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Asesinaron de una puñalada en el cuello al padre de una figura del Santos de Neymar

El crimen ocurrió en el municipio de Terra Alta, en el estado de Pará, al norte de Brasil. Una mujer fue detenida en flagrancia como principal sospechosa

Rony, junto a su padre
Rony, junto a su padre
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Una tragedia sacudió el lunes al plantel del Santos y al fútbol brasileño. Alrededor de las 15:30 del 9 de noviembre, Marigerson Barbosa Carneiro —padre del delantero Rony— fue atacado a cuchilladas en el barrio Novo del municipio de Terra Alta, en el interior del estado de Pará. La víctima, de 72 años, recibió un golpe en la región del cuello, fue trasladada a un puesto de salud local por un equipo de rescate, pero no sobrevivió a la gravedad de las heridas.

Los efectivos de la Policía Militar llegaron al lugar tras recibir una denuncia por agresión con arma blanca. En el sitio detuvieron en flagrancia a Selma Soares Cordovil, de 48 años, señalada como principal sospechosa del homicidio. También secuestraron una cuchilla de aproximadamente 20 centímetros que habría sido utilizada durante el ataque. Hasta el momento, la motivación oficial del crimen no fue esclarecida, aunque los primeros informes policiales apuntan a que el hecho se desencadenó tras una discusión. La investigación quedó a cargo de la Policía Civil, que deberá establecer las circunstancias y los motivos del crimen.

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Neymar cedió su avión para que Rony viajara a Pará junto a su familia

La noticia generó un impacto inmediato dentro del vestuario del Peixe. El club liberó al atacante de sus obligaciones deportivas por tiempo indeterminado y dejó abierta la posibilidad de que regrese a los entrenamientos cuando esté en condiciones de hacerlo. Entre las muestras de solidaridad que recibió, una se destacó sobre las demás: Neymar puso su aeronave privada a disposición de Rony para facilitar el traslado suyo y de su familia desde San Pablo hacia el norte del país.

El propio Rony se encargó de agradecer públicamente el acompañamiento recibido a través de un mensaje en sus redes sociales, en el que describió el momento como uno de los más dolorosos de su vida:

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“Hoy recibí una de las noticias más duras de mi vida: el fallecimiento de mi padre. Recibo este momento con profunda tristeza y dolor en mi corazón, pero sigo firme en la fe, confiando en que Dios es nuestro sustento y que Él nos dará fuerzas para pasar este momento difícil. Quiero expresar mi gratitud a Santos Futebol Clube, al personal técnico, en especial al profesor Cuca, y a todos los que mostraron afecto, comprensión y solidaridad desde que recibieron la noticia. Mi agradecimiento especial a Neymar, por su generosidad y disponibilidad al ofrecer su avión para ayudarnos en este momento, haciendo posible que mi familia viaje. En este momento, mi deseo es estar al lado de mi familia, honrar la memoria de mi padre, y encontrar fuerzas para seguir adelante. Sigo firme en la fe, porque sé que Dios está con nosotros incluso en los momentos más difíciles. ‘El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido.’ (Salmo 34:18). Que Dios consuele nuestros corazones”.

El Santos priorizó el acompañamiento humano por encima de los plazos deportivos

El club también difundió un comunicado oficial en el que expresó sus condolencias y se puso a disposición para brindar cualquier tipo de asistencia: “El Santos Futebol Clube se solidariza con el atleta Rony y toda su familia en este momento de dolor por la muerte de su padre. El jugador fue liberado en la tarde de este lunes para estar con sus familiares. El Club lamenta profundamente lo ocurrido y se puso a disposición para prestar cualquier auxilio.”

En lo que va de la temporada 2026, Rony disputó 47 partidos con el Peixe —29 por el Brasileirão, 9 por la Copa Sudamericana, 5 por la Copa de Brasil y 4 por el Paulistão—, en los que convirtió cinco goles. Su último partido había sido el 2 de noviembre frente a Bragantino, cuando ingresó en los últimos 11 minutos del encuentro. El Santos, que marcha noveno en el Brasileirão con cuatro fechas por disputar, se encuentra actualmente clasificado para la Copa Sudamericana 2027.

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