Tecno

YouTube volverá a las listas de Billboard tras un cambio que da más peso a las escuchas gratuitas

La plataforma se había retirado en enero por una fórmula que favorecía a los usuarios de pago

Los datos de YouTube faltan en las listas desde la edición con fecha del 31 de enero, según Billboard. REUTERS/Dado Ruvic
Los datos de YouTube faltan en las listas desde la edición con fecha del 31 de enero, según Billboard. REUTERS/Dado Ruvic
Guardar

YouTube volverá en 2027 a entregar sus datos de reproducciones a las listas de Billboard, la medición de éxito musical de Estados Unidos, luego de que Billboard modificara su fórmula para que las escuchas gratuitas con anuncios valgan más. Lyor Cohen, jefe global de música de YouTube, lo confirmó el 9 de noviembre.

Cohen añadió dos líneas a la publicación de diciembre de 2025 en la que había anunciado la salida. “Volvemos a las listas de Billboard a partir de 2027”, escribió. “La nueva metodología de Billboard refleja mejor cómo interactúan hoy los fans con la música, tanto en servicios de suscripción como con anuncios”.

PUBLICIDAD

Billboard había anunciado antes, ese mismo lunes, que reducía la diferencia entre ambos tipos de escucha. Hasta ahora, un álbum sumaba una unidad de consumo con 1.000 reproducciones de pago o con 2.500 con anuncios. Con la nueva proporción bastarán 1.500 reproducciones con anuncios.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Billboard había anunciado antes, ese mismo lunes, que reducía la diferencia entre ambos tipos de escucha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio rige para la lista Billboard 200 y sus listas de álbumes por género a partir de la edición con fecha del 16 de enero de 2027, que reflejará los datos del 1 al 7 de enero, según Music Business Worldwide. Billboard dijo que la revisión surge de un análisis anual con la empresa Luminate sobre los ingresos del streaming.

PUBLICIDAD

La medición de streaming también alimenta a la lista de canciones Hot 100 y a otras listas de álbumes y canciones, según Engadget. Billboard afirmó que busca mantener sus listas alineadas con la economía cambiante del consumo de música, y que las nuevas proporciones se basan en el análisis de los ingresos de las escuchas pagas y gratuitas.

11 meses de enfrentamiento

El conflicto comenzó el 16 de diciembre de 2025. Ese día Billboard estrechó la proporción de 1 a 3 a 1 a 2,5, y al día siguiente Cohen anunció que YouTube dejaría de enviar sus datos después del 16 de enero de 2026.

Foto de archivo ilustrativa del logo de YouTube October 25, 2017. REUTERS/Dado Ruvic/
Foto de archivo ilustrativa del logo de YouTube October 25, 2017. REUTERS/Dado Ruvic/

En su mensaje original, Cohen calificó la fórmula de “obsoleta” y sostuvo que ignoraba el interés de los fans sin suscripción. Afirmó además que el streaming representa el 84% de los ingresos de la música grabada en Estados Unidos. YouTube pedía que cada reproducción contara por igual.

Los datos de YouTube faltan en las listas desde la edición con fecha del 31 de enero, según Billboard. La plataforma se había incorporado a las listas de canciones en 2013 y a la Billboard 200 en 2019, de acuerdo con la propia Billboard.

Cuando Billboard dio mayor valor a las escuchas de pago en 2019, explicó que asignar valores según el nivel de acceso y de compensación económica reflejaba mejor la actividad de los usuarios. Esa postura se mantiene: las escuchas de suscripción siguen pesando más que las gratuitas.

Foto de archivo ilustrativa del logo de Youtube March 28, 2018. REUTERS/Dado Ruvic/
Foto de archivo ilustrativa del logo de Youtube March 28, 2018. REUTERS/Dado Ruvic/

Qué cambia para los artistas

TechCrunch señaló que el regreso puede beneficiar a músicos independientes y a artistas con muchos seguidores en el exterior, cuyos videos, presentaciones en vivo y videos de letras sumarán de nuevo a su posición en las listas.

La proporción final no coincide con la igualdad que YouTube pedía en 2025. Pitchfork indicó que no está claro por qué la plataforma aceptó 1 a 1,5, y que consultó a sus voceros sin respuesta hasta la publicación.

