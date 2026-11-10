Tecno

Cómo una tormenta solar extraordinaria expuso problemas en los sistemas de alerta en los vuelos, según un estudio

Mediciones realizadas en plena estratosfera confirmaron que las ráfagas espaciales alcanzaron intensidades peligrosas para las aeronaves en el norte europeo

Ilustración del Sol a la izquierda emitiendo plasma hacia la Tierra a la derecha, rodeada por líneas azules de campo magnético.
La investigación determinó que los modelos teóricos por computadora presentan limitaciones si no incorporan registros físicos directos en vuelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El 11 de noviembre de 2025, una tormenta solar desató el mayor pulso de radiación atmosférica en casi dos décadas, lo que activó un inédito despliegue científico para medir su impacto en el hemisferio norte. El fenómeno cósmico, originado por una potente erupción de clase X5, provocó un flujo repentino de partículas que penetraron la atmósfera hasta alcanzar la superficie terrestre.

Durante años, la seguridad de las rutas aéreas y los dispositivos electrónicos frente a estas tempestades dependió de simulaciones teóricas por computadora. La falta de registros físicos en tiempo real impedía calibrar la verdadera intensidad de estas dosis, una ausencia que dejaba abierta una incógnita crítica sobre los riesgos sanitarios para tripulaciones frecuentes y la vulnerabilidad técnica de los instrumentos de vuelo.

PUBLICIDAD

Para resolver esa falta de datos directos, la Universidad de Surrey coordinó una red internacional de sensores distribuidos desde la superficie hasta globos en la estratosfera para evaluar la radiación descendente, según reveló un estudio en Space Weather. El hallazgo comprobó que los niveles de exposición superaron los límites de seguridad en rutas privadas y supersónicas sin que los protocolos habituales emitieran ninguna advertencia operativa.

Los globos meteorológicos registraron niveles críticos sobre el Reino Unido

Un globo blanco inflado sostiene una caja de instrumentos sobre la curvatura de la Tierra y un haz de líneas luminosas en el fondo.
Las sondas lanzadas en las islas Shetland detectaron niveles de exposición que superaron los límites de seguridad de la OACI para vuelos a gran altitud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo permitió lanzar sondas en globos meteorológicos durante el auge de la tormenta. Los instrumentos elevados desde las islas Shetland revelaron que la exposición superó el límite moderado fijado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para aeronaves ejecutivas a 14.600 metros de altitud. A cotas superiores, propias de vuelos supersónicos a 18.000 metros, los registros superaron el umbral grave.

PUBLICIDAD

“El primer lanzamiento de globos desde Lerwick registró un entorno de radiación extraordinario en las capas altas de la atmósfera”, afirmó Fraser Baird, colíder del estudio e investigador del Centro Espacial de Surrey, según el comunicado de prensa. El especialista destacó la marcada variación geográfica de estos fenómenos y la necesidad de contar con vigilancia coordinada para evaluar el peligro en la aviación.

Las mediciones confirmaron un comportamiento marcadamente irregular, es decir, una notable disparidad en la fuerza del evento según la posición geográfica y la altitud analizada. Mientras los sensores en el norte del Reino Unido captaron registros superiores al mil por ciento sobre los valores normales de rayos cósmicos, los globos lanzados en el suroeste inglés y en De Bilt, en los Países Bajos, no mostraron variaciones de consideración.

Mediciones en vuelos comerciales y en tierra confirman la dispersión de la radiación

Esquema de la atmósfera con un globo científico, un avión bimotor, una estación con cúpulas y haces de luz dorada sobre el océano.
La investigación determinó que los modelos teóricos por computadora presentan limitaciones si no incorporan registros físicos directos en vuelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación también analizó detectores en aviones comerciales que cruzaban el Atlántico durante el evento. Un Boeing 777 que cubrió la ruta Londres-Nueva York registró un aumento del 42,6 por ciento en la dosis acumulada de radiación ionizante respecto a viajes idénticos en condiciones normales. Aunque en cabina no se superaron los topes de peligro, los instrumentos mostraron que el flujo de partículas se elevó con rapidez en las rutas transatlánticas.

“Tener todos esos sistemas funcionando juntos durante el mayor aumento de radiación observado en casi veinte años nos brindó un conjunto de datos único y la imagen más completa que hemos tenido de este fenómeno”, afirmó Ben Clewer, investigador de clima espacial de la Universidad de Surrey, según el comunicado de prensa. Los científicos integraron estas lecturas con los datos de cuatro estaciones terrestres de neutrones en territorio británico.

La investigación destacó la necesidad de perfeccionar los sistemas de alerta mediante la combinación de observaciones directas y modelos numéricos. Actualmente, los esquemas de asesoramiento para la aviación dependen en gran medida de simulaciones teóricas guiadas por datos satelitales y terrestres. Frente a ese desafío, el trabajo concluye que los modelos informáticos poseen limitaciones por sí solos y requieren incorporar lecturas físicas en vuelo para calibrar con mayor precisión el riesgo operacional y proteger a tripulaciones y equipos.

