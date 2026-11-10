Disney entrenará con Adobe modelos de IA propios basados en sus personajes y parques

Entre las herramientas figuran Firefly, el generador de imágenes y video de Adobe. REUTERS/Dado Ruvic

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The Walt Disney Company y Adobe anunciaron una alianza de varios años para desarrollar modelos de inteligencia artificial generativa a medida de Disney. Los modelos se entrenarán con personajes, escenarios y estilos visuales de la compañía y se usarán en parques, estudios y ESPN, según informó Adobe.

El anuncio se hizo el 9 de noviembre en Adobe MAX, la conferencia anual de creatividad de la empresa de software. Adobe pasa a ser “socio oficial de innovación en IA” de Disney y le dará acceso anticipado a sus tecnologías, además de ingenieros e investigadores dedicados.

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Entre las herramientas figuran Firefly, el generador de imágenes y video de Adobe, y Firefly Foundry, el servicio con el que la empresa crea modelos privados para un cliente. También se incluyen los programas de edición de video Premiere y de imagen Photoshop.

Walt Disney Imagineering Research & Development, la división que diseña los parques y los cruceros de Disney, ya trabaja con Firefly Foundry. REUTERS/Brendan McDermid

Según el comunicado, los modelos de Disney serán “centrados en las personas y dirigidos por artistas”. Estarán entrenados con información propia de la compañía, como atributos de personajes, entornos y estilos visuales, para producir resultados “comercialmente seguros” y listos para producción.

Imagineering ya usa la tecnología

Walt Disney Imagineering Research & Development, la división que diseña los parques y los cruceros de Disney, ya trabaja con Firefly Foundry. Adobe describe dos herramientas: un modelo que convierte bocetos dibujados a mano en arte conceptual en 2D terminado y otro que genera material gráfico fiel a las franquicias de Disney.

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En una nota publicada por Disney en junio, Laughlin, de Imagineering, explicó por qué la división eligió este camino. “Buscábamos una manera de acelerar nuestro proceso”, dijo. Agregó que la herramienta permite comprimir “meses de trabajo en días y semanas”.

FILE PHOTO: Toy figures of people are seen in front of the displayed Disney + logo, in this illustration taken January 20, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La misma nota indica que el modelo base se construyó con material licenciado y propio, y que luego se ajustó con más de 70 años de trabajo de Imagineering, desde arte conceptual hasta diseños técnicos.

Laughlin sostuvo que Disney buscaba un socio que respetara que es “una compañía impulsada por sus creadores”, y que el proceso creativo conserva un componente humano.

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Estudios y ESPN, los próximos frentes

La alianza se extiende a StudioLAB, el centro de innovación de Walt Disney Studios, donde Adobe participará como socio. Según el blog de Adobe, los primeros proyectos se centrarán en modelos personalizados para posproducción y efectos visuales.

En ESPN Edge, el centro de innovación de la cadena deportiva, ambas empresas buscarán usos de la IA para atraer a los aficionados. Adobe menciona los resúmenes deportivos y los documentales, además de nuevas formas de aprovechar el archivo de ESPN.

FILE PHOTO: Adobe logo is seen in this illustration taken February 16, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El acuerdo incluye también un componente comercial: Adobe aumentará su presencia en las plataformas de Disney, con acciones de marketing en Walt Disney World, Disneyland, Disney Cruise Line, ESPN Edge y StudioLAB. Ninguna de las empresas publicó el valor del acuerdo ni su duración exacta.

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Los proyectos de colaboración con StudioLAB y ESPN Edge ya están en marcha, según Adobe, que prevé más actividades durante los años de vigencia de la alianza.

Para qué sirve Adobe

Adobe Creative Cloud es un conjunto integral de aplicaciones y servicios diseñado para la creación visual, el diseño gráfico, la producción audiovisual y el desarrollo de experiencias digitales.

FILE PHOTO: Figurines with computers and smartphones are seen in front of Adobe logo in this illustration taken, February 19, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Sus herramientas cubren prácticamente todas las disciplinas del contenido multimedia: Photoshop e Illustrator lideran la edición fotográfica y la ilustración vectorial; Premiere Pro y After Effects son estándares de la industria para el montaje de video, la animación y los efectos visuales; mientras que aplicaciones como InDesign resuelven la maquetación editorial tanto impresa como digital.

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Más allá de los programas individuales, la suite funciona como un ecosistema conectado que optimiza el flujo de trabajo entre profesionales y equipos creativos.

Gracias al almacenamiento en la nube, el acceso a tipografías profesionales con Adobe Fonts y la sincronización de recursos entre aplicaciones, permite compartir proyectos, gestionar versiones y colaborar en tiempo real.

Hoy en día integra además herramientas de inteligencia artificial generativa con Adobe Firefly, facilitando la automatización de tareas repetitivas y acelerando los procesos de diseño desde la fase de concepto hasta la entrega final.