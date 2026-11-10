Operación Escudo deja 145 detenidos y reduce 21 homicidios en Honduras durante un mes

El ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, destacó los resultados de la estrategia dirigida contra las estructuras criminales que operan en Honduras. (Foto: Policía Nacional)

Guardar

La Operación Escudo Honduras registra 145 personas detenidas por el presunto delito de asociación terrorista y una reducción de 21 homicidios durante su primer mes de ejecución, informó el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, al presentar los resultados de las acciones policiales dirigidas contra las principales estructuras criminales que operan en el territorio nacional.

El funcionario aseguró que la estrategia ha cumplido hasta el momento con los objetivos operacionales establecidos y destacó que los resultados representan avances en los esfuerzos gubernamentales para combatir a las organizaciones delictivas vinculadas con hechos violentos y diferentes actividades ilícitas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Velásquez, entre las 145 personas detenidas figuran presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), Pandilla 18 y el denominado Cártel del Diablo, organizaciones a las que las autoridades atribuyen responsabilidad en distintos hechos criminales registrados durante los últimos años.

La Operación Escudo Honduras reporta 145 personas detenidas durante su primer mes de ejecución, según el balance presentado. (Foto: DAET)

«Hasta este momento, 145 detenidos por asociación terrorista, entre ellos, pandilleros de la MS-13, 18 y el Cártel del Diablo. Estos actores criminales han sido responsables de múltiples delitos que por años han actuado casi impunemente en el país», manifestó el titular de Seguridad.

El ministro sostuvo que estas estructuras han mantenido participación en diferentes expresiones de violencia que afectan a la población hondureña, entre ellas masacres, descuartizamientos y asesinatos de mujeres, además de otras actividades relacionadas con el crimen organizado.

PUBLICIDAD

Señaló que la intervención contra estos grupos no solamente busca detener a personas señaladas de participar directamente en homicidios, sino también debilitar las redes delictivas que generan recursos mediante actividades ilegales y que contribuyen a mantener los niveles de criminalidad en distintas zonas del país.

Entre los detenidos figuran presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha, Pandilla 18 y el denominado Cártel del Diablo, de acuerdo con el reporte oficial. (Foto: Policía Nacional)

Velásquez explicó que las organizaciones criminales identificadas durante las operaciones también estarían involucradas en diferentes economías ilícitas, entre ellas la extorsión, la comercialización de drogas y la distribución ilegal de armas.

Según el funcionario, estas actividades constituyen fuentes de financiamiento para las estructuras delictivas y permiten mantener sus operaciones, por lo que consideró necesario dirigir los esfuerzos policiales contra los grupos que concentran una mayor incidencia en la generación de violencia.

PUBLICIDAD

«Adicionalmente, ellos se dedican a diferentes delitos y economías criminales, como la extorsión, la venta de drogas, inclusive la distribución de armas, entre ellos, que es un delito muy común», expresó.

El titular de Seguridad sostuvo que la estrategia pretende generar un impacto directo sobre las organizaciones que, según las investigaciones de las autoridades, tienen mayor participación en la comisión de delitos violentos.

Las autoridades vinculan a las estructuras criminales con diferentes hechos violentos, entre ellos masacres, descuartizamientos y asesinatos de mujeres. (Foto: DAET)

En su valoración, la captura de integrantes de estas estructuras y la afectación de sus actividades ilícitas podrían traducirse en mejores indicadores de seguridad conforme avance la implementación de las acciones operativas.

«Entonces, al impactar directamente en las estructuras que más crimen producen, probablemente vamos a tener mejores resultados en el mediano y largo plazo», agregó.

PUBLICIDAD

La estrategia, por tanto, busca que los resultados de las capturas no se limiten al número de personas detenidas, sino que también tengan repercusiones sobre la capacidad de operación de las organizaciones criminales y las actividades delictivas que desarrollan.

Otro de los resultados destacados por el ministro corresponde al comportamiento de los homicidios durante el último mes. Velásquez informó que, en ese periodo, se contabilizó una disminución de al menos 21 muertes violentas, un indicador que calificó como positivo dentro de las acciones ejecutadas mediante la Operación Escudo Honduras.

El Gobierno busca debilitar las redes delictivas mediante la captura de sus integrantes y la intervención de sus fuentes de financiamiento ilegal. (Foto: Policía Nacional)

El funcionario consideró relevante esta reducción, especialmente porque, según indicó, no se había conseguido mantener una disminución sostenida de este delito en los periodos anteriores.

PUBLICIDAD

La reducción de homicidios constituye uno de los principales parámetros para evaluar el comportamiento de la violencia en Honduras, debido al impacto que este delito tiene sobre las comunidades y la percepción de seguridad de la ciudadanía.

Velásquez reiteró que los resultados alcanzados durante el primer mes representan un avance para la estrategia y que las operaciones continuarán como parte de los esfuerzos para contener la criminalidad.