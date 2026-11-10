Con “La Cumbia Papal” de fondo, Valentino Merlo mostró cómo se prepara para cantar frente a León XIV

El adolescente cantará antes de la reunión del Sumo Pontífice con los jóvenes en el Monumento a los españoles (Video: Instagram)

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Este martes por la tarde, el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires, será el escenario del encuentro juvenil organizado en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina. El evento convocará a miles de jóvenes y contará con la presencia de artistas locales, entre ellos Valentino Merlo, quien se prepara para actuar ante el Sumo Pontífice en uno de los momentos más esperados de la visita papal.

El cantante compartió en sus redes sociales el detrás de escena de los preparativos previos a su presentación en el predio. “Hoy, cumbia papal”, escribió sobre una de las primeras imágenes que muestra el escenario de arquitectura ondulada ya montado, con sillas dispuestas frente a la estructura y un cartel con la leyenda “León XIV en Argentina” visible en el lugar. Esa historia estuvo musicalizada con el tema “La Cumbia Papal”.

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Las imágenes que siguieron mostraron el operativo de montaje en el predio: personal con cascos y remeras amarillas trabajaba en las cercanías del escenario, con filas de sillas blancas ya ubicadas frente a la estructura. Otra de las fotos exhibió el interior del espacio, con un mural que combina figuras religiosas —manos y cruces— sobre un fondo ocre, una tarima vacía y sillas en los laterales, en lo que parece ser una zona de backstage.

Más tarde, Merlo, ya sobre el escenario, compartió una serie de imágenes de su prueba de sonido. Apareció con gorra estampada y remera negra con una cruz de colores en el pecho, cantando frente a un micrófono con auriculares in ear. Esas historias estuvieron musicalizadas con Dónde están corazón, del cantautor Coti junto al propio Merlo.

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El joven rosarino se presentará en el encuentro del sumo pontífice con los jóvenes en el Monumento a los Españoles (Video: Instagram)

La última imagen de la serie lo mostró de espaldas, con una remera estampada con varias cruces de colores, interactuando con los fieles que ya se encontraban en el lugar para pasar una jornada marcada por la comunión y la religión.

Tras la prueba de sonido, el cantante dialogó con la Vicaría de Jóvenes de Buenos Aires. “Contentísimo. Más que agradecido. Muchísimo más que agradecido. Muchas ansias, eso sí, con bastantes nervios, no te voy a mentir tampoco, pero son nervios lindos los que se disfrutan. Hay que intentar disfrutarlos lo máximo posible esos nervios, porque te pasa una sola vez en la vida”, afirmó el artista. Al ser consultado sobre lo que significa esta oportunidad, fue directo: “Lo tomo con mucho agradecimiento, como que me siento llenísimo con sólo agradecer. Agradecido toda la vida”. Y sobre la emoción de ver al Sumo Pontífice de cerca, admitió: “Estoy emocionadísimo. Muy ansioso, muy nervioso, de todo. Lo más lindo que puede existir”.

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La confirmación de su participación había llegado semanas atrás. Fue el propio Valentino quien lo anunció a través de su cuenta de Instagram con un mensaje cargado de emoción: “Al fin puedo contarles esta noticia que me tenía tan emocionado y me venía guardando desde hacía un tiempo. Me acaban de confirmar que voy a estar presente en este encuentro de jóvenes en la llegada del Papa a nuestro país. La verdad es que todavía me cuesta creerlo”, se sinceró. Y añadió: “Nunca pensé que la música me iba a regalar una oportunidad tan especial como esta. Es un honor enorme para mí y algo que me lo voy a llevar para siempre en mi corazón”.

El cantante rosarino de 17 años anunció que será uno delos artistas que formará parte del encuentro de jóvenes en la visita papal a la Argentina (LN )

En cuanto al repertorio, el cantante rosarino de 17 años adelantó en el ciclo matutino de LN+ qué tema interpretará frente al público. “No es una canción mía, es un cover, pero la verdad que me llegó mucho. Es Zona de promesas, de Gustavo Cerati y Mercedes Sosa, esa versión”, reveló ante los conductores Cecilia Insinga y Robertito Funes Ugarte.

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