El secreto detrás de las organizaciones con los equipos más felices y productivos de México, según estudio

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La manera en que una persona vive su día a día en el trabajo —si se siente escuchada, si percibe que su esfuerzo importa, si encuentra condiciones para crecer— termina reflejándose en los resultados de la empresa para la que trabaja.

Cuando el bienestar y la felicidad laboral dejan de ser un discurso y se convierten en una práctica constante, las organizaciones suelen notar cambios concretos: menos rotación, equipos más comprometidos y una capacidad mayor para adaptarse a los cambios del mercado.

Esta relación entre calidad de vida laboral y desempeño organizacional es, precisamente, lo que durante meses evaluaron distintas organizaciones mexicanas al someterse a un proceso de medición interno. Miles de colaboradores respondieron encuestas sobre su experiencia cotidiana: cómo se sienten tratados, qué tanto confían en sus líderes, si perciben oportunidades reales de desarrollo y si consideran justas las decisiones que afectan su crecimiento dentro de la organización.

La capacitación constante fue uno de los pilares que permitió a estas organizaciones destacar en el ranking. (Infobae México)

En ese contexto, Great Place to Work® México dio a conocer este mes el listado de Los 100 Mejores CHRO 2026, el reconocimiento que distingue a quienes lideran las áreas de Capital Humano en organizaciones con altos niveles de confianza en el país. Las 100 organizaciones seleccionadas, ordenadas alfabéticamente y agrupadas en cinco categorías según su número de colaboradores, representan a organizaciones que lograron un Indicador en Procesos Organizacionales de Capital Humano de 82% o más, resultado de un análisis que reunió 209.617 respuestas de colaboradores.

Los aprendizajes detrás del reconocimiento

Llegar a este resultado no fue un proceso instantáneo para las organizaciones participantes. Detrás de cada organización reconocida hay años de trabajo sostenido en temas como capacitación, comunicación interna y construcción de una cultura que se sienta genuina para las distintas generaciones que conviven dentro de una misma plantilla laboral.

Mariana Torres de Urquidi, Directora Ejecutiva Personas en Grupo Gentera, describió el reconocimiento como un logro colectivo que trasciende a cualquier individuo. “No es el reconocimiento de una sola persona, sino el reconocimiento de un trabajo colaborativo en impulsar la cultura de la organización, de vivirla todos los días y de hacerlo posible”, afirmó.

El evento reunió a las organizaciones mexicanas con las mejores prácticas de gestión de talento.

Uno de los principales retos que enfrentan las organizaciones en este camino fue encontrar la manera de que su cultura organizacional resuene con públicos muy distintos entre sí, pues de acuerdo con el análisis de Great Place to Work® México, actualmente dentro de una misma organización pueden llegar a convivir hasta 4 generaciones, lo que implica que no sólo conviven personas de distintas edades, sino también de costumbres e ideologías distintas de lo que es el mundo laboral.

“El reto más grande, en el contexto en el que hoy estamos, yo creo que es la convivencia de muchas generaciones en una misma organización. El poder imprimir la filosofía, el sentido de propósito, el enamorarse de esta organización”, explicó Torres de Urquidi, quien agregó que el desafío constante está en “mantener a la organización en evolución constante y hacerlo atractivo para todas las generaciones”.

Este tipo de testimonios coincide con uno de los hallazgos centrales del estudio: las organizaciones que logran conectar el propósito institucional con la experiencia individual de cada colaborador obtienen niveles más altos de orgullo y permanencia. El 88% de los colaboradores de las organizaciones reconocidas afirmó que desea permanecer en su organización por un largo tiempo, y el 86% consideró que su trabajo tiene un significado especial más allá del cumplimiento de una función.

Las estadísticas que explican el camino hacia el reconocimiento

El proceso de evaluación identificó fortalezas claras en las organizaciones que integran el listado. El 92% de los colaboradores percibió un trato justo sin importar edad, género u orientación sexual, mientras que el mismo porcentaje manifestó sentirse orgulloso de los logros alcanzados junto con su organización. El 91% consideró que su lugar de trabajo es físicamente seguro, y un porcentaje similar expresó orgullo al compartir con otras personas dónde trabaja.

Las empresas mejor evaluadas construyeron culturas donde el orgullo y la pertenencia forman parte del día a día. (Infobae México)

En materia de procesos de Capital Humano, el indicador mejor evaluado entre las organizaciones reconocidas fue el de capacitación y desarrollo, con 85% de favorabilidad. Le siguieron los eventos institucionales de integración (82%) y los canales de apelación (81%), procesos que en conjunto construyen una experiencia donde los colaboradores sienten que cuentan con herramientas para crecer y ser escuchados.

Sin embargo, el camino hacia el reconocimiento también dejó aprendizajes sobre lo que aún falta por fortalecer. El indicador de planes de carrera y promoción registró 70% de favorabilidad, el más bajo entre los procesos evaluados, lo que llevó a varias de las organizaciones reconocidas a replantear cómo comunican y aplican sus criterios de crecimiento interno.

