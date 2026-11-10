Teleshow

El fin de semana largo en familia de Cami Homs: sol, complicidad y juegos

La modelo aprovechó los primeros días de calor para disfrutar con sus tres hijos y enterneció a sus seguidores con las fotos

La influencer compartió cómo gozó el fin de semana largo en familia (Video: Instagram)
Guardar

Cami Homs y José Sosa aprovecharon el feriado por la visita del papa León XIV a la Argentina para pasar un fin de semana extendido en familia, alejados de la rutina. La influencer resumió esas horas en sus redes sociales con un posteo en el que reunió una serie de imágenes que registraron distintos momentos compartidos con sus hijos.

La publicación, fiel al formato que Homs eligió para mostrar su vida cotidiana, no incluyó descripciones extensas: la tituló “Nuestro finde” y la acompañó con una sucesión de fotos que recorrieron desde escenas hogareñas hasta postales al aire libre.

PUBLICIDAD

Entre las imágenes apareció Bautista, el hijo que tuvo la modelo con Rodrigo De Paul, recostado junto a su hermana menor, Aitana, fruto de la relación de Cami con Sosa. El nene mostró un gesto de cariño hacia la beba, que llevó puesto un conjunto con rayas celestes y blancas. La misma dupla volvió a aparecer en otra toma, esta vez en una escena de juego, con Aitana en pijama estampado en tonos rosas con motivos de zapatillas de ballet y una pantalla encendida de fondo.

Vista trasera de un hombre con chaqueta oscura y pantalón ancho que camina por un pasillo con espejos y techo curvo perforado
"Nuestro finde", fue todo lo que escribió la modelo en el pie de la publicación
Dos niños pequeños en pijama están sobre una cama blanca frente a una cortina y una pantalla de televisión encendida
Los pequeños fueron los grandes protagonistas del posteo de su mamá
Un niño de cabello castaño claro acerca su rostro al de un bebé recostado sobre sábanas blancas
La tierna foto de Bautista junto a Aitana

Sosa también tuvo lugar en la serie: se lo vio de espaldas, caminando dentro de un espacio con paredes espejadas y techo de bóveda, con una campera marrón y un pantalón verde. El entorno, con reflejos múltiples generados por los espejos, contrastó con el tono más doméstico del resto de las fotos del posteo.

PUBLICIDAD

Homs apareció en varias de las imágenes junto a las niñas de la familia. En una postal al aire libre, con árboles de fondo y luz de atardecer, se la vio sentada sobre el pasto mientras Francesca, la hija mayor que tuvo con el futbolista de la selección nacional, la abrazó desde atrás y la pequeña Aitana se apoyó sobre su pecho. La influencer sumó también dos selfies: una frente al espejo con un conjunto de dos piezas en encaje negro, tomado dentro de un vestidor, y otro desde el interior de un auto, sin maquillaje y con el cabello recogido, que capturó un instante de traslado entre actividades.

Bautista apareció además en una pastelería, con un poncho rojo con flecos, sonriente frente a una vitrina de facturas y productos de panadería, en lo que pareció haber sido una de las paradas del fin de semana. El posteo incluyó también una fotografía nocturna de un living, con velas encendidas sobre una mesa y una pantalla que proyectó un paisaje costero.

Una mujer sentada sobre el césped sostiene a un infante en brazos mientras una niña sonríe a su lado en un parque
Homs junto a Francesca, su hija con Rodrigo de Paul, y Aitana, la pequeña que tuvo con Sosa
Una mujer de perfil viste un traje de baño negro de dos piezas y sostiene un teléfono móvil frente a un espejo
Cami dio por iniciada la temporada de verano y posó en bikini frente al espejo
Un niño sonríe con un poncho rojo y negro frente a un mostrador de cristal con bandejas de piezas de bollería
El menor de los hijos de De Paul posó con un clásico poncho en color rojo (Instagram)

La última imagen mostró a las tres niñas menores de la familia hamacándose al aire libre, sobre césped y bajo un cielo despejado, y cerró el recorrido de Homs sobre esas jornadas familiares.

Cami Homs recordó su escandalosa separación de Rodrigo De Paul y contó cómo lo vivió

Días atrás, la influencer habló sin filtros sobre cómo atravesó el escándalo mediático que rodeó su separación de Rodrigo y la posterior relación del futbolista con Tini Stoessel, con quien actualmente sigue en pareja y está por casarse. En Growing Voices Podcast, la modelo se sinceró sobre la presión de los medios, las cámaras y el impacto que tuvo esa exposición en su vida personal.

“Hay muchísimos programas a los que les gusta hablar de la vida de los demás, y eso es algo que a mí nunca me va a gustar”, afirmó. Después fue más lejos y agregó: “Yo siempre trato de ser muy transparente con las cosas que digo y con mi forma de ser. Más de una vez quise mandar a la mierda a más de una persona”.

