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Bancos e inversores frenan los préstamos para centros de datos de IA tras la caída de las acciones tecnológicas

La próxima prueba para Wall Street es un acuerdo de USD 40.000 millones para financiar chips de SpaceX, el mayor de su tipo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los bancos también tienen problemas para trasladar el riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los bancos y los inversores que financiaron la expansión de la inteligencia artificial empezaron a vender o a rechazar deuda ligada a los centros de datos. El medio Semafor informó que hay carteras de préstamos ofrecidas con fuertes descuentos y que los créditos para comprar chips son los más castigados.

Según Semafor, un inversor consultado dijo que esos financiamientos de chips estaban “getting smoked”, es decir, sufrían golpes fuertes, por el temor a que los préstamos duren más que la vida útil de la tecnología que los respalda.

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El viernes, Bloomberg informó de que el banco holandés ING busca vender USD 500 millones en préstamos de centros de datos. Entre ellos hay un tramo de USD 25 millones vinculado a Stargate, el proyecto de OpenAI, SoftBank y Oracle.

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Bancos e inversores frenan los préstamos para centros de datos de IA tras la caída de las acciones tecnológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La próxima prueba para Wall Street es un acuerdo de USD 40.000 millones para financiar chips de SpaceX, el mayor de su tipo. Goldman Sachs y Apollo ya comenzaron a ofrecerlo a inversores, según Semafor.

Fondos que se retiran del negocio

Algunos actores ya tomaron posición. Michael Arougheti, director ejecutivo de la gestora Ares Management, dijo en una conferencia de resultados que la firma no participará en esos créditos: “No sé cómo evaluar las curvas de caída y depreciación de ese tipo de tecnología”.

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Bloomberg había descrito el malestar el 28 de octubre, tras hablar con más de 30 banqueros, gestores de fondos y ejecutivos de capital privado. Todos coincidieron en que conseguir dinero para centros de datos es bastante más difícil que hace unos meses.

Una de las razones son las cláusulas que permiten al cliente retirarse. Un fondo de cobertura dijo a Bloomberg que rechazó una operación porque el contratante podía abandonarla si el proyecto se demoraba más de tres meses.

Ilustración de una sala con filas de bastidores de servidores y cables con haces de luz azul en el techo y entre los módulos.
Hileras de bastidores en un centro de datos transmiten información mediante haces de luz azul a través de cables de fibra óptica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa inquietud creció después de que Oracle emitiera en septiembre un aviso de fuerza mayor para aplazar pagos si se retrasaba un gran centro de datos en Nuevo México, según la misma agencia.

Otras gestoras también pusieron límites. Carlyle Group dejó pasar varias operaciones recientes y KKR evita centros de datos en zonas remotas, por la dificultad de reutilizarlos cuando venzan los contratos de alquiler, según personas consultadas por Bloomberg.

Los intereses suben a dos dígitos

Los números reflejan el cambio. Bloomberg contó al menos 18 financiamientos de centros de datos, en bonos de alto riesgo y préstamos apalancados, con rendimientos de dos dígitos. El préstamo de USD 5.000 millones de la empresa de nube para IA Volta Infrastructure Holdings superó el 11%.

Carolyn Campbell, estratega de Morgan Stanley, dijo en un pódcast que los bonos mejor calificados de centros de datos rendían menos del 5% a comienzos de 2026 y ahora rondan el 7%. Con tasas cercanas al 8%, afirmó, emitirlos resulta mucho más difícil.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los bancos también tienen problemas para trasladar el riesgo. El responsable de préstamos a tecnología, medios y telecomunicaciones de un gran banco europeo, que pidió no ser identificado, dijo a Bloomberg que su entidad se acerca al límite de lo que puede prestar al sector. Vender esa deuda puede tardar cinco meses.

Citadel Securities advirtió a sus clientes de que incluso las mayores tecnológicas podrían verse arrastradas, porque respaldan con su balance muchos proyectos. La firma aclaró que no prevé una crisis crediticia inminente, y las grandes empresas siguieron reuniendo decenas de miles de millones en nuevos fondos esa semana.

El resultado de la oferta de Goldman Sachs y Apollo para el financiamiento de chips de SpaceX será la siguiente señal sobre cuánto riesgo de IA están dispuestos a asumir los inversores.

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