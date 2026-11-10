Teleshow

Con “La Cumbia Papal” de fondo, Valentino Merlo mostró cómo se prepara para cantar frente a León XIV

A través de sus redes sociales, el cantante de 17 años compartió el armado del escenario en el Monumento de los Españoles, detalles del backstage y su prueba de sonido antes del masivo encuentro juvenil

El adolescente cantará antes de la reunión del Sumo Pontífice con los jóvenes en el Monumento a los españoles (Video: Instagram)
Guardar

Este martes por la tarde, el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires, será el escenario del encuentro juvenil organizado en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina. El evento convocará a miles de jóvenes y contará con la presencia de artistas locales, entre ellos Valentino Merlo, quien se prepara para actuar ante el Sumo Pontífice en uno de los momentos más esperados de la visita papal.

El cantante compartió en sus redes sociales el detrás de escena de los preparativos previos a su presentación en el predio. “Hoy, cumbia papal”, escribió sobre una de las primeras imágenes que muestra el escenario de arquitectura ondulada ya montado, con sillas dispuestas frente a la estructura y un cartel con la leyenda “León XIV en Argentina” visible en el lugar. Esa historia estuvo musicalizada con el tema “La Cumbia Papal”.

PUBLICIDAD

Las imágenes que siguieron mostraron el operativo de montaje en el predio: personal con cascos y remeras amarillas trabajaba en las cercanías del escenario, con filas de sillas blancas ya ubicadas frente a la estructura. Otra de las fotos exhibió el interior del espacio, con un mural que combina figuras religiosas —manos y cruces— sobre un fondo ocre, una tarima vacía y sillas en los laterales, en lo que parece ser una zona de backstage.

Más tarde, Merlo, ya sobre el escenario, compartió una serie de imágenes de su prueba de sonido. Apareció con gorra estampada y remera negra con una cruz de colores en el pecho, cantando frente a un micrófono con auriculares in ear. Esas historias estuvieron musicalizadas con Dónde están corazón, del cantautor Coti junto al propio Merlo.

PUBLICIDAD

El joven rosarino se presentará en el encuentro del sumo pontífice con los jóvenes en el Monumento a los Españoles (Video: Instagram)

La última imagen de la serie lo mostró de espaldas, con una remera estampada con varias cruces de colores, interactuando con los fieles que ya se encontraban en el lugar para pasar una jornada marcada por la comunión y la religión.

Tras la prueba de sonido, el cantante dialogó con la Vicaría de Jóvenes de Buenos Aires. “Contentísimo. Más que agradecido. Muchísimo más que agradecido. Muchas ansias, eso sí, con bastantes nervios, no te voy a mentir tampoco, pero son nervios lindos los que se disfrutan. Hay que intentar disfrutarlos lo máximo posible esos nervios, porque te pasa una sola vez en la vida”, afirmó el artista. Al ser consultado sobre lo que significa esta oportunidad, fue directo: “Lo tomo con mucho agradecimiento, como que me siento llenísimo con sólo agradecer. Agradecido toda la vida”. Y sobre la emoción de ver al Sumo Pontífice de cerca, admitió: “Estoy emocionadísimo. Muy ansioso, muy nervioso, de todo. Lo más lindo que puede existir”.

La confirmación de su participación había llegado semanas atrás. Fue el propio Valentino quien lo anunció a través de su cuenta de Instagram con un mensaje cargado de emoción: “Al fin puedo contarles esta noticia que me tenía tan emocionado y me venía guardando desde hacía un tiempo. Me acaban de confirmar que voy a estar presente en este encuentro de jóvenes en la llegada del Papa a nuestro país. La verdad es que todavía me cuesta creerlo”, se sinceró. Y añadió: “Nunca pensé que la música me iba a regalar una oportunidad tan especial como esta. Es un honor enorme para mí y algo que me lo voy a llevar para siempre en mi corazón”.

El cantante rosarino de 17 años anunció que será uno delos artistas que formará parte del encuentro de jóvenes en la visita papal a la Argentina (LN )

En cuanto al repertorio, el cantante rosarino de 17 años adelantó en el ciclo matutino de LN+ qué tema interpretará frente al público. “No es una canción mía, es un cover, pero la verdad que me llegó mucho. Es Zona de promesas, de Gustavo Cerati y Mercedes Sosa, esa versión”, reveló ante los conductores Cecilia Insinga y Robertito Funes Ugarte.

