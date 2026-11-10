El prestigioso ex entrenador que analiza presentarse como candidato a presidente de la FIFA

El ex entrenador Arsène Wenger evalúa postularse a la presidencia de la FIFA para competir contra Gianni Infantino en las elecciones de marzo de 2027 (REUTERS/Amanda Perobelli)

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El histórico director técnico Arsène Wenger está considerando seriamente postularse como candidato a la presidencia de la FIFA para enfrentarse al actual mandatario Gianni Infantino en las elecciones que se celebrarán en marzo de 2027. Varias figuras de peso del fútbol europeo llevan semanas presionando al francés de 77 años para que tome la decisión de dar un paso adelante, lo que habría sido determinante.

El plazo para confirmar la candidatura vence el 18 de noviembre, por lo que Wenger deberá tomar una decisión en los próximos días. Para poder competir, el ex entrenador del Arsenal necesita el aval de al menos cinco asociaciones nacionales. La elección del nuevo presidente de la FIFA se realizará en el Congreso del organismo, previsto para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos.

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La UEFA es el principal motor detrás del posible lanzamiento de Wenger. La confederación europea de fútbol encabeza la oposición al mandato de Infantino y ve en el ex entrenador al candidato más creíble para disputarle el cargo. La entidad del Viejo Continente también está evaluando otras figuras en caso de que no prospere Wenger, y se espera que su comité ejecutivo y las asociaciones nacionales miembro celebren reuniones esta semana para definir a quién respaldar oficialmente.

Wenger ocupa desde noviembre de 2019 el cargo de Jefe de Desarrollo Global de Fútbol de la FIFA, puesto desde el que supervisa programas de formación juvenil en 60 países. Ese rol interno le otorga un conocimiento directo de la estructura de la organización, aunque también plantea una tensión evidente: postularse implicaría competir contra Infantino, quien fue precisamente quien lo designó. Su contrato en el organismo vence a fin de año, y la casa madre del fútbol mundial busca renovarlo, lo que suma otra capa de complejidad a su decisión.

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Gianni Infantino conserva el respaldo de las confederaciones de África, el Caribe, Sudamérica, Medio Oriente y Asia

De concretar su candidatura, Wenger se convertiría en el competidor más formidable que el presidente de la FIFA ha tenido hasta ahora. Según The Athletic, “su reputación dentro del fútbol y su conocimiento cercano de la administración de la FIFA lo convertirían en un adversario formidable para Infantino”. En tanto, la BBC señaló que una parte del personal del organismo también apoya su postulación y considera que su llegada podría cambiar la imagen de la institución.

Sin embargo, el camino hacia la presidencia luce cuesta arriba. Infantino mantiene respaldo sólido en África, el Caribe, Sudamérica, Medio Oriente y cuenta con el apoyo formal de la Confederación Asiática de Fútbol. Para ganar, cualquier candidato alternativo necesitaría obtener 106 votos de las 211 asociaciones miembro de la FIFA.

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Los otros candidatos que intentan desafiar a Infantino de cara a las elecciones en la FIFA ya tienen al menos dos nombres confirmados. El ex defensor suizo Ramón Vega, quien jugó en el Tottenham Hotspur, anunció su candidatura en octubre, aunque los analistas lo consideran una figura sin chances reales de sumar votos significativos. En tanto, Kozo Tashima, presidente honorario de la Asociación Japonesa de Fútbol (AJF), presentó formalmente su candidatura la semana pasada y es visto como una opción más sustancial: ex jugador y con dos décadas de experiencia en la política del fútbol, aunque sin el reconocimiento global de Wenger.

Funcionarios del fútbol europeo debaten si la postulación de Arséne Wenger sirve para introducir reformas durante un único mandato (REUTERS/Jeenah Moon)

Por otro lado, de acuerdo con el texto publicado por la BBC no todos los análisis sobre una eventual candidatura de Wenger son favorables. Una fuente cercana a los círculos de la FIFA señaló sus reservas: “Me sorprendería que Wenger se levantara contra el hombre que lo nombró”, y cuestionó si el francés tiene las habilidades políticas necesarias para manejar las relaciones de poder a nivel global. Otro funcionario europeo reconoció su peso institucional, pero indicó que “no está seguro de que represente el futuro”, aunque sugirió que podría ser útil para introducir reformas durante un único mandato.

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Wenger, en cambio, sigue siendo la incógnita central del proceso. Las fuentes consultadas por The Athletic señalan que Infantino continúa siendo el favorito para ganar un cuarto y último mandato, pero la potencial entrada del francés en la contienda mantiene abierto el escenario hasta la fecha límite del 18 de noviembre.