El fin de semana largo en familia de Cami Homs: sol, complicidad y juegos

La influencer compartió cómo gozó el fin de semana largo en familia (Video: Instagram)

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Cami Homs y José Sosa aprovecharon el feriado por la visita del papa León XIV a la Argentina para pasar un fin de semana extendido en familia, alejados de la rutina. La influencer resumió esas horas en sus redes sociales con un posteo en el que reunió una serie de imágenes que registraron distintos momentos compartidos con sus hijos.

La publicación, fiel al formato que Homs eligió para mostrar su vida cotidiana, no incluyó descripciones extensas: la tituló “Nuestro finde” y la acompañó con una sucesión de fotos que recorrieron desde escenas hogareñas hasta postales al aire libre.

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Entre las imágenes apareció Bautista, el hijo que tuvo la modelo con Rodrigo De Paul, recostado junto a su hermana menor, Aitana, fruto de la relación de Cami con Sosa. El nene mostró un gesto de cariño hacia la beba, que llevó puesto un conjunto con rayas celestes y blancas. La misma dupla volvió a aparecer en otra toma, esta vez en una escena de juego, con Aitana en pijama estampado en tonos rosas con motivos de zapatillas de ballet y una pantalla encendida de fondo.

"Nuestro finde", fue todo lo que escribió la modelo en el pie de la publicación

Los pequeños fueron los grandes protagonistas del posteo de su mamá

La tierna foto de Bautista junto a Aitana

Sosa también tuvo lugar en la serie: se lo vio de espaldas, caminando dentro de un espacio con paredes espejadas y techo de bóveda, con una campera marrón y un pantalón verde. El entorno, con reflejos múltiples generados por los espejos, contrastó con el tono más doméstico del resto de las fotos del posteo.

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Homs apareció en varias de las imágenes junto a las niñas de la familia. En una postal al aire libre, con árboles de fondo y luz de atardecer, se la vio sentada sobre el pasto mientras Francesca, la hija mayor que tuvo con el futbolista de la selección nacional, la abrazó desde atrás y la pequeña Aitana se apoyó sobre su pecho. La influencer sumó también dos selfies: una frente al espejo con un conjunto de dos piezas en encaje negro, tomado dentro de un vestidor, y otro desde el interior de un auto, sin maquillaje y con el cabello recogido, que capturó un instante de traslado entre actividades.

Bautista apareció además en una pastelería, con un poncho rojo con flecos, sonriente frente a una vitrina de facturas y productos de panadería, en lo que pareció haber sido una de las paradas del fin de semana. El posteo incluyó también una fotografía nocturna de un living, con velas encendidas sobre una mesa y una pantalla que proyectó un paisaje costero.

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Homs junto a Francesca, su hija con Rodrigo de Paul, y Aitana, la pequeña que tuvo con Sosa

Cami dio por iniciada la temporada de verano y posó en bikini frente al espejo

El menor de los hijos de De Paul posó con un clásico poncho en color rojo (Instagram)

La última imagen mostró a las tres niñas menores de la familia hamacándose al aire libre, sobre césped y bajo un cielo despejado, y cerró el recorrido de Homs sobre esas jornadas familiares.

Cami Homs recordó su escandalosa separación de Rodrigo De Paul y contó cómo lo vivió

Días atrás, la influencer habló sin filtros sobre cómo atravesó el escándalo mediático que rodeó su separación de Rodrigo y la posterior relación del futbolista con Tini Stoessel, con quien actualmente sigue en pareja y está por casarse. En Growing Voices Podcast, la modelo se sinceró sobre la presión de los medios, las cámaras y el impacto que tuvo esa exposición en su vida personal.

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“Hay muchísimos programas a los que les gusta hablar de la vida de los demás, y eso es algo que a mí nunca me va a gustar”, afirmó. Después fue más lejos y agregó: “Yo siempre trato de ser muy transparente con las cosas que digo y con mi forma de ser. Más de una vez quise mandar a la mierda a más de una persona”.

La pareja, que tienen dos hijos en común, le puso fin a su vínculo de 12 años a principios del año 2022 (Video: Growing Voices Podcast)

La exposición llegó en uno de los momentos más vulnerables de su vida. Homs reconoció que, al comienzo, enfrentarse a las cámaras le resultaba muy difícil por el momento personal que atravesaba. “Al principio me ponían una cámara delante y me quedaba sin aire. Aparte yo estaba pasando un momento muy vulnerable y estaba súper sensible, y fue ahí cuando más se aprovecharon”, relató. Según describió, la vorágine mediática se intensificó justo cuando ella menos herramientas tenía para hacerle frente.

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Sin embargo, aclaró que la percepción pública sobre su sufrimiento no coincide con lo que vivió puertas adentro. “La gente piensa que sufrí mucho más de lo que realmente sufrí, y la verdad es que yo me levantaba todos los días y cuando veía a mis hijos pensaba que nada más malo me podía pasar”, aseguró. Para Homs, sus hijos, Bautista y Francesca, fueron el sostén que le permitió atravesar esa etapa en el ojo de la tormenta. Lejos de quedar paralizada, encontró en la maternidad el impulso para seguir adelante sin importar lo que se dijera de ella en los medios.

Con el tiempo, esa estabilidad también se trasladó a su vida afectiva. La modelo habló sobre cómo logró reconstruir su vida junto al jugador de Estudiantes de la Plata y admitió que no se lo esperaba: “Jamás me imaginé que iba a poder volver a rehacer mi vida y formar una familia”, confesó.

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