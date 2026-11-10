Teleshow

La despedida de Los Palmeras a Marcos Camino, su fundador y referente histórico: "Profundo dolor"

La agrupación difundió un mensaje de duelo y una imagen de su acordeonista luego de que la Policía santafesina informara el fallecimiento del músico

Los Palmeras Marcos Camino
Los Palmeras despidieron a Marcos Camino (Instagram)
Guardar

La Policía de Santa Fe confirmó este martes 10 de noviembre el fallecimiento de Marcos Camino, fundador y acordeonista histórico de Los Palmeras. El músico santafesino tenía 76 años. Según las primeras actuaciones policiales citadas por Teleshow, se trató de un suicidio y la investigación quedó a cargo de las autoridades competentes.

Camino fue encontrado sin vida en el estudio de grabación de la banda, luego de que una familiar alertara a la Policía porque había ingresado al lugar y no volvió a salir. El personal policial constató el fallecimiento durante la tarde.

PUBLICIDAD

Después de conocerse la noticia, Los Palmeras, la banda que fundó Camino junto a Cacho Deicas, difundieron una placa en blanco y negro con la imagen de Camino y las fechas “1950-2026”, junto con un comunicado de despedida. Bajo el título “Comunicado oficial”, la agrupación expresó: “Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino”.

El texto continuó con el reconocimiento a su recorrido dentro de la formación: “Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre”.

Además, el grupo acompañó a los allegados del músico y pidió cautela en torno al caso. “Acompañamos a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor y solicitamos respeto por la intimidad de la familia, así como prudencia y responsabilidad en la difusión de la información”, señalaron. El mensaje concluyó: “Agradecemos las muestras de cariño y acompañamiento. Los Palmeras”.

PUBLICIDAD

La publicación recibió numerosas reacciones de seguidores del grupo, que dejaron mensajes de despedida y condolencias para la familia de Camino. En los comentarios, varios usuarios recordaron sus canciones, sus presentaciones y el lugar que ocupó como acordeonista dentro de la historia de Los Palmeras.

La publicación evitó referirse a las circunstancias del fallecimiento y centró su despedida en el acompañamiento a la familia y en el recorrido artístico de quien integró el grupo durante más de cinco décadas.

Los Palmeras
La formación histórica de Los Palmeras, con Marcos Camino y Cacho Deicas

Se había retirado de los escenarios en febrero

Marcos Camino había anunciado en febrero de 2026 que dejaba las presentaciones en vivo de Los Palmeras tras más de 50 años de trayectoria. En ese momento, explicó que su decisión respondía a cuestiones de edad y salud.

El alejamiento se produjo un año después de la salida de Rubén “Cacho” Deicas, con quien había compartido el liderazgo artístico de la agrupación durante décadas. Camino había reconocido públicamente el impacto personal que le provocó esa ruptura.

“Yo lo sufrí mucho, muchísimo. Hasta tuve un principio de depresión”, había dicho en una entrevista con el programa Se siente Argentina, de la Televisión Pública. En esa misma conversación, remarcó que el grupo continuaba por el trabajo de las personas que integraban su estructura: “En esta empresa hay 25 familias”.

Marcos Camino
Marcos Camino

Una figura central de la cumbia santafesina

Camino fue uno de los fundadores de Los Palmeras y una presencia determinante en la construcción del sonido de la banda. Desde el acordeón, integró una formación que se convirtió en referencia de la cumbia santafesina y alcanzó reconocimiento nacional e internacional.

Entre los momentos más recordados de su carrera figura la actuación del grupo en la final de la Copa Sudamericana de 2019, que disputaron Colón e Independiente del Valle. La presentación llevó la música de Los Palmeras a una audiencia masiva y consolidó la identificación del conjunto con Santa Fe.

En su despedida, Los Palmeras pidieron respeto para la familia y responsabilidad al informar sobre el fallecimiento de su fundador.

Su figura quedó asociada a una etapa decisiva de la música tropical argentina y a la identidad cultural santafesina contemporánea.