La vigilancia coordinada busca prevenir incidentes en futuras tormentas solares

Avión comercial blanco en vuelo sobre un manto de nubes, rodeado por líneas luminosas de color naranja y estelas de color verde.
Un vuelo comercial entre Londres y Nueva York experimentó un aumento del 42,6 por ciento en la dosis acumulada de radiación ionizante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El éxito de la misión demostró la viabilidad de activar lanzamientos rápidos de sensores apenas se detecta una perturbación solar desde tierra. Dicho de otro modo, articular estaciones terrestres y globos estratosféricos permite seguir la evolución del peligro en minutos, lo que ofrece un margen de maniobra crucial para modificar rutas aéreas o descender temporalmente la altitud de crucero en zonas comprometidas.

“Esta es la primera vez que se recopilan datos de radiación a través de la atmósfera durante un evento de clima espacial de esta manera, lo que representa un gran salto científico y marcará una diferencia real en nuestra capacidad de pronóstico”, afirmó Krista Hammond, gerente de clima espacial del servicio meteorológico británico conocido como Met Office, según el comunicado de prensa.

Ante la vulnerabilidad de la microelectrónica frente a fallas provocadas por partículas energéticas, los investigadores plantearon incorporar sensores permanentes en la navegación comercial. El objetivo es consolidar una red de respuesta rápida capaz de alertar en tiempo real a las aerolíneas antes de que una tempestad de mayor magnitud afecte a las aeronaves en pleno vuelo.

Temas Relacionados

Reino UnidoSeguridad aéreaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

14 juegos que llegan a Xbox Game Pass: cómo reclamarlos gratis

La suscripción de Microsoft incorpora ocho clásicos y nuevas propuestas de acción, estrategia, fútbol y aventuras, con acceso según los planes Ultimate, PC, Premium y Essential sin costo adicional

14 juegos que llegan a Xbox Game Pass: cómo reclamarlos gratis

Anthropic buscará una valuación de 1,3 billones de dólares en su salida a bolsa

La empresa creadora de Claude ajustó hacia abajo el precio de su debut bursátil tras el desplome del Nasdaq, que borró 2,3 billones en valor de mercado en una sola jornada

Anthropic buscará una valuación de 1,3 billones de dólares en su salida a bolsa

Apple empezó a cobrar USD 50 por usar más funciones de IA en sus apps creativas

El pago único, que vence al año y no se comparte con la familia, se estrenó en Logic Pro para quienes agotan el límite mensual de su suscripción

Apple empezó a cobrar USD 50 por usar más funciones de IA en sus apps creativas

Anthropic envió a los bancos los datos de su salida a bolsa y luego dijo que el precio era inexacto

El documento fijaba entre USD 70 y 80 por acción y una recaudación de hasta USD 69.300 millones; la empresa prometió una versión corregida sin dar fecha

Anthropic envió a los bancos los datos de su salida a bolsa y luego dijo que el precio era inexacto

Australia obligará a OpenAI y a otras empresas de IA a decir de inmediato cuando un agente se salga de control

Un programa autónomo entró en un portal de datos de Medicare en junio de 2026 y la compañía de Sam Altman tardó casi tres meses en avisar

Australia obligará a OpenAI y a otras empresas de IA a decir de inmediato cuando un agente se salga de control

DEPORTES

El video de la imponente actuación del hijo de Arnold Schwarzenegger para brillar en su primera competencia de fisicoculturismo natural profesional

El video de la imponente actuación del hijo de Arnold Schwarzenegger para brillar en su primera competencia de fisicoculturismo natural profesional

El impactante álbum de fotos de una leyenda del tenis que fue N°1 del mundo en su extenso viaje por Perú

Cámara a bordo: la brillante vuelta bajo la lluvia de Colapinto para recortar dos segundos con Gasly y pasarlo en una pista resbaladiza

El particular análisis de una figura de Uruguay antes del choque contra la selección argentina tras el retiro de Lionel Messi

Preocupación por la figura del Bayern Múnich Jamal Musiala tras la enfermedad que le detectaron: “No es fácil de curar”

TELESHOW

“Te elegiría una y mil veces más”: la conmovedora despedida de Diego Topa a su perro Titi tras 16 años juntos

“Te elegiría una y mil veces más”: la conmovedora despedida de Diego Topa a su perro Titi tras 16 años juntos

Jairo interpretó el “Ave María” para recibir al papa León XIV en Córdoba: “Es una gran felicidad estar acá”

Fue a Es mi sueño, recordó su dura infancia y conmovió a Abel Pintos con su confesión: “Yo canto gracias a vos”

Mario Pergolini reaccionó a la cobertura de Nelson Castro al Papa León XIV en la Argentina: “¡Se nos va a morir!”

La noche límite de la China Ansa en MasterChef Celebrity: lágrimas, acusación de robo a Karina Mazzocco y crisis

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos evacuó aviones cisterna de una base en el Reino Unido tras una nueva amenaza vinculada a Irán

Estados Unidos evacuó aviones cisterna de una base en el Reino Unido tras una nueva amenaza vinculada a Irán

Tragedia en República Dominicana: una menor murió intoxicada por gas, mientras su madre y hermano quedaron afectados

Capturan en Honduras a presunto pandillero que se habría ocultado bajo la fachada de pastor evangélico

La organización Amnistía Internacional pide a Bukele y Fils-Aimé garantías de derechos humanos en las operaciones en Haití

Qué es Megaspeed, la empresa detrás del escándalo de la espía china amante de Jensen Huang, el CEO de Nvidia