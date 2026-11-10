Accionistas demandaron a Nvidia y a Jensen Huang por ocultar su relación con una presunta espía china

La denuncia fue presentada en un tribunal federal de San José, California, cinco minutos después del cierre de la bolsa. REUTERS/Lisi Niesner

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Accionistas de Nvidia presentaron una demanda colectiva contra la empresa y su director ejecutivo, Jensen Huang, a quienes acusan de engañar a los inversores al ocultar el vínculo del directivo con Alice Huang, una ejecutiva que, según The New York Times, Estados Unidos considera una agente de inteligencia china.

La denuncia fue presentada en un tribunal federal de San José, California, cinco minutos después del cierre de la bolsa, informó Reuters. El grupo de accionistas está encabezado por Mark Kistenmacher y reclama una indemnización sin monto definido.

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Ese mismo día, las acciones de Nvidia cerraron con una baja de 4,3%. Según Reuters, la caída redujo el valor de mercado de la compañía en unos USD 190.000 millones.

El texto acusa a Nvidia y a Huang de dar información engañosa sobre Megaspeed. REUTERS/Dado Ruvic

Alice Huang, que no es pariente del directivo, fue ejecutiva de Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur. Jensen Huang dijo a los empleados de Nvidia que fue infiel a su esposa, sin dar detalles de la relación, según Reuters.

Qué sostiene la demanda

El texto acusa a Nvidia y a Huang de dar información engañosa sobre Megaspeed y de no revelar que la relación planteaba un riesgo de seguridad nacional para la reputación y el negocio de la empresa. Así lo describe Reuters a partir de la denuncia.

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El sitio Unite.AI, que analizó el caso, precisa que la demanda cubre a quienes compraron acciones entre el 9 de octubre de 2025 y el 8 de noviembre de 2026. Invoca dos normas de las leyes federales de valores: una sobre declaraciones falsas u omisiones y otra que hace responsable a Huang como controlante de la empresa.

Entre las declaraciones cuestionadas figura la explicación que Nvidia dio en octubre de 2025 sobre su revisión de Megaspeed, según la cual la firma no tenía accionistas chinos ni señales de desvío de chips. También se objeta que un vocero describiera el trato con Megaspeed como normal y habitual.

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CTI vía REUTERS TV. IMÁGENES DEL DÍA DE TPX.

Según Unite.AI, el título de Nvidia cerró el lunes en USD 178,67, con una baja de USD 7,97 por acción.

Una ola de estudios de abogados

El profesor Robert Bartlett, de la Facultad de Derecho de Stanford, dijo a TechCrunch que la declaración previa de la empresa fue “claramente engañosa” y que el conocimiento de un director ejecutivo se atribuye a la compañía.

También afirmó que el planteo es una demanda clásica por fraude al mercado: los inversores alegan que pagaron precios basados en información falsa o incompleta.

La teoría legal, explicó Bartlett, no depende de lo que descubra la investigación interna sobre la vida privada de Huang. Estos casos suelen durar años y terminar en acuerdos que pagan la empresa y sus aseguradoras, sin consecuencias personales para el directivo, agregó. Es un proceso civil, por lo que Huang no enfrenta prisión.

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NVIDIA logo in this illustration taken November 6, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Bartlett dudó de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), el regulador de los mercados, actúe, dado el respaldo del presidente Donald Trump a Huang. TechCrunch señala además que el estudio Schall, Brown & Schwartz, de Los Ángeles, y otros como Levi & Korsinsky anunciaron investigaciones el mismo lunes, y que un anuncio de investigación no prueba por sí solo que el caso sea sólido.

La junta directiva de Nvidia abrió el domingo 8 de noviembre una investigación independiente, a cargo de directores sin vínculos con la gerencia y asesorados por abogados externos. En un comunicado, dijo que no tiene motivos para creer que se haya puesto en riesgo la seguridad nacional ni los secretos de la empresa.

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Según el anuncio del estudio que presentó la demanda, difundido por Unite.AI, los inversores que quieran ser demandantes principales deben pedirlo al tribunal antes del 8 de enero de 2027.