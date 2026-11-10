El biógrafo de Francisco comparó su pontificado con el de León XIV: “Uno abrió el camino, el otro lo consolida”

Austen Ivereigh definió a Francisco como el pontífice que abrió las reformas y a León XIV como quien consolida ese camino

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Austen Ivereigh, historiador británico y biógrafo de Francisco, describió la relación entre los pontificados de Jorge Bergoglio y León XIV como dos etapas de un mismo proceso de transformación de la Iglesia. Para explicar las diferencias entre ambos, recurrió a una comparación: “Francisco fue la topadora que abrió el camino. Viene León como la niveladora que permite que otros entren en el mismo camino”.

En diálogo con Infobae a la Tarde, el autor analizó el estilo de conducción del nuevo papa, la influencia de la Iglesia latinoamericana y el lugar que ocupa la región en el catolicismo global. También recordó una conversación personal con Bergoglio para explicar por qué el pontífice nunca regresó a la Argentina durante sus doce años de papado.

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Para Ivereigh, la continuidad entre ambos no se explica únicamente por las decisiones de Francisco durante su gestión. Tiene un antecedente en la Conferencia de Aparecida, celebrada en Brasil en 2007, donde los obispos latinoamericanos trazaron una orientación pastoral que Bergoglio llevaría después al Vaticano.

“Yo veo sobre todo la hoja de ruta de la Iglesia, marcada antes de Francisco por la Conferencia de Aparecida, los obispos latinoamericanos”, afirmó.

Francisco designó a Robert Prevost al frente del Dicasterio para los Obispos para intervenir en la configuración del clero global

Dos formas de conducir la Iglesia

La principal diferencia entre Francisco y León XIV, según Ivereigh, está en sus personalidades y en la manera de ejercer el liderazgo. El primero imprimió a su pontificado un estilo directo, disruptivo y de fuerte impacto público. El segundo, en cambio, muestra una disposición mayor a escuchar y construir acuerdos.

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“Lo que yo veo en esta visita es un intento de profundizar ese mismo camino. En ese sentido, idéntico, pero veo también un estilo muy distinto”, explicó.

La llegada de Robert Prevost al frente de la Iglesia también estuvo relacionada con una decisión de Bergoglio. Francisco lo había designado prefecto del Dicasterio para los Obispos, el organismo del Vaticano que interviene en la selección de los obispos de buena parte del mundo. Para Ivereigh, aquel nombramiento fue una señal de la confianza que el papa argentino tenía en su sucesor.

“Lo que hizo Francisco fue poner a Robert Prevost en el justo lugar, por si soplara el Espíritu Santo en esa dirección”, sostuvo. Y agregó: “Eso significa configurar el futuro de la Iglesia”.

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Desde esa perspectiva, León XIV no llegó para desandar las reformas de su antecesor, sino para darles continuidad con otro método. Ivereigh considera que su estilo puede contribuir a que esas transformaciones sean recibidas por sectores de la Iglesia que durante el pontificado de Francisco mantuvieron diferencias con su forma de conducir.

El estilo de León XIV privilegia los consensos frente a la impronta disruptiva que caracterizó el papado anterior

La distinción entre ambos, por lo tanto, no supone necesariamente un cambio de rumbo. La imagen que propuso el biógrafo apunta a una transición entre un papa que abrió discusiones y modificó estructuras y otro que busca consolidar ese proceso y ampliar los consensos.

El protagonismo de América Latina

Ivereigh también destacó el papel de Francisco en la transformación geográfica y cultural de la Iglesia. Su elección, en 2013, fue la primera de un papa latinoamericano y puso en primer plano una región que, hasta entonces, tenía una presencia limitada en los principales espacios de conducción del Vaticano.

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El historiador consideró que ese cambio no consistió simplemente en trasladar el centro de poder de Europa a América Latina. A su entender, Bergoglio impulsó una Iglesia más diversa, con distintas regiones capaces de aportar experiencias y orientar la vida del catolicismo.

