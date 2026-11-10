Google lanzó Gemini 4 Carbon, su IA más potente, y para usarla en la app hace falta el plan Ultra

Carbon gasta más capacidad de cálculo para razonar y verificar sus propias respuestas. Europa Press

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Google habilitó Gemini 4 Carbon, el modelo de IA que presenta como el más potente que tiene. Pueden usarlo los desarrolladores y empresas que pagan por su interfaz de programación y los suscriptores del plan Ultra, en la app de Gemini, en el Modo IA del buscador y en su plataforma para programar.

La compañía había entregado Carbon dos semanas antes solo a un grupo de especialistas en ciberseguridad, dentro de un programa llamado Fairwind. Según el anuncio de Koray Kavukcuoglu, vicepresidente de Google DeepMind, el modelo se destaca en tareas largas de varios pasos, como programar, analizar documentos y razonar sobre ciencia.

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Google sostiene que Carbon es para trabajos que ponen a prueba al sistema, y que Gemini 4 Argon, su modelo anterior, sigue siendo la mejor opción para la mayoría de las tareas de programación y de oficina. Carbon gasta más capacidad de cálculo para razonar y verificar sus propias respuestas.

En Google Antigravity, Gemini 4 Carbon creó de forma casi autónoma un visualizador textil interactivo 3D basado en un artículo científico. (Captura Google)

Quién puede usarlo y cuánto cuesta

Para el usuario común, el acceso es limitado. Según 9to5Google, en la app de Gemini Carbon aparece en el selector como el modelo para el “trabajo más complejo” y solo para el plan Ultra, mientras que Argon sigue disponible desde el plan Pro. The Verge señaló que no está claro si llegará a planes inferiores o a usuarios gratuitos.

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Para los desarrolladores, Google fijó un precio introductorio de USD 2 por cada millón de tokens de entrada y USD 10 por cada millón de tokens de salida. Los tokens son las unidades de texto que un modelo lee y genera, y por las que cobra.

The Verge calculó que esa tarifa equivale a cerca de una quinta parte de la de GPT-6 Astra, de OpenAI, y a una cuarta parte de la de Claude Fable 5.2, que Anthropic lanzó el día anterior. Según VentureBeat, Fable 5.2 cuesta USD 8 y USD 40 por millón de tokens.

Google afirma que Carbon ocupa el primer lugar en tres pruebas comparativas de trabajo con agentes. (Captura Google)

Las tarifas tienen fecha de vencimiento. The Verge informó que se duplicarán cuando termine el período introductorio, a fines de noviembre. VentureBeat había señalado el 28 de octubre que Google fijaba los precios posteriores en USD 4 y USD 20, sin precisar cuándo empezarían a regir para Carbon.

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La propia nota de The Verge advierte que un precio menor por token no siempre significa una cuenta menor, porque cada modelo usa una cantidad distinta de tokens para la misma tarea.

Un equipo de asistentes con una sola instrucción

La novedad más visible es /swarm, una función en versión de prueba dentro de Google Antigravity, la plataforma de la empresa para programar con agentes, es decir, asistentes de IA que ejecutan tareas por su cuenta. Convierte una sola instrucción en un equipo de agentes cuyo avance se sigue en tiempo real.

En seguridad informática, el modelo se ofrece solo a defensores verificados. REUTERS/Dado Ruvic

Según Google, el desarrollador puede asignar a Carbon los roles que exigen más razonamiento, como el diseño de la arquitectura, la coordinación y la auditoría, y combinarlo con modelos más rápidos en espacios de trabajo separados. Otros agentes intentan encontrar errores en cada cambio.

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Como ejemplo, la compañía contó que un equipo de agentes, con siete documentos públicos de planificación urbana y 206 vistas de planos de ingeniería, construyó una reconstrucción tridimensional interactiva de una de sus oficinas en 10 ciclos nocturnos.

Cifras de Google y un uso en seguridad informática

Google afirma que Carbon ocupa el primer lugar en tres pruebas comparativas de trabajo con agentes (CursorBench 4.0, WANDR de Perplexity y AutomationBench de Zapier), con un costo por tarea más de dos veces menor que el del siguiente modelo externo. En una prueba creada junto con Artificial Analysis quedó segundo. Son resultados que informa la empresa, sin replicación independiente.

En seguridad informática, el modelo se ofrece solo a defensores verificados. Google contó que el equipo de Wiz lo usó para evaluar infraestructura pública y halló fallas desconocidas en dos grandes proveedores de software por internet en menos de dos horas. Las compañías afectadas las corrigieron. Google dijo que seguirá incorporando solicitudes al programa Fairwind de forma gradual.

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