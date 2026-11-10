El Salvador

Cámara Salvadoreña de Turismo cierra su congreso con diez prioridades para orientar la agenda turística de 2027

El encuentro reunió durante dos días a empresas y autoridades, que acordaron orientar el diálogo institucional hacia capacitación, financiamiento, conectividad, sostenibilidad y coordinación entre actores de la industria nacional del país

Piry, el restaurador de tablas que mantiene vivo el surf Punta Roca, El Salvador
Luis, el Piry, es un reconocido restaurador de tablas de surf de la zona conocida como Punta Roca, en La Libertad, El Salvador. Ha sido surfista desde pequeño, y se dedicó su vida al mar y la zona. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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El crecimiento de visitantes elevó las exigencias para hoteles, restaurantes, operadores y destinos de El Salvador. Con ese diagnóstico, la Cámara Salvadoreña de Turismo (CASATUR) cerró este martes su Congreso Anual de Turismo 2026, un espacio en el que empresarios y autoridades definieron 10 prioridades para trabajar el próximo año.

El encuentro reunió durante dos días a representantes de alojamiento, gastronomía, transporte turístico, agencias de viaje, tour operadores y guías, entre otros actores.

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ONU Turismo, El Salvador, Día del Turismo
(Cortesía: Secretaría de Prensa)

CASATUR abrió el debate para convertir el aumento de visitantes internacionales en mejores servicios, mayor articulación entre empresas.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, destacó que uno de los principales desafíos consiste en mejorar la comunicación y la coordinación dentro de la cadena turística.

“Este congreso nos deja la gran lección de que nos tenemos que comunicar más todavía y sobre todo entre el sector privado”, afirmó al cierre de la actividad.

La funcionaria sostuvo que las empresas deben construir paquetes y rutas con mayor conexión entre territorios y negocios. “No solo verse como competencia, sino que conformar los destinos de manera más sólida”, señaló.

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Como ejemplo, planteó que un hotel recomiende a operadores, restaurantes, sitios culturales y atractivos naturales para ampliar la estadía y el gasto de los visitantes.

La Cámara Salvadoreña de Turismo definió diez prioridades de trabajo tras la clausura de su congreso anual. (Foto cortesía CASATUR)
La Cámara Salvadoreña de Turismo definió diez prioridades de trabajo tras la clausura de su congreso anual. (Foto cortesía CASATUR)

Las diez propuestas apuntan a elevar el valor de la oferta turística

Las recomendaciones definidas durante el congreso buscan orientar el trabajo del sector privado y el diálogo con las instituciones públicas durante 2027.

El objetivo planteado por CASATUR es convertir el crecimiento de visitantes en desarrollo, competitividad y oportunidades para las empresas, los destinos y los colaboradores.

Las prioridades son las siguientes:

  1. Formar talento y capacidades para atender con excelencia.
  2. Elevar la calidad del servicio y ofrecer experiencias de primer nivel.
  3. Mejorar la diversificación de destinos en el territorio nacional.
  4. Promover al país y abrir nuevos mercados internacionales.
  5. Acercar a los empresarios a fuentes de financiamiento accesibles.
  6. Fortalecer la venta directa y el uso de inteligencia artificial (IA).
  7. Impulsar encadenamientos productivos entre empresarios.
  8. Mejorar la accesibilidad y la conectividad de los sitios turísticos.
  9. Mantener la limpieza y la sostenibilidad ambiental de los destinos.
  10. Coordinar decisiones entre los sectores público y privado, con participación activa de las pymes.
Vida cotidiana en el Centro Histórico de San Salvador, El Salvador.
Vista del Palacio Nacional del Centro Histórico de San Salvador, uno de los puntos turísticos de la capital. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Valdez indicó que las propuestas deberán analizarse según las responsabilidades de cada sector.

“Vamos a estudiar las diez prioridades, que obviamente también se van a consolidar”, dijo. Según explicó, CASATUR trabajará en la consolidación del documento durante los últimos días de noviembre y prevé hacer la entrega formal el 1 de diciembre.

La ministra felicitó a la gremial por convocar a los distintos segmentos de la industria. “Es parte de un trabajo de consenso, de articulación”, afirmó.

También señaló que la coordinación requiere integrar a transporte turístico, alojamiento, alimentación, tour operación y guías, debido a que en algunos casos los actores de un mismo destino no mantienen vínculos de trabajo.

Inauguración de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador
Inauguración de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El sector busca preparar la oferta ante una mayor llegada de visitantes

El Ministerio de Turismo proyecta cerrar 2026 con 4.2 millones de visitantes internacionales y más de $3.600 millones en ingreso de divisas, según Valdez. Hasta octubre, la ministra indicó que el país había recibido 3,9 millones de visitantes.

La funcionaria ubicó a Guatemala, Estados Unidos y Honduras entre los principales mercados. También afirmó que el reto pasa por sostener ese crecimiento, captar nuevos viajeros y aumentar la oferta disponible fuera de los destinos más conocidos.

Valdez vinculó esa meta con la actualización del Plan Nacional de Turismo 2030-2040 y con políticas para desarrollar destinos especializados, entre ellos manglares, volcanes, cascadas, pueblos, ciudades, parques arqueológicos y áreas naturales protegidas. “La meta al 2030 son cinco millones de visitantes internacionales”, sostuvo.

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