Línea de Prevención del Suicidio: 135 - Ayuda a Personas en Crisis

Si Usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, no lo dude: Llámenos: 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) - (011) 5275-1135 o 0800 345 1435 (desde todo el país)

Temas Relacionados

Marcos CaminoLos PalmerascumbiaSuicidioSanta Fe

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El fin de semana largo en familia de Cami Homs: sol, complicidad y juegos

La modelo aprovechó los primeros días de calor para disfrutar con sus tres hijos y enterneció a sus seguidores con las fotos

El fin de semana largo en familia de Cami Homs: sol, complicidad y juegos

El abogado de Mauro Icardi cruzó a Marcela Baños y Rodrigo Lussich lo frenó en vivo: “Pido respeto por una mujer”

En Intrusos, Francisco Oneto protagonizó un tenso ida y vuelta con la panelista y el conductor tuvo que intervenir

El abogado de Mauro Icardi cruzó a Marcela Baños y Rodrigo Lussich lo frenó en vivo: “Pido respeto por una mujer”

Con “La Cumbia Papal” de fondo, Valentino Merlo mostró cómo se prepara para cantar frente a León XIV

A través de sus redes sociales, el cantante de 17 años compartió el armado del escenario en el Monumento de los Españoles, detalles del backstage y su prueba de sonido antes del masivo encuentro juvenil

Con “La Cumbia Papal” de fondo, Valentino Merlo mostró cómo se prepara para cantar frente a León XIV

Jimena Barón mostró la tierna actitud de su hijo Arturo con su perra adoptada y sus cinco cachorros: “¿Qué hacés ahí?"

La actriz se sorprendió con el gesto del pequeño con su mascota, que acaba de dar a luz modificando la dinámica hogareña

Jimena Barón mostró la tierna actitud de su hijo Arturo con su perra adoptada y sus cinco cachorros: “¿Qué hacés ahí?"

Paula Chaves mostró la trastienda de su operación: “Todo lo hago con miedo, pero lo hago”

Del traslado al sanatorio a la elección de su “acompañante terapéutica”, la modelo compartió la intimidad de su paso por el quirófano y cómo enfrentó su gran fobia

Paula Chaves mostró la trastienda de su operación: “Todo lo hago con miedo, pero lo hago”

AMÉRICA

La visita del hijo de Ortega y Murillo a China que refuerza la maquinaria propagandística del régimen de Nicaragua

La visita del hijo de Ortega y Murillo a China que refuerza la maquinaria propagandística del régimen de Nicaragua

Desde el 2020 las cláusulas abusivas en contra de las empresas inmobiliarias concentran quejas por USD 120 millones en Panamá

República Dominicana arranca la siembra mecanizada de frijoles para el ciclo 2026-2027 en San Juan

En medio de la crisis eléctrica, Venezuela aprobó una reforma para abrir el sector energético a empresas extranjeras

Mauricio Dubón gana su tercer Guante de Oro y se convierte en el primer jugador utility distinguido en las dos ligas del béisbol de las Grandes Ligas

MALDITOS NERDS

Red Hook Studios anuncia The Butcher’s Asylum, el nuevo DLC de Darkest Dungeon II

Red Hook Studios anuncia The Butcher’s Asylum, el nuevo DLC de Darkest Dungeon II

Monomi Park llevará Slime Rancher 2 a Nintendo Switch 2 en enero de 2027

Radi Art anuncia Prima Materia, su novela visual oscura para 2027

Firefly Studios retrasa el acceso anticipado de Stronghold 4 hasta abril de 2027 en Steam

Nano Park Studios confirma Petal Runner para Nintendo Switch 2 y PC en 2027

DEPORTES

Video: el eufórico festejo del padre de una atleta argentina de 16 años que tuvo una gran actuación en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Video: el eufórico festejo del padre de una atleta argentina de 16 años que tuvo una gran actuación en los Juegos Olímpicos de la Juventud

La increíble historia que develó la devoción de Franco Mastantuono por Lionel Messi: “Amor con locura”

Un ex compañero de Messi dio detalles de cómo el argentino ejercía la capitanía: “Era el jefe indiscutible”

Mauricio Dubón gana su tercer Guante de Oro y se convierte en el primer jugador utility distinguido en las dos ligas del béisbol de las Grandes Ligas

Sismo en la Fórmula 1 porque una figura podría dejar un equipo de punta: el “efecto dominó” que involucraría a Colapinto