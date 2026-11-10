Una multitud de jóvenes llega al Monumento de los Españoles para el encuentro con el Papa

La Conferencia Episcopal Argentina confirmó que el encuentro con los jóvenes constituyó la única solicitud directa que formuló el pontífice durante su viaje (Jaime Olivos)

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Mientras el papa León XIV celebraba este martes una misa con 650.000 personas en la ciudad de Córdoba, cientos de miles de jóvenes ya comenzaban a ocupar el sector en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, para no perderse la vigilia juvenil convocada para esta noche ante el Monumento de los Españoles. El encuentro, fijado para las 20.15, fue organizado por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) a solicitud del pontífice.

La jornada arrancó mucho antes de que el papa pusiera un pie en el predio. Los accesos al público abrieron al mediodía y, desde entonces, jóvenes de entre 15 y 35 años comenzaron a llenar los sectores delimitados sobre la avenida Del Libertador, en un corredor que se extiende hasta Olleros. Mate en mano, con banderas argentinas y del Vaticano, compartieron la espera entre canciones y música en vivo.

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Desde las 16, el escenario montado en las inmediaciones del monumento recibió las actuaciones de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, entre otros artistas. La vigilia arrancará a las 20.15, cuando León XIV complete el recorrido en papamóvil por la avenida Libertador, y se extenderá hasta las 22.

El Monumento de los Españoles fue sede del Congreso Eucarístico Internacional en 1934 y de una misa celebrada por Juan Pablo II (Jaime Olivos)

Según lo comunicado por la CEA, el encuentro no fue una iniciativa del episcopado local sino una solicitud expresa del pontífice: “Es el único pedido concreto y bien directo que nos hizo”, indicó la entidad. El programa contempla que el papa escuche el testimonio de algunos jóvenes y les transmita un mensaje, con espacios de oración y carpas de reconciliación con sacerdotes disponibles para quienes quieran confesarse. El eje pastoral toma como referencia la exhortación de Jesús a Bartimeo —“¡Ánimo, levántate! Él te llama"— y apunta a la esperanza, al reconocimiento de una misión personal y a la atención hacia quienes quedan al margen.

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El sitio elegido tampoco es ajeno a las grandes concentraciones. En 1934 fue sede del XXXII Congreso Eucarístico Internacional, el primero celebrado en América Latina, al que asistió el cardenal Eugenio Pacelli, entonces secretario de la Santa Sede y futuro papa Pío XII. Décadas más tarde, Juan Pablo II celebró allí una misa durante su primera visita a la Argentina, con una participación estimada en dos millones de personas. La noche del lunes, el propio León XIV congregó 2,5 millones de fieles en ese mismo lugar.

Para organizar el flujo de una convocatoria de esa escala, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso ocho sectores identificados por colores, cada uno accesible mediante un código QR asignado tras la inscripción. Quienes no se anotaron tienen habilitados espacios para el público general. Los ocho puntos de ingreso abarcan desde Sarmiento y Santa Fe —destinado también a personas con discapacidad y asistentes sin código QR— hasta Figueroa Alcorta y Roberto Levillier, pasando por accesos en Intendente Bullrich, Ortega y Gasset, Olleros, Teodoro García y Virrey Vértiz. A lo largo del corredor hay puestos de hidratación, baños, atención sanitaria y espacios gastronómicos, con pantallas y sistemas de audio distribuidos para seguir la ceremonia desde distintos puntos del predio.

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La organización autorizó el ingreso con termo, mate y banderas de asta flexible, pero restringió elementos como pirotecnia, carpas y botellas de vidrio (Jaime Olivos)

Los organizadores publicaron una lista de objetos permitidos y prohibidos. Pueden ingresar termo y mate, gorras, protector solar, repelente, abrigo, paraguas plegables, alimentos con utensilios descartables, botellas plásticas, baterías portátiles y mochilas de hasta 15 litros. También están autorizadas las banderas argentinas o del Vaticano con asta flexible y las imágenes de la Virgen de hasta 50 centímetros. Quedan fuera velas, mascotas, bebidas alcohólicas, armas, envases de vidrio, drones, pirotecnia, láseres, bicicletas, monopatines, rollers, megáfonos, carpas, sombrillas y objetivos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros.

Para absorber la salida masiva prevista a partir de las 22, las 103 líneas nacionales que circulan por la Ciudad reforzaron sus frecuencias desde las 18, junto con las líneas 12, 34, 39, 42, 44, 64, 65, 102, 107, 108, 109, 118 y 151. Durante la salida masiva hay unidades adicionales de las líneas 57, 60, 161, 194, 34, 166, 145, 160, 37, 10, 188, 128, 39 y 12 en las zonas de Pacífico y Plaza Italia.

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La Línea D del subte extenderá su funcionamiento hasta la 1.30 con servicios especiales: desde Plaza Italia hacia Catedral, con descenso únicamente en Pueyrredón y 9 de Julio, y desde Palermo hacia Congreso de Tucumán, con bajadas en Juramento y Olleros. La Línea H conectará con la Línea D desde Santa Fe hasta Once, donde solo estará habilitado el egreso. Los taxis y vehículos de aplicaciones deberán utilizar puntos específicos, y la desconcentración contará con calles exclusivas de salida: Gorostiaga, Maure y Dorrego, todas en dirección a Luis María Campos.