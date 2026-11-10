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Murió Marcos Camino, fundador y acordeonista histórico de Los Palmeras a los 75 años

El músico santafesino habría sido encontrado sin vida en su estudio de grabación. Había comunicado este año su retiro de los escenarios después de 50 años de carrera

El histórico músico murió este martes en su estudio de grabación (Video: Instagram)

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El músico santafesino Marcos Camino murió este martes a los 76 años. El acordeonista fue uno de los fundadores e integrantes históricos de Los Palmeras, grupo central de la cumbia santafesina durante más de cinco décadas. Según las primeras informaciones de la Policía de Santa Fe, el músico se habría ahorcado y su cuerpo sin vida fue encontrado por la policía a las 16:11 horas.

Según una comunicación policial preliminar, su cuñada alertó a las autoridades después de advertir que el músico había ingresado al estudio de grabación de la banda y no había vuelto a salir. Al arribar al lugar, el personal policial constató el fallecimiento del músico. La investigación quedó a cargo de las autoridades competentes.

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Marcos Camino
Marcos Camino fue fundador y acordeonista histórico de Los Palmeras durante más de cinco décadas

El músico había anunciado este año su salida de Los Palmeras, luego de más de 50 años de trayectoria en la agrupación. En ese momento, explicó que su decisión estaba vinculada con cuestiones de edad y salud.

Su alejamiento se produjo un año después de la desvinculación del cantante Rubén “Cacho” Deicas, con quien compartió el liderazgo artístico del grupo y una sociedad que atravesó distintas etapas a lo largo de su carrera.

Marcos Camino
Los Palmeras alcanzaron proyección nacional e internacional con Camino como una de sus figuras centrales

Camino fue una de las figuras más reconocidas de Los Palmeras y contribuyó a consolidar la proyección nacional e internacional de la banda. Entre los momentos más recordados de esa trayectoria se encuentra la presentación del grupo en la final de la Copa Sudamericana de 2019, disputada entre Colón e Independiente del Valle.

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Marcos Camino
Camino había anunciado este año su retiro de los escenarios por cuestiones de edad y salud

En septiembre del año pasado, Marcos Camino se refirió al impacto personal que tuvo la salida de Cacho Deicas. El acordeonista aseguró que el quiebre lo afectó después de décadas de trabajo conjunto y de una trayectoria que, según dijo, atravesaba un buen momento antes del conflicto.

“Yo lo sufrí mucho, muchísimo. Hasta tuve un principio de depresión, porque veníamos trabajando muy bien, pasó esto que Dios nos mandó a vivir y se destruyó un esfuerzo de 52 años”, afirmó Camino en declaraciones al programa Se siente Argentina, de la Televisión Pública.

Marcos Camino
Marcos Camino con Los Palmeras

El músico planteó que la separación no reducía el reconocimiento hacia la voz de Deicas, a quien definió como un cantante de gran trayectoria dentro del grupo. También vinculó la decisión de sostener la actividad de la banda con el equipo que trabaja alrededor de los shows, la producción y la logística.

“Nosotros seguimos porque en esta empresa hay 25 familias”, sostuvo Camino en aquel momento. En la misma entrevista señaló que la formación continuaría con músicos que, a su criterio, estaban alineados con la dinámica de trabajo de Los Palmeras. Para entonces, Pablo López, exintegrante de Grupo Cali, había asumido como vocalista principal.

Marcos Camino
Marcos Camino y su hijo Marcos

Camino había dicho días antes, que el distanciamiento con Deicas le resultaba doloroso y que no lograba entender del todo cómo se había producido la ruptura. En ese diálogo, recordó las casi cinco décadas compartidas y afirmó que entre ambos quedaba pendiente una conversación a solas.

“Soy muy creyente y digo que cada cosa pasa por algo, porque Dios tiene una mejor idea para nosotros, o para que entendamos en qué fallamos para no volver a cometerlo”, aseveró en aquel momento, mientras le dedicaba palabras de cariño para Deicas. “No podemos dejar de reconocer una voz maravillosa como la de Cacho, con todos los años que tiene, incluso fumando desde los 14, que le terminó haciendo daño... pero nosotros seguimos porque en esta empresa hay 25 familias”.

Línea de Prevención del Suicidio: 135 - Ayuda a Personas en Crisis

Si Usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, no lo dude: Llámenos: 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) - (011) 5275-1135 o 0800 345 1435 (desde todo el país)

Su llamado es personal, confidencial y anónimo.

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