“Lo que abre Francisco es una nueva época en la Iglesia, donde la Iglesia latinoamericana es la Iglesia fuente”, afirmó. Y aclaró: “No es simplemente un cambio de centro eclesial, porque en realidad lo que Francisco abre es una época de una nueva Iglesia global, multipolar, con muchos centros”.

Ivereigh, que participó en los sínodos sobre la sinodalidad, vinculó esa transformación con la creciente diversidad geográfica del episcopado y con la atención que la Iglesia presta a las comunidades del sur global. En ese marco, interpretó los primeros viajes apostólicos de León XIV a África como una señal de continuidad con la orientación de su antecesor.

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La distancia de León XIV respecto de la política interna argentina facilita su mensaje de unidad social (Mario Sar)

La dimensión misionera también ocupa un lugar central en esa agenda. Según el biógrafo, Francisco eligió a Prevost para conducir el organismo encargado de los nombramientos episcopales porque buscaba un perfil con experiencia pastoral y misionera.

“Francisco nombró a Prevost porque quería un misionero a cargo de obispos y el resultado es que quería también un papa misionero”, señaló.

Ivereigh sostuvo que la transmisión de la fe requiere hoy algo más que la presencia institucional de la Iglesia. En sociedades donde las prácticas religiosas tradicionales perdieron fuerza, consideró que el ejemplo personal adquiere un papel decisivo. “La fe se comunica a través del testimonio. Es cuando uno actúa de una cierta forma, según el horizonte del Evangelio”, expresó.

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Al referirse a la concepción del poder de León XIV, el historiador resumió su respuesta en una palabra: “Humildad. Es el gran secreto del cristianismo”. Y agregó: “El poder real no es un poder que domina, sino un poder que ama, que cautiva, que atrae”.

Por qué Francisco no volvió a la Argentina

La ausencia de Francisco de la Argentina durante todo su pontificado fue otro de los ejes de la conversación. Aunque Bergoglio había manifestado en distintas ocasiones su intención de regresar, el viaje nunca se concretó. Para Ivereigh, una de las razones centrales fue la preocupación del papa por evitar que su visita quedara condicionada por las disputas políticas del país.

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La Conferencia de Aparecida de 2007 trazó la orientación pastoral que Jorge Bergoglio llevó a la conducción del Vaticano (Foto: Vatican News)

“Al principio del pontificado, lo que quería evitar era el triunfalismo. Francisco tenía un horror del triunfalismo”, recordó.

El historiador explicó que Bergoglio también entendía que había comunidades católicas que necesitaban más que la Argentina una visita del pontífice. Pero recordó que, en una conversación personal, el papa le había transmitido una motivación más específica: quería regresar cuando pudiera contribuir a reducir las divisiones internas.

“Quiero ir cuando puedo ayudar a sanar las heridas”, le dijo Francisco, según relató Ivereigh.

A su juicio, esa oportunidad no llegó a presentarse durante los años de su papado. El biógrafo planteó que León XIV podría tener más posibilidades de transmitir un mensaje de unidad precisamente porque no tiene el vínculo personal y político que Bergoglio mantenía con la Argentina.

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“Tal vez Francisco no hubiera podido superar la grieta de tal forma como ha podido hacerlo León, precisamente porque es de afuera”, analizó. Y añadió: “Tal vez fue una gracia que no vino y que haya venido León”.

Ivereigh consideró que la distancia del nuevo pontífice respecto de las disputas argentinas puede darle otra autoridad para dirigirse a la sociedad. En lugar de señalar responsables o confrontar con sectores políticos, explicó, León XIV suele plantear principios generales y ofrecer referencias para evaluar la realidad.

“Él nunca critica directamente a nadie, sino que afirma lo que es bueno y al mismo tiempo ofrece un horizonte de valores y de ideales contra los cuales después la Argentina puede medirse y el resto del mundo también”, concluyó.

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