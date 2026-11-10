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El abogado de Mauro Icardi cruzó a Marcela Baños y Rodrigo Lussich lo frenó en vivo: “Pido respeto por una mujer”

En Intrusos, Francisco Oneto protagonizó un tenso ida y vuelta con la panelista y el conductor tuvo que intervenir

Francisco Oneto se cruzó con la panelista de "Intrusos"
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La disputa judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó este martes un nuevo capítulo luego de que los abogados del futbolista se presentaran por la mañana en la fiscalía que interviene en la causa. Según explicó la defensa, el objetivo era que el delantero prestara declaración sobre los hechos que se le atribuyen en contra de su hija mayor, pero no lo logró. En medio de ese escenario, Francisco Oneto, abogado penalista de Icardi, habló con Intrusos (América) y protagonizó un tenso intercambio con Marcela Baños, a tal punto que debió intervenir Rodrigo Lussich para defender a su compañera.

La discusión comenzó cuando en el programa se hizo referencia a las declaraciones que la hija mayor que Wanda y Mauro tienen en común brindó ante la Justicia. Poco antes, el periodista Mauro Szeta había leído al aire parte de lo que la menor habría declarado, y esa información fue retomada durante la entrevista con Oneto. “¿Es delito entrar por una ventana? Lo que está descripto… No dice que se encerró para que no la golpearan, la nena lo que dice es que llegó enojada porque no la querían llevar a una fiesta y se encerró por eso”, afirmó el letrado.

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El planteo generó una respuesta inmediata de Baños, que le señaló que la información había sido leída previamente por Szeta en el ciclo. “No. Recién Mauro Szeta leyó que la nena dijo que había estado encerrada en su habitación, cerró una ventana porque, supuestamente, una vez anterior ingresó (el padre) por la del baño. Eso lo dijo la nena”, respondió la panelista.

El abogado de Mauro Icardi cuestionó a Marcela Baños y Rodrigo Lussich intervino en defensa de su compañera: "No me marques"
El letrado penalista del futbolista y el conductor se enfrentaron ante las cámaras (Captura de video)

Estás tergiversando los dichos”, insistió Oneto. “No, no. Lo leyó Szeta. Perdón, doctor, pero lo dijo recién. Lo declaró la criatura, no lo digo yo”, contestó Baños. “¿Querés que te conteste o querés hablar vos sola?”, preguntó Oneto. “Sí, por supuesto”, respondió Baños, pero Rodrigo Lussich decidió intervenir para marcar el tono que estaba tomando la conversación. “Pido respeto por una mujer”, expresó Lussich. “Perdón, ¿a quién le estoy faltando el respeto? Preguntarle a una persona lo que quiere hacer, ¿te parece una falta de respeto?”, cuestionó Oneto.

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Lussich explicó que su observación estaba relacionada con el modo en que Oneto se había dirigido a Baños. “El tono me parece un poquito desafiante. Te lo estoy marcando”, señaló el conductor. “¿Cuál es el problema del tono? Podés buscar todas mis entrevistas, hablo así… No me marques nada, hablo así. ¿Es un estilo un poco qué? No te gustan las formas, este es el arte del buen decir”, respondió Oneto. Luego continuó con una reflexión sobre su manera de comunicarse: “Se pueden decir las cosas de buen modo. La hipocresía la dejo de lado. Prefiero decir las cosas frontalmente y de forma transparente, y nadie va a decir lo contrario. Te lo puedo asegurar”.

El abogado de Mauro Icardi cuestionó a Marcela Baños y Rodrigo Lussich intervino en defensa de su compañera: "No me marques"
Francisco Oneto dio su primera entrevista como abogado del futbolista y quedó en medio de una tensa situación al aire (Captura de video)

Nadie está diciendo eso, simplemente le estaba hablando de una cuestión de modos. Pero si son las suyas, mientras no avance en faltar el respeto a una persona…”, intentó aclarar Lussich. Sin embargo, Oneto volvió a pedirle que precisara a qué se refería con esa acusación. “Disculpame, te repito, ¿de qué falta de respeto me estás hablando?”, insistió el abogado. Lussich le respondió que se refería puntualmente a la pregunta que le había formulado a Baños. “De la manera en que usted le dijo a Marcela Baños si quería seguir hablando sola o no, me pareció que podría haber sido más cortés de su parte”, explicó.

Oneto sostuvo que Baños era una mujer capaz de defenderse y negó haberla agredido. “Estoy hablando con ella y creo que es una mujer que se puede defender. No hubo ninguna agresión, simplemente si quiere seguir hablando sola a mí me parece una falta de respeto que convoquen a alguien para hacerle preguntas y, en lugar de hacerlas, se pongan a controvertir con ese alguien”, argumentó.

El abogado también reconoció que entendía la dinámica de un programa de televisión y buscó justificar el comentario que había generado la intervención de Lussich. “Pero como no soy tan susceptible y entiendo el ida y vuelta televisivo, le hice la pregunta de si quería seguir hablando sola”, explicó. “Si me permitís, te contesto porque me parece que se trata de eso”, sumó el letrado, intentando dejar atrás el tenso momento que había protagonizado al aire.

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