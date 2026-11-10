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Carlos Palacios declaró como imputado en Chile en una causa por narcotráfico vinculada a su suegro

El futbolista de Boca compareció ante la PDI por una camioneta a su nombre usada para trasladar cocaína, mientras su abogado negó cualquier vínculo del jugador con el delito investigado

El futbolista de Boca compareció ante la PDI por una camioneta a su nombre usada para trasladar cocaína, mientras su abogado negó cualquier vínculo del jugador con el delito investigado

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Carlos Palacios, mediocampista chileno de Boca Juniors, declaró este lunes en calidad de imputado ante la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), en el marco de una causa por tráfico de drogas que mantiene detenido a su suegro con prisión preventiva. El futbolista de 26 años llegó encapuchado a la sede policial de Las Rejas, en Santiago de Chile, y permaneció allí cerca de dos horas junto a su abogado defensor.

La citación judicial llegó apenas 48 horas después de que el jugador celebrara la consagración de Boca en la Tabla Anual del fútbol argentino, tras la victoria agónica ante Defensa y Justicia. El domingo, Palacios había viajado a su país natal con la intención de visitar a sus hijos y presenciar el partido entre Colo-Colo y Ñublense en Chillán, encuentro en el que su equipo se consagró campeón. Su aparición en la transmisión televisiva del cotejo habría acelerado los tiempos de la Fiscalía, que lo citó de manera urgente y lo obligó a modificar el vuelo que tenía programado para regresar a Buenos Aires.

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El expediente judicial quedó ligado al nombre del futbolista a partir de un elemento concreto: una camioneta Mercedes-Benz registrada a su nombre, que según los antecedentes policiales habría sido utilizada para trasladar pasta base de cocaína. El vehículo fue incautado en el marco de un operativo realizado en agosto, cuando la PDI y la Fiscalía Metropolitana Sur detuvieron a cuatro personas y decomisaron más de 1.400 kilos de sustancias ilícitas.

Entre los detenidos figura Sebastián Soto Guerra, suegro de Palacios, señalado como uno de los presuntos líderes de la organización conocida como “Los Pájaros”, que habría operado en la población La Legua, en la comuna de San Joaquín, al sur de la Región Metropolitana. Según la investigación, Soto Guerra fue interceptado mientras trasladaba droga en el rodado a nombre del futbolista.

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Boca vs River
Carlos Palacios celebró el título con Boca Juniors y un día después viajó a Chile (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)

Al arribar a la dependencia policial, Palacios se mostró visiblemente molesto por la presencia de los medios de comunicación. “Sácame el micrófono de la cara”, le reclamó a uno de los periodistas que intentaba consultarlo. Cuando le preguntaron por el motivo de su citación, respondió con ironía: “Porque vine a ver el partido de ayer”, en referencia al cruce entre Ñublense y Colo-Colo. Tras finalizar su declaración, el futbolista salió del lugar a empujones con la prensa que lo esperaba en la puerta y no entregó declaraciones a los medios.

Una vez concluida la diligencia, el abogado del futbolista, Felipe Moraga, salió a aclarar la situación procesal de su defendido y remarcó que Palacios no fue formalizado ni tiene medidas cautelares en su contra. Según detalló, la Fiscalía lo convocó para que aportara información sobre la camioneta, presentara la documentación de compra y se evaluara una eventual devolución del rodado.

El defensor explicó que Palacios adquirió el vehículo de manera legal, mediante un crédito y la entrega de otro automóvil como parte de pago. Tras mudarse a la Argentina en 2025 para sumarse a Boca, dejó la camioneta en una propiedad familiar de Santiago. Según Moraga, fue en ese contexto que Soto Guerra accedió al rodado sin conocimiento del jugador. “Sin su venia, y eso ha quedado muy claro, sin su autorización, sin su consentimiento, es utilizado por esta persona, su suegro. Carlos se entera de todo a propósito de un reportaje, cuando este señor ya está detenido”, sostuvo el abogado.

En declaraciones posteriores recogidas por el diario As, Moraga precisó además el criterio procesal detrás de la citación: “Para el fiscal está imputado, pero no se encuentra formalizado, no se encuentra sujeto a medidas cautelares”. El defensor agregó que el fiscal le planteó a Palacios dos alternativas: “O prestas una declaración para acreditar esto y devolverte la camioneta, o haces uso de tu derecho a guardar silencio”.

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La situación también generó ruido puertas adentro de Boca. Moraga reconoció que el episodio le ocasionó inconvenientes profesionales al mediocampista, incluso en medio de los festejos por el título. “Le ha generado muchos problemas laborales. Acaban de ser campeones en Argentina, están felices, pero al presidente del club, Juan Román Riquelme, evidentemente no le parece muy agradable esta situación”, afirmó el abogado.

Boca no emitió hasta el momento un pronunciamiento oficial sobre el caso. Palacios, por su parte, ya retornó a Buenos Aires y se sumó a los entrenamientos del plantel, que este sábado enfrentará a Banfield por las semifinales de la Copa Argentina. Su situación procesal continúa sin modificaciones: permanece como imputado no formalizado y sin restricciones judiciales, mientras avanza la investigación contra su suegro.

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