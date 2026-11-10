Jimena Barón mostró la tierna actitud de su hijo Arturo con su perra adoptada y sus cinco cachorros: “¿Qué hacés ahí?"

Jimena Barón compartió cómo encontró al pequeño Arturo en medio de su perrita Lucy, quien recientemente fue madre de cinco cachorritos (Instagram)

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La vida familiar de Jimena Barón cambió de manera inesperada a fines de octubre, cuando su perrita Lucy dio a luz a cinco cachorros. Desde entonces, la actriz y su entorno se ocuparon de acompañarla durante el nacimiento y de cuidar a los animales, mientras registraban el crecimiento de los pequeños. En medio de esa rutina marcada por mamaderas, mimos y nuevas responsabilidades, Barón compartió una escena protagonizada por su hijo menor, Arturo, que enterneció a sus seguidores.

“No sabíamos dónde se había metido Arturo”, escribió la actriz en el título de una publicación que compartió en Instagram. El posteo incluyó un video en el que se veía al niño, de apenas un año, dentro del corralito de madera que la familia preparó para Lucy y sus cachorros.

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“¿Qué hacés ahí, mi amor?”, le preguntó Jimena al comienzo del video. Arturo, fruto de su relación con Tuma Palleiro, respondió con una palabra breve: “Mimimi”. El niño sonrió mientras acariciaba a Lucy, la perra que la actriz había adoptado unas semanas antes, durante el rodaje de un proyecto para Netflix. “Ahhh, le hacés mimos, ¿vos sos cachorrito también?”, le respondió Jimena al ver a Arturo dentro del corralito. El nene continuó acariciando a Lucy y sonriendo frente a la cámara, sin apartarse de la perra mientras los cachorros permanecían cerca de ella.

La mascota de la familia con algunos de sus cachorritos

Barón también explicó en los comentarios el origen de la palabra que utilizó su hijo. “Le enseñamos a acariciar a los animalitos mientras le decíamos ‘mimito’ y él inventó ‘mimimi’”, contó. De esa manera, la actriz reveló que el término formaba parte de un juego cotidiano que habían construido con Arturo para enseñarle a tocar a los animales con cuidado.

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El video rápidamente despertó reacciones entre los seguidores de Jimena. La publicación superó los 484.000 “Me gusta” y recibió una catarata de comentarios de usuarios que destacaron la expresión del niño y la escena compartida con Lucy y los cachorros. “Me los morfo”, “La carita de felicidad y picardía al mismo tiempo”, “El que no se conmovía con nada”, “Qué importante es enseñarles desde chiquitos el amor hacia los animales” y “Te amo, Arturo” fueron algunos de los mensajes que aparecieron debajo del posteo.

La actitud del pequeño también contrastó con una situación que la actriz había mostrado una semana antes. En aquella oportunidad, Arturo tuvo un encuentro con los cachorros recién nacidos, pero su reacción no coincidió con la expectativa de su mamá. Lejos de mostrarse impactado por la presencia de los animales, el niño continuó concentrado en sus propios asuntos y no expresó demasiado interés por los cinco integrantes que acababan de sumarse a la familia.

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A tan solo unas horas de que su mascota diera a luz a cinco cachorritos, Jimena Barón intentó que su hijo menor se interesara y quedó sorprendida por su actitud (Instagram)

La escena provocó la risa de Barón, que decidió compartirla con sus seguidores. “No hay nada que te conmueva, hijo. Otro niño estaría flasheadísimo con esto. Bosteza Arturo, le chupa un huevo todo. Arturo, sos tío”, lanzó la actriz en el video. Con ese comentario, se burló de la indiferencia del niño y marcó la diferencia entre aquella primera reacción y la cercanía que mostró después dentro del corralito.

La llegada de los cachorros también movilizó emocionalmente a Jimena. La actriz compartió un mensaje junto a las imágenes del nacimiento y recordó que, antes de conocer a Lucy, no tenía intención de sumar un perro a su vida. “Yo no quería perros. Me pasó algo con vos, particularmente vos. Hoy pienso que teníamos que atravesar esto juntas. Pienso que nos elegimos”, escribió. “Gracias por hacerme abuela, por dejarme estar con vos toda la noche de preparto, por traerme de vuelta al corazón mi propio parto que fue hace no tanto, mi segundo parto, igual que vos”, expresó.

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La actriz junto a Lucy, a quien acompañó durante su parto (Instagram)

“Ahora en casa hay una que me entiende perfecto y yo a ella. Te quiero con todo mi corazón, Lucy, gracias por nuestras charlas y miradas”, escribió la cantante. Luego cerró con una declaración dedicada a su perra, a sus cachorros y a la maternidad: “Estoy muy orgullosa de vos, de tus cinco hijos, de todas las mujeres y hembras y de la maternidad. Viva la vida, viva nosotras”.

Entre el nacimiento inesperado, los cuidados diarios y los primeros acercamientos de Arturo, Lucy y sus cachorros se convirtieron en protagonistas de la vida familiar de Jimena Barón. La actriz compartió el proceso con humor y emoción, mientras su hijo pasó de observar con indiferencia a quedarse dentro del corralito para acariciar a la perra. Con una palabra propia y una escena breve, el niño terminó de darle un nuevo sentido a la aventura

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