupang, que gestiona Coupang Eats. Según The Korea Herald, es la mayor sanción impuesta a apps de delivery en el país.

PUBLICIDAD

El regulador sostiene que ambas empresas obligaron a los restaurantes a ofrecer condiciones al menos tan favorables como las de las plataformas rivales. En el caso de Coupang, fueron seis: precios del menú, pedido mínimo, descuentos y costos de envío para el cliente, entre otras. La práctica duró de julio de 2023 a enero de 2026.

Quien no cumplía perdía el estatus de local “Wow”, que permite a los suscriptores de la membresía de Coupang recibir descuentos y envío gratis. Según la Comisión, el porcentaje de restaurantes que aceptaron las exigencias pasó del 13% en julio de 2023 a casi el 94% en octubre de 2025.

PUBLICIDAD

Baemin aplicó requisitos parecidos entre mayo de 2024 y octubre de 2025. Limitó los descuentos de envío de los suscriptores de Baemin Club a los pedidos hechos en locales que cumplieran sus condiciones.

Los locales excluidos vendieron menos de la mitad

Los restaurantes tenían poco margen para resistirse, según el organismo, porque quedar fuera de los programas de membresía reducía sus ventas de forma notable. En Coupang, las ventas diarias promedio de los locales excluidos bajaron de 220.000 a 90.000 wones (USD 162 a USD 66). En Baemin, de 110.000 a 30.000 wones (USD 81 a USD 22).

Baemin tenía el 58,45% de los pedidos del mercado coreano de reparto en 2025, medido por valor, y Coupang Eats el 34,44%. Juntas suman 92,89%. La Comisión, según recogió The Korea Herald, afirmó que imponer las mismas exigencias a la vez restringió la competencia de un modo similar a una colusión, es decir, a un pacto entre rivales.

Unas manos entregan una bolsa de papel marrón cerrada a otras manos en el marco de una puerta.
La Comisión de Comercio Justo de Corea del Sur sancionó a las aplicaciones Baemin y Coupang Eats con multas por 467 millones de dólares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo también vinculó la práctica con los precios. Según su investigación, el 75% de los restaurantes que cedieron ante Coupang empeoró sus condiciones en Baemin en lugar de mejorarlas en la plataforma rival. En agosto de 2024, Baemin subió la comisión de su reparto propio del 6,8% al 9,8%, igual a la de Coupang Eats.

Baemin empujó su reparto propio

La Comisión sancionó a Baemin por otra conducta: forzar a los restaurantes a pasar del servicio en que ellos organizan el envío al servicio en que la plataforma reparte. Los ingresos de Baemin equivalían al 28% del valor de cada pedido con reparto propio en 2024, frente al 7,8% en el otro modelo.

Para ampliar ese reparto, según el regulador, la app redujo o bloqueó la visibilidad del servicio alternativo y mostró tiempos de entrega que lo hacían parecer más lento. Los envíos organizados por los restaurantes tardaban en promedio 1,4 minutos menos, pero la app los presentaba como 13 minutos más lentos, indicó The Korea Times.

Las mayores comisiones llevaron a los restaurantes a subir los pedidos mínimos y los precios del menú para proteger sus márgenes, indicó el organismo. Con las medidas correctivas, la Comisión espera que los locales fijen precios y mínimos con libertad en cada plataforma y que nuevos competidores puedan entrar.

Coupang calificó la multa de excesiva: dijo que equivale a más de 600 veces la sanción de un caso comparable de 2020. Aseguró que la Comisión incluyó ingresos ajenos a la conducta investigada y que la impugnará en la justicia. Woowa Brothers lamentó que sus argumentos no hayan sido aceptados y dijo que revisará la decisión.

Coupang defendió el programa Wow como una forma de ofrecer precios razonables y envío gratis a los consumidores y de ayudar a vender más a los restaurantes. La Comisión ordenó además a la empresa modificar en 60 días las cláusulas que le permiten calcular comisiones sobre precios previos al descuento, incluso cuando el local financia esa rebaja.

Temas Relacionados

Corea del SurDeliveryTecnolog+ia-NoticiasLo último en tecnologíaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una química japonesa pagará USD 11.600 millones por JSR, que provee materiales clave para fabricar chips

La compradora vale menos que el precio de la operación y sus acciones cayeron cerca de 13% por el endeudamiento que exige

Una química japonesa pagará USD 11.600 millones por JSR, que provee materiales clave para fabricar chips

El banco central de Australia advirtió que el auge de la IA empuja los precios al alza

La inversión en centros de datos se multiplicó por 10 en tres años, pero la productividad y el empleo aún no muestran cambios claros

El banco central de Australia advirtió que el auge de la IA empuja los precios al alza

Epic Games Store prepara soporte oficial para SteamOS, aunque Fortnite en Steam Deck tendrá que esperar

La idea de la compañía es que su desarrollo sirva como punto de partida para que más estudios lleven sus juegos multijugador a Linux

Epic Games Store prepara soporte oficial para SteamOS, aunque Fortnite en Steam Deck tendrá que esperar

Aire acondicionado vs. ventilador: cuál conviene realmente este verano

El punto de partida para comparar ambos sistemas es el principio físico que utilizan

Aire acondicionado vs. ventilador: cuál conviene realmente este verano

Las Guerreras K-pop y los Saja Boys: cómo generar dibujos para colorear con Gemini

Aunque es posible generar las láminas únicamente a partir de descripciones escritas, subir una captura de pantalla de la película al chatbot mejora la precisión del resultado

Las Guerreras K-pop y los Saja Boys: cómo generar dibujos para colorear con Gemini

DEPORTES

La cruda confesión de un jugador que conmocionó al tenis: "Llegué a un punto donde intenté quitarme la vida"

La cruda confesión de un jugador que conmocionó al tenis: "Llegué a un punto donde intenté quitarme la vida"

El accidentado festejo de Lando Norris tras ganar el GP de Brasil de F1: rompió una botella y recibió el impacto de pirotecnia en su cara

Marcó un gol histórico con Boca y hoy es entrenador del club: la prueba en River, las enseñanzas de Bianchi y de qué se arrepiente

El drástico cambio en la rutina de entrenamiento del Colo Barco desde que llegó a Europa: “Te tratan como a un robot”

Miguel Merentiel publicó una foto inédita de su infancia y causó furor tras la consagración de Boca Juniors

TELESHOW

Mala Fama se cortó mientras cocinaba en MasterChef Celebrity: la divertida reacción de Betular

Mala Fama se cortó mientras cocinaba en MasterChef Celebrity: la divertida reacción de Betular

La honestidad de Marta Fort sobre cómo fue criarse sin una mamá: “No podés extrañar algo que no te enseñaron”

La canción que Vicky Xipolitakis le cantó al papa León XIV en su llegada a la Argentina: “¡Te queremos un montón!"

La profunda emoción de Pampita al presenciar la llegada del papa León XIV a Aeroparque: “Siempre señales”

Sofía Gonet, desnuda y solo cubierta por glitter, mostró el detrás de escena de sus fotos por el Día del Orgullo LGBT+

INFOBAE AMÉRICA

Diplomacia, entre el orden y el poder

Diplomacia, entre el orden y el poder

Continuismo del narcoestado plurinacional en Bolivia

Tiroteo en Polonia: murió el autor del ataque que dejó seis muertos y 15 heridos en el centro de Cracovia

Los cancilleres del G7 se reúnen en París para abordar la guerra en Ucrania y la tensión con Irán ante la presión de Europa sobre EEUU

Crisis en Paraguay: docentes marcharán para reclamar la devolución de los fondos jubilatorios depositados en Ueno Bank