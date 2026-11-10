Microsoft superó brevemente a Nvidia como la segunda empresa más valiosa del mundo por primera vez desde junio de 2025

Microsoft superó de manera temporal a Nvidia como la segunda empresa más valiosa del mundo en el mercado bursátil. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Guardar

Microsoft superó el 10 de noviembre de 2026 a Nvidia como la segunda empresa más valiosa del mundo en la bolsa, algo que no ocurría desde junio de 2025, según Reuters. Las acciones del fabricante de chips cayeron más de 6% por las dudas sobre el futuro de la IA y por una investigación sobre su director ejecutivo.

Las acciones de Microsoft bajaban 0,4%, a USD 543,25, mientras las de Nvidia se cotizaban cerca de USD 167,11. ET Markets calculó el valor de Microsoft en más de USD 4,03 billones y el de Nvidia en unos USD 4,02 billones: una diferencia mínima para empresas de ese tamaño.

PUBLICIDAD

La investigación, según la agencia, busca determinar si el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, fue blanco de una operación de inteligencia extranjera.

ET Markets indicó que Nvidia perdió cerca de 23,5% de su valor en el último mes, mientras Microsoft ganó alrededor de 1,9%.

Las acciones de Nvidia registraron un retroceso del 23,5% en el último mes debido a la incertidumbre sobre el sector tecnológico. (REUTERS/Dado Ruvic)

El puesto cambió de manos y volvió a cambiar

El cruce no duró. Valor Econômico indicó que Microsoft ocupó el segundo lugar solo brevemente y que Nvidia recuperó la posición horas más tarde. Hacia las 15:20 de Brasilia, las acciones de Microsoft caían 2,8%, a USD 530, y las de Nvidia retrocedían más de 6,5%, a cerca de USD 167,10.

Con esa diferencia, la caída de Microsoft fue mucho menor que la de Nvidia. El diario brasileño señaló que Apple sigue como la empresa de mayor capitalización de mercado.

PUBLICIDAD

La capitalización de mercado es el precio de una acción multiplicado por la cantidad de acciones. Con valores cercanos a USD 4 billones, un movimiento de una fracción de punto en el precio equivale a decenas de miles de millones de dólares y puede alterar el orden de la lista.

Apple conserva el liderazgo como la compañía con mayor capitalización de mercado a nivel global. (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

Una caída que Nvidia arrastra desde hace semanas

La baja del día se suma a un retroceso de semanas. El dato de ET Markets, de 23,5% menos en un mes, resume la corrección de una empresa que había estado por delante de Microsoft desde junio de 2025, según el titular de Reuters sobre el cruce.

CBS News señaló además que Nvidia y su director ejecutivo enfrentan una demanda de accionistas por su relación con una presunta espía china.

La agencia atribuyó la caída del día a dos factores: la incertidumbre sobre las perspectivas de la IA y la investigación sobre Huang.

Una pesquisa independiente examina si el director ejecutivo Jensen Huang fue objeto de una operación de inteligencia extranjera. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

El mercado tampoco tuvo una jornada tranquila fuera de Nvidia. Reuters informó que Wall Street cayó ese día por datos de inflación más altos de lo esperado, que alimentaron el temor a nuevas subidas de las tasas de interés en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Nvidia vende los procesadores que usan las grandes empresas de tecnología para entrenar y operar sistemas de IA, y Microsoft es una de esas clientes. Por eso las dos compañías suelen moverse según las expectativas sobre el negocio de la IA.

El último dato disponible es el de Valor Econômico: Nvidia volvió a la segunda posición, detrás de Apple, con sus acciones cerca de USD 167,10.

En qué consiste la investigación de Jensen Huang

La investigación independiente abierta por Nvidia busca determinar si Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de la empresa, fue objetivo de una operación de inteligencia extranjera y si ese presunto contacto comprometió información sensible.

PUBLICIDAD

Nvidia provee procesadores avanzados para entrenar sistemas de inteligencia artificial a gigantes tecnológicos como Microsoft. (REUTERS/Ann Wang)

El consejo de administración creó un comité de directores independientes, con asesoría jurídica externa, para revisar todos los antecedentes.

La pesquisa surgió después de informaciones que vincularon a Huang con Alice Huang —sin parentesco conocido—, a quien autoridades estadounidenses habrían identificado como una posible fuente de información para Pekín.

Nvidia afirma que, por ahora, no tiene razones para creer que se afectaran sus secretos ni la seguridad nacional.

Huang respaldó la revisión y seguirá al frente de la compañía. China rechazó las acusaciones y las calificó de infundadas. La empresa no ha divulgado un plazo para concluirla.