Temas Relacionados

Valentino MerloPapa León XIVMonumento de los EspañolesLeón XIV

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El doloroso momento de Tamara Báez en medio de su nuevo embarazo: “Me quedo con ese abrazo que nos dimos en mi sueño”

La influencer y expareja de L-Gante compartió en sus redes sociales una serie de mensajes cargados de tristeza

El doloroso momento de Tamara Báez en medio de su nuevo embarazo: “Me quedo con ese abrazo que nos dimos en mi sueño”

Cómo sigue la salud de Carmen Barbieri tras ser diagnosticada con COVID-19

Teleshow habló con el abogado de la conductora, quien también atraviesa una infección urinaria lo que derivó en su internación

Cómo sigue la salud de Carmen Barbieri tras ser diagnosticada con COVID-19

Fito Páez apareció de sorpresa en un show tributo a La la la, el disco que grabó con Luis Alberto Spinetta

El rosarino irrumpió en La Fábrica para cantar algunas de las canciones del álbum editado hace 40 años. El bajista Machi Rufino también fue protagonista de una noche histórica

Fito Páez apareció de sorpresa en un show tributo a La la la, el disco que grabó con Luis Alberto Spinetta

El fuerte reclamo de los abogados de Mauro Icardi a la fiscalía tras el conflicto con Wanda Nara: “Exigimos igualdad”

Luego del allanamiento en Nordelta, la defensa del futbolista denunció “demoras burocráticas” y evasivas de la Justicia para tomarle declaración

El fuerte reclamo de los abogados de Mauro Icardi a la fiscalía tras el conflicto con Wanda Nara: “Exigimos igualdad”

El incontenible llanto de Fernando Bravo al relatar su inesperado encuentro con el papa León XIV: “Discúlpenme”

Aunque no estaba en los planes, el conductor vivió un sorpresivo cara a cara con el Sumo Pontífice. Al recordarlo, se quebró

El incontenible llanto de Fernando Bravo al relatar su inesperado encuentro con el papa León XIV: “Discúlpenme”

AMÉRICA

Una ciudad de California aprueba una ordenanza que permite registrar legalmente relaciones poliamorosas de tres o más adultos

Una ciudad de California aprueba una ordenanza que permite registrar legalmente relaciones poliamorosas de tres o más adultos

¿Cuánto cuesta atender a una persona con diabetes sin complicaciones en El Salvador?

Empresarios piden seguridad jurídica y menos trámites para atraer inversiones a Honduras

La crisis que frenó el fútbol centroamericano y dejó a tres selecciones históricas sin clasificar a un Mundial hace más de una década

Bukele afirma que las fuerzas salvadoreñas destruyeron el cuartel de la banda 400 Mawozo en Haití

MALDITOS NERDS

Monomi Park llevará Slime Rancher 2 a Nintendo Switch 2 en enero de 2027

Monomi Park llevará Slime Rancher 2 a Nintendo Switch 2 en enero de 2027

Radi Art anuncia Prima Materia, su novela visual oscura para 2027

Firefly Studios retrasa el acceso anticipado de Stronghold 4 hasta abril de 2027 en Steam

Nano Park Studios confirma Petal Runner para Nintendo Switch 2 y PC en 2027

Floor Plan: Slap Out Of It! llegará a Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC en 2027

DEPORTES

Un ex futbolista sorprendió al trabajar como custodio del Papa León XIV: “Sentí algo indescriptible”

Un ex futbolista sorprendió al trabajar como custodio del Papa León XIV: “Sentí algo indescriptible”

La particular protección que usó Dibu Martínez en la selección argentina: la comparación con un histórico arquero

La polémica detrás de la convocatoria del hijo de un ex campeón con Boca a la Sub 20 de Argentina tras ser llamado por Colombia

Es argentino, trabajó con Aryna Sabalenka y Coco Gauff y revela qué hay detrás de los vendajes de las tenistas

Tomás Etcheverry se retiró por una lesión y Thiago Tirante avanzó sin jugar en el ATP de Estocolmo