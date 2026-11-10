La despedida de Los Palmeras a Marcos Camino, su fundador y referente histórico: "Profundo dolor"

Los Palmeras despidieron a Marcos Camino (Instagram)

Guardar

La Policía de Santa Fe confirmó este martes 10 de noviembre el fallecimiento de Marcos Camino, fundador y acordeonista histórico de Los Palmeras. El músico santafesino tenía 76 años. Según las primeras actuaciones policiales citadas por Teleshow, se trató de un suicidio y la investigación quedó a cargo de las autoridades competentes.

Camino fue encontrado sin vida en el estudio de grabación de la banda, luego de que una familiar alertara a la Policía porque había ingresado al lugar y no volvió a salir. El personal policial constató el fallecimiento durante la tarde.

PUBLICIDAD

Después de conocerse la noticia, Los Palmeras, la banda que fundó Camino junto a Cacho Deicas, difundieron una placa en blanco y negro con la imagen de Camino y las fechas “1950-2026”, junto con un comunicado de despedida. Bajo el título “Comunicado oficial”, la agrupación expresó: “Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino”.

El texto continuó con el reconocimiento a su recorrido dentro de la formación: “Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre”.

Además, el grupo acompañó a los allegados del músico y pidió cautela en torno al caso. “Acompañamos a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor y solicitamos respeto por la intimidad de la familia, así como prudencia y responsabilidad en la difusión de la información”, señalaron. El mensaje concluyó: “Agradecemos las muestras de cariño y acompañamiento. Los Palmeras”.

PUBLICIDAD

La publicación recibió numerosas reacciones de seguidores del grupo, que dejaron mensajes de despedida y condolencias para la familia de Camino. En los comentarios, varios usuarios recordaron sus canciones, sus presentaciones y el lugar que ocupó como acordeonista dentro de la historia de Los Palmeras.

La publicación evitó referirse a las circunstancias del fallecimiento y centró su despedida en el acompañamiento a la familia y en el recorrido artístico de quien integró el grupo durante más de cinco décadas.

La formación histórica de Los Palmeras, con Marcos Camino y Cacho Deicas

Se había retirado de los escenarios en febrero

Marcos Camino había anunciado en febrero de 2026 que dejaba las presentaciones en vivo de Los Palmeras tras más de 50 años de trayectoria. En ese momento, explicó que su decisión respondía a cuestiones de edad y salud.

PUBLICIDAD

El alejamiento se produjo un año después de la salida de Rubén “Cacho” Deicas, con quien había compartido el liderazgo artístico de la agrupación durante décadas. Camino había reconocido públicamente el impacto personal que le provocó esa ruptura.

“Yo lo sufrí mucho, muchísimo. Hasta tuve un principio de depresión”, había dicho en una entrevista con el programa Se siente Argentina, de la Televisión Pública. En esa misma conversación, remarcó que el grupo continuaba por el trabajo de las personas que integraban su estructura: “En esta empresa hay 25 familias”.

Marcos Camino

Una figura central de la cumbia santafesina

Camino fue uno de los fundadores de Los Palmeras y una presencia determinante en la construcción del sonido de la banda. Desde el acordeón, integró una formación que se convirtió en referencia de la cumbia santafesina y alcanzó reconocimiento nacional e internacional.

PUBLICIDAD

Entre los momentos más recordados de su carrera figura la actuación del grupo en la final de la Copa Sudamericana de 2019, que disputaron Colón e Independiente del Valle. La presentación llevó la música de Los Palmeras a una audiencia masiva y consolidó la identificación del conjunto con Santa Fe.

En su despedida, Los Palmeras pidieron respeto para la familia y responsabilidad al informar sobre el fallecimiento de su fundador.

Su figura quedó asociada a una etapa decisiva de la música tropical argentina y a la identidad cultural santafesina contemporánea.

Línea de Prevención del Suicidio: 135 - Ayuda a Personas en Crisis

Si Usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, no lo dude: Llámenos: 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) - (011) 5275-1135 o 0800 345 1435 (desde todo el país)

PUBLICIDAD