La primera lista con los nuevos criterios será la del 16 de enero de 2027. YouTube no precisó en qué fecha de 2027 empezará a enviar sus datos.

Temas Relacionados

YouTubeBillboardStreamingLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Accionistas demandaron a Nvidia y a Jensen Huang por ocultar su relación con una presunta espía china

Los títulos de la compañía cerraron con una baja de 4,3%, unos USD 190.000 millones menos de valor de mercado, y el reclamo no fija monto de indemnización

Accionistas demandaron a Nvidia y a Jensen Huang por ocultar su relación con una presunta espía china

Disney entrenará con Adobe modelos de IA propios basados en sus personajes y parques

La alianza de varios años ya se usa en Imagineering, donde una herramienta convierte dibujos hechos a mano en ilustraciones terminadas

Disney entrenará con Adobe modelos de IA propios basados en sus personajes y parques

Bancos e inversores frenan los préstamos para centros de datos de IA tras la caída de las acciones tecnológicas

La próxima prueba para Wall Street es un acuerdo de USD 40.000 millones para financiar chips de SpaceX, el mayor de su tipo

Bancos e inversores frenan los préstamos para centros de datos de IA tras la caída de las acciones tecnológicas

La escasez eléctrica arrastra a Anthropic al gas natural con una compra récord de 3.400 millones de dólares

La compañía planea salir a bolsa este año y requiere asegurar capacidad de generación eléctrica para sostener el crecimiento de sus operaciones

La escasez eléctrica arrastra a Anthropic al gas natural con una compra récord de 3.400 millones de dólares

Anthropic lanzó Claude Fable 5.2, una IA más rápida y capaz de diseñar un sistema operativo desde cero

Mythos 5.2, el mismo modelo con menos salvaguardas, queda limitado a organizaciones verificadas

Anthropic lanzó Claude Fable 5.2, una IA más rápida y capaz de diseñar un sistema operativo desde cero

DEPORTES

“No nos sentó bien”: la confesión de un compañero de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid sobre su frustrada venta al Barcelona

“No nos sentó bien”: la confesión de un compañero de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid sobre su frustrada venta al Barcelona

Los tres gigantes europeos que se disputan al arquero de River Plate Santiago Beltrán: “Gusta y convence”

“¡Hasta siempre, Celeste!”: Sindy Ramírez se despidió tras 19 años como referente de la selección uruguaya

El Manchester United, a punto de despedir a su entrenador: el argentino que podría reemplazarlo

El llamativo cambio que anunció Lautaro Martínez y la divertida respuesta de uno de sus compañeros en el Inter

TELESHOW

Mica Viciconte contó el inconveniente de pareja que tiene con Fabián Cubero: “Él me picantea y yo me recaliento”

Mica Viciconte contó el inconveniente de pareja que tiene con Fabián Cubero: “Él me picantea y yo me recaliento”

El mensaje que Mora Calabrese le dedicó a Abel Pintos en su presentación ante el papa León XIV: “Mi amor y admiración por vos”

El valioso mensaje de Khea, a corazón abierto, sobre la salud mental: “No sos tu depresión”

Virginia da Cunha celebró el cumpleaños de su novio 20 años menor: “Que nunca se termine”

Alex Caniggia mostró el antes y el después de su cambio físico: “De ser obeso a convertirme en una bestia humana”

INFOBAE AMÉRICA

Sin baile ni consignas y a paso lento: Daniel Ortega reapareció tras 68 días ausente

Sin baile ni consignas y a paso lento: Daniel Ortega reapareció tras 68 días ausente

Tercer cambio en el MAGA de Bernardo Arévalo: renuncia María Fernanda Rivera y nombran a José Antonio López Leonardo en Guatemala

Costa Rica busca reforzar cooperación con Noruega en lucha contra el crimen organizado, ciberseguridad e inteligencia artificial

Cámara Salvadoreña de Turismo define propuestas para elevar el gasto turístico y extender las estadías

Exfuncionario guatemalteco Miguel Martínez desiste de su apelación y quedan firmes las sanciones financieras de Estados Unidos