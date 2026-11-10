Cómo una tormenta solar extraordinaria expuso problemas en los sistemas de alerta en los vuelos, según un estudio

La investigación determinó que los modelos teóricos por computadora presentan limitaciones si no incorporan registros físicos directos en vuelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 11 de noviembre de 2025, una tormenta solar desató el mayor pulso de radiación atmosférica en casi dos décadas, lo que activó un inédito despliegue científico para medir su impacto en el hemisferio norte. El fenómeno cósmico, originado por una potente erupción de clase X5, provocó un flujo repentino de partículas que penetraron la atmósfera hasta alcanzar la superficie terrestre.

Durante años, la seguridad de las rutas aéreas y los dispositivos electrónicos frente a estas tempestades dependió de simulaciones teóricas por computadora. La falta de registros físicos en tiempo real impedía calibrar la verdadera intensidad de estas dosis, una ausencia que dejaba abierta una incógnita crítica sobre los riesgos sanitarios para tripulaciones frecuentes y la vulnerabilidad técnica de los instrumentos de vuelo.

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Para resolver esa falta de datos directos, la Universidad de Surrey coordinó una red internacional de sensores distribuidos desde la superficie hasta globos en la estratosfera para evaluar la radiación descendente, según reveló un estudio en Space Weather. El hallazgo comprobó que los niveles de exposición superaron los límites de seguridad en rutas privadas y supersónicas sin que los protocolos habituales emitieran ninguna advertencia operativa.

Los globos meteorológicos registraron niveles críticos sobre el Reino Unido

Las sondas lanzadas en las islas Shetland detectaron niveles de exposición que superaron los límites de seguridad de la OACI para vuelos a gran altitud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo permitió lanzar sondas en globos meteorológicos durante el auge de la tormenta. Los instrumentos elevados desde las islas Shetland revelaron que la exposición superó el límite moderado fijado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para aeronaves ejecutivas a 14.600 metros de altitud. A cotas superiores, propias de vuelos supersónicos a 18.000 metros, los registros superaron el umbral grave.

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“El primer lanzamiento de globos desde Lerwick registró un entorno de radiación extraordinario en las capas altas de la atmósfera”, afirmó Fraser Baird, colíder del estudio e investigador del Centro Espacial de Surrey, según el comunicado de prensa. El especialista destacó la marcada variación geográfica de estos fenómenos y la necesidad de contar con vigilancia coordinada para evaluar el peligro en la aviación.

Las mediciones confirmaron un comportamiento marcadamente irregular, es decir, una notable disparidad en la fuerza del evento según la posición geográfica y la altitud analizada. Mientras los sensores en el norte del Reino Unido captaron registros superiores al mil por ciento sobre los valores normales de rayos cósmicos, los globos lanzados en el suroeste inglés y en De Bilt, en los Países Bajos, no mostraron variaciones de consideración.

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Mediciones en vuelos comerciales y en tierra confirman la dispersión de la radiación

La investigación determinó que los modelos teóricos por computadora presentan limitaciones si no incorporan registros físicos directos en vuelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación también analizó detectores en aviones comerciales que cruzaban el Atlántico durante el evento. Un Boeing 777 que cubrió la ruta Londres-Nueva York registró un aumento del 42,6 por ciento en la dosis acumulada de radiación ionizante respecto a viajes idénticos en condiciones normales. Aunque en cabina no se superaron los topes de peligro, los instrumentos mostraron que el flujo de partículas se elevó con rapidez en las rutas transatlánticas.

“Tener todos esos sistemas funcionando juntos durante el mayor aumento de radiación observado en casi veinte años nos brindó un conjunto de datos único y la imagen más completa que hemos tenido de este fenómeno”, afirmó Ben Clewer, investigador de clima espacial de la Universidad de Surrey, según el comunicado de prensa. Los científicos integraron estas lecturas con los datos de cuatro estaciones terrestres de neutrones en territorio británico.

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La investigación destacó la necesidad de perfeccionar los sistemas de alerta mediante la combinación de observaciones directas y modelos numéricos. Actualmente, los esquemas de asesoramiento para la aviación dependen en gran medida de simulaciones teóricas guiadas por datos satelitales y terrestres. Frente a ese desafío, el trabajo concluye que los modelos informáticos poseen limitaciones por sí solos y requieren incorporar lecturas físicas en vuelo para calibrar con mayor precisión el riesgo operacional y proteger a tripulaciones y equipos.

La vigilancia coordinada busca prevenir incidentes en futuras tormentas solares

Un vuelo comercial entre Londres y Nueva York experimentó un aumento del 42,6 por ciento en la dosis acumulada de radiación ionizante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El éxito de la misión demostró la viabilidad de activar lanzamientos rápidos de sensores apenas se detecta una perturbación solar desde tierra. Dicho de otro modo, articular estaciones terrestres y globos estratosféricos permite seguir la evolución del peligro en minutos, lo que ofrece un margen de maniobra crucial para modificar rutas aéreas o descender temporalmente la altitud de crucero en zonas comprometidas.

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“Esta es la primera vez que se recopilan datos de radiación a través de la atmósfera durante un evento de clima espacial de esta manera, lo que representa un gran salto científico y marcará una diferencia real en nuestra capacidad de pronóstico”, afirmó Krista Hammond, gerente de clima espacial del servicio meteorológico británico conocido como Met Office, según el comunicado de prensa.

Ante la vulnerabilidad de la microelectrónica frente a fallas provocadas por partículas energéticas, los investigadores plantearon incorporar sensores permanentes en la navegación comercial. El objetivo es consolidar una red de respuesta rápida capaz de alertar en tiempo real a las aerolíneas antes de que una tempestad de mayor magnitud afecte a las aeronaves en pleno vuelo.

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