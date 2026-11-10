Empresa de software N-able apaga su servicio en la nube tras revelarse 33 fallas de seguridad

N-able desconectó su servicio alojado N-central tras la filtración pública de 33 vulnerabilidades. (Referencial/Shannon Stapleton / Reuters)

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N-able, una empresa de software que ofrece herramientas de administración remota de computadoras, desconectó su servicio alojado en la nube el 9 de noviembre, después de que un investigador de seguridad publicara en GitHub 33 fallas sin avisarle antes. La compañía también pidió a sus clientes que apagaran sus propios servidores.

El servicio afectado se llama N-central y permite gestionar equipos y redes a distancia: actualizar programas, supervisar dispositivos y acceder a ellos desde un panel central. Un acceso de ese tipo puede dar control sobre muchas redes a la vez.

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El investigador difundió el domingo 8 de noviembre las descripciones técnicas y el código de prueba de cada falla, según BleepingComputer y TechTarget. Las fuentes consultadas no coinciden en su nombre: TechCrunch lo llama Ben Bales y BleepingComputer, Sean Bales. El repositorio aparece bajo el alias Oracle-Security.

El conjunto de fallas, llamado Able2Shell, permite ejecutar órdenes y tomar control de los servidores afectados.

El conjunto se conoce como Able2Shell y reúne 33 vulnerabilidades. Según la empresa de seguridad Huntress, las fallas se combinan en al menos cuatro cadenas de ataque: tres permiten ejecutar órdenes en el servidor desde fuera y una permite obtener el control total del equipo. Afectan a la versión 2026.4.0.31 y, posiblemente, a las anteriores.

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Qué dijo N-able y qué falta saber

N-able calificó la publicación como una “comunicación no responsable” de vulnerabilidades críticas, según la alerta citada por TechTarget. La empresa informó que no observó explotación activa de las fallas. Huntress precisó que esa afirmación regía hasta las 15.15 UTC del 9 de noviembre.

Un vocero de N-able no respondió a TechCrunch sobre la capacidad de detectar posibles intrusiones, por ejemplo, mediante los registros de los servidores.

La versión 2026.4.0.31 de N-central resultó afectada por las vulnerabilidades reveladas. (Europa Press)

La empresa indicó que sus equipos de seguridad e ingeniería trabajan en una actualización de emergencia. Huntress y eSentire señalaron que no hay una fecha de entrega. Los clientes con servidores propios deben mantenerlos apagados hasta que N-able confirme que es seguro reactivarlos.

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Mientras dura la interrupción, los clientes del servicio alojado no pueden acceder a la versión clásica de N-central. Otros servicios de la empresa, como la gestión de parches y vulnerabilidades, siguen disponibles, según el comunicado reproducido por The Hacker News.

Un historial reciente de fallas en el mismo producto

El investigador dijo a BleepingComputer que publicó las fallas porque la empresa, según él, no corrigió vulnerabilidades que había informado sobre otro producto. TechCrunch difundió esa versión con atribución y la compañía no respondió a ese punto en los textos consultados.

N-able pidió a sus clientes apagar sus servidores propios mientras prepara una actualización de emergencia. (Reuters)

Huntress recordó que N-central ya tuvo otros problemas de seguridad este año. En agosto, N-able publicó una actualización para una falla crítica que daba acceso sin contraseña a la consola de administración y, poco después, apareció una segunda vulnerabilidad causada por un parche incompleto.

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En septiembre, la empresa corrigió otra vulnerabilidad que ya estaba siendo explotada por atacantes. Al día siguiente, Huntress elaboró una prueba de concepto de otra cadena de fallas que permitía crear cuentas de administrador no autorizadas.

Huntress recomendó a los clientes revisar la actividad de inicio de sesión desde el 8 de noviembre y buscar señales como sesiones remotas anómalas, scripts nuevos o cuentas de administrador creadas sin autorización. Hasta el 10 de noviembre, N-able no había anunciado cuándo restablecería el servicio.

La empresa de ciberseguridad Huntress identificó al menos cuatro cadenas de ataque posibles con las fallas filtradas. (Europa Press)

El caso de ConnectWise

Un antecedente ocurrió a mediados de octubre de 2026, cuando ConnectWise desconectó sus servicios de respaldo en la nube, ConnectWise Cloud Backup, tras detectar una brecha de seguridad.

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En esa ocasión, un grupo de ciberdelincuentes logró comprometer credenciales legítimas de las aplicaciones de la compañía. Esto les permitió sortear las barreras de autenticación y acceder a la infraestructura de miles de empresas clientes que confiaban en el proveedor.

Microsoft atribuyó el ataque al grupo estatal chino Storm-0940 y al uso de herramientas basadas en inteligencia artificial para automatizar acciones a gran escala. Mediante esos agentes, los atacantes escanearon la red y comprometieron, en cuestión de horas, los entornos de Microsoft 365 de más de 2.250 organizaciones de sectores como defensa, energía y finanzas.