La pareja, que tienen dos hijos en común, le puso fin a su vínculo de 12 años a principios del año 2022 (Video: Growing Voices Podcast)

La exposición llegó en uno de los momentos más vulnerables de su vida. Homs reconoció que, al comienzo, enfrentarse a las cámaras le resultaba muy difícil por el momento personal que atravesaba. “Al principio me ponían una cámara delante y me quedaba sin aire. Aparte yo estaba pasando un momento muy vulnerable y estaba súper sensible, y fue ahí cuando más se aprovecharon”, relató. Según describió, la vorágine mediática se intensificó justo cuando ella menos herramientas tenía para hacerle frente.

Sin embargo, aclaró que la percepción pública sobre su sufrimiento no coincide con lo que vivió puertas adentro. “La gente piensa que sufrí mucho más de lo que realmente sufrí, y la verdad es que yo me levantaba todos los días y cuando veía a mis hijos pensaba que nada más malo me podía pasar”, aseguró. Para Homs, sus hijos, Bautista y Francesca, fueron el sostén que le permitió atravesar esa etapa en el ojo de la tormenta. Lejos de quedar paralizada, encontró en la maternidad el impulso para seguir adelante sin importar lo que se dijera de ella en los medios.

Con el tiempo, esa estabilidad también se trasladó a su vida afectiva. La modelo habló sobre cómo logró reconstruir su vida junto al jugador de Estudiantes de la Plata y admitió que no se lo esperaba: “Jamás me imaginé que iba a poder volver a rehacer mi vida y formar una familia”, confesó.

Temas Relacionados

Cami HomsJosé SosaRodrigo de Paul

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Paula Chaves mostró la trastienda de su operación: “Todo lo hago con miedo, pero lo hago”

Del traslado al sanatorio a la elección de su “acompañante terapéutica”, la modelo compartió la intimidad de su paso por el quirófano y cómo enfrentó su gran fobia

Paula Chaves mostró la trastienda de su operación: “Todo lo hago con miedo, pero lo hago”

Mate, emoción y prueba de sonido: Luciano Pereyra mostró la intimidad del ensayo para cantar ante León XIV en Luján

En su ciudad natal y frente a la Basílica, el cantante ultimó detalles para la misa multitudinaria que cerrará la visita del Sumo Pontífice a la Argentina

Mate, emoción y prueba de sonido: Luciano Pereyra mostró la intimidad del ensayo para cantar ante León XIV en Luján

Eugenia Tobal reveló la curiosa actividad que comparte con su hija: “La naturaleza no deja de sorprendernos”

La actriz compartió el dispositivo que instaló en su casa para disfrutar con Ema y expresó su asombro por el proceso

Eugenia Tobal reveló la curiosa actividad que comparte con su hija: “La naturaleza no deja de sorprendernos”

El doloroso momento de Tamara Báez en medio de su nuevo embarazo: “Me quedo con ese abrazo que nos dimos en mi sueño”

La influencer y expareja de L-Gante compartió en sus redes sociales una serie de mensajes cargados de tristeza

El doloroso momento de Tamara Báez en medio de su nuevo embarazo: “Me quedo con ese abrazo que nos dimos en mi sueño”

Cómo sigue la salud de Carmen Barbieri tras ser diagnosticada con COVID-19

Teleshow habló con el abogado de la conductora, quien también atraviesa una infección urinaria lo que derivó en su internación

Cómo sigue la salud de Carmen Barbieri tras ser diagnosticada con COVID-19

AMÉRICA

El secreto detrás de las organizaciones con los equipos más felices y productivos de México, según estudio

El secreto detrás de las organizaciones con los equipos más felices y productivos de México, según estudio

Cámara Salvadoreña de Turismo cierra su congreso con diez prioridades para orientar la agenda turística de 2027

La Corte de Constitucionalidad suspende la obligación de instalar limitadores de velocidad en el transporte guatemalteco

Solo el 4% de la Tasa de Seguridad se destina a investigar delitos en Honduras

La Policía desmantela una presunta red que fabricaba armas fantasma con impresoras 3D en República Dominicana

MALDITOS NERDS

Red Hook Studios anuncia The Butcher’s Asylum, el nuevo DLC de Darkest Dungeon II

Red Hook Studios anuncia The Butcher’s Asylum, el nuevo DLC de Darkest Dungeon II

Monomi Park llevará Slime Rancher 2 a Nintendo Switch 2 en enero de 2027

Radi Art anuncia Prima Materia, su novela visual oscura para 2027

Firefly Studios retrasa el acceso anticipado de Stronghold 4 hasta abril de 2027 en Steam

Nano Park Studios confirma Petal Runner para Nintendo Switch 2 y PC en 2027

DEPORTES

Carlos Palacios declaró como imputado en Chile en una causa por narcotráfico vinculada a su suegro

Carlos Palacios declaró como imputado en Chile en una causa por narcotráfico vinculada a su suegro

El prestigioso ex entrenador que analiza presentarse como candidato a presidente de la FIFA

Asesinaron de una puñalada en el cuello al padre de una figura del Santos de Neymar

Tras el Gran Premio de Brasil, un piloto de la Fórmula 1 se fue de viaje a Ecuador junto a su pareja: el álbum de fotos

Un ex futbolista sorprendió al trabajar como custodio del Papa León XIV: “Sentí algo indescriptible”