Para Grupo Gentera, el reconocimiento no representa un punto final, sino el inicio de nuevos objetivos. “Queremos seguir potenciando a todo colaborador, a toda persona que sea parte de Gentera, a ser su mejor versión. Que cada uno tenga esa oportunidad de desarrollarse en lo personal y en lo profesional”, señaló Torres de Urquidi.

La directiva añadió que uno de los próximos retos de su organización será equilibrar la innovación tecnológica con la cercanía humana que ha caracterizado su cultura: “El reto ahora es cómo combinamos el uso de inteligencia artificial, de toda la parte tecnológica y data, sin perder lo que nos hace o ha hecho distintos, que es la humanidad, el trato humano, el estar presentes en el aquí y en el ahora”.

La evolución de las organizaciones

Detrás de cada listado hay un trabajo de medición que Great Place to Work® México desarrolla desde hace años, con el propósito de ofrecer a las organizaciones mexicanas un diagnóstico preciso sobre la experiencia real de sus colaboradores. Su metodología, construida sobre el Modelo For All™, no solo clasifica a las organizaciones participantes, sino que les devuelve información detallada sobre sus fortalezas y sus áreas de oportunidad, un insumo que muchas organizaciones utilizan después para rediseñar sus procesos internos de gestión de personas.

El reconocimiento a los CHRO, en particular, responde a un cambio en la manera en que las organizaciones entienden la función de Recursos Humanos. Lo que antes se limitaba a procesos administrativos —contratación, nómina, gestión de ausencias— hoy se ha convertido en un área estratégica con incidencia directa sobre la productividad, la innovación y la capacidad de retener talento calificado. Las organizaciones que figuran en este listado comparten un rasgo común: entendieron que la especialización de sus equipos de Capital Humano es, en realidad, una inversión en la sostenibilidad del propio negocio.

Esta evolución también se refleja en la manera en que las organizaciones miden su propio desempeño. Ya no basta con revisar indicadores financieros o de producción; cada vez más organizaciones incorporan la experiencia de sus colaboradores como una métrica central para evaluar la salud general de la organización.

Los resultados de Los 100 Mejores CHRO 2026 confirman una tendencia que la organización ha documentado edición tras edición desde 2022: las culturas laborales sólidas no son un complemento del éxito empresarial, sino una de sus condiciones. A continuación compartimos las organizaciones premiadas por categoría, cabe aclarar que estas están organizadas en orden alfabético:

De 10 a 49 colaboradores

ADATA México

Agurio Constructora

Apexon

BRIDGE CAPITAL

Digital Challengers IT

Envíosperros.com

Fábrica de Soluciones Rak

GC PROTECCION

Growth & Profit Consulting

GRUPO BSFJ

Grupo Bunker

IRON FACT TECNOLOGIA E INFORMATICA

JERRY ML

Joined

KKAF SEGURIDAD

Niku Alimentos

NX Buena Energía

PREMIER PEAK S.C

VXT Capital

Zinpro

De 50 a 500 colaboradores - Multinacional

ACH Foods México

Al-Dabbagh Group

ASSURANT

Bluetab and IBM company

Connectua

Crowdstrike

Diram

Enable Global

Equinix

Genesys Cloud Services

Ipsen

Leadgenios

Mankiewicz México y Compañía

Mazda de México

Mergon México

NTT Data

Polaris Sales México

Slalom

Smartsol Technologies

Tequila Sauza

De 50 a 500 colaboradores - Nacional

AVANZA SOLIDO

Contalink

Cyberpuerta

DATA IQ

Donner & Asociados

Enki

ESPACIOS Y EDIFICACIONES ESCALANTE

EZ TRAVEL

GGSYNERGY

GROWTH PARTNERS

Grupo abco

Grupo FIASA

Grupo Prom

IDN DESARROLLOS

MQLogistics de México

Promtel

Roomie IT Services

RT Revolucionando el Transporte

Secretaría de Innovación e Inteligencia Digital Gobierno Tamaulipas

ZURICH CAPABILITY CENTER

De 501 a 5000 colaboradores

Banco Base

CISCO

CONMED

Diestra Hoteles

Fantasias Miguel

Gordian Staffing

GRUPO AZOR

GRUPO RUBA

Insulet

Medline Mexicali

Monex Grupo Financiero

ODL

Qualtrics

Salesforce

SAP México

SEPSISA

TE Connectivity Automotriz Empalme

TOYOTETSU

Up Sí Vale

Zurich México

Más de 5,000 colaboradores

Bepensa

Carrix

Christus Health

Cotemar

DHL

Farmacia San Pablo

Farmacias Similares

FedEx Express México

Gentera

GRUPO DIAGNÓSTICO PROA

Grupo Nadro

Grupo Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts

Hilton México

Hyatt Hotels

MAGNA COSMA MEXICO

Marriott International

POSADAS

Premium Restaurant Brands (KFC México)

Red Ambiental

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