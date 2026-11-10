YouTube volverá a las listas de Billboard tras un cambio que da más peso a las escuchas gratuitas

Los datos de YouTube faltan en las listas desde la edición con fecha del 31 de enero, según Billboard. REUTERS/Dado Ruvic

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YouTube volverá en 2027 a entregar sus datos de reproducciones a las listas de Billboard, la medición de éxito musical de Estados Unidos, luego de que Billboard modificara su fórmula para que las escuchas gratuitas con anuncios valgan más. Lyor Cohen, jefe global de música de YouTube, lo confirmó el 9 de noviembre.

Cohen añadió dos líneas a la publicación de diciembre de 2025 en la que había anunciado la salida. “Volvemos a las listas de Billboard a partir de 2027”, escribió. “La nueva metodología de Billboard refleja mejor cómo interactúan hoy los fans con la música, tanto en servicios de suscripción como con anuncios”.

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Billboard había anunciado antes, ese mismo lunes, que reducía la diferencia entre ambos tipos de escucha. Hasta ahora, un álbum sumaba una unidad de consumo con 1.000 reproducciones de pago o con 2.500 con anuncios. Con la nueva proporción bastarán 1.500 reproducciones con anuncios.

Billboard había anunciado antes, ese mismo lunes, que reducía la diferencia entre ambos tipos de escucha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio rige para la lista Billboard 200 y sus listas de álbumes por género a partir de la edición con fecha del 16 de enero de 2027, que reflejará los datos del 1 al 7 de enero, según Music Business Worldwide. Billboard dijo que la revisión surge de un análisis anual con la empresa Luminate sobre los ingresos del streaming.

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La medición de streaming también alimenta a la lista de canciones Hot 100 y a otras listas de álbumes y canciones, según Engadget. Billboard afirmó que busca mantener sus listas alineadas con la economía cambiante del consumo de música, y que las nuevas proporciones se basan en el análisis de los ingresos de las escuchas pagas y gratuitas.

11 meses de enfrentamiento

El conflicto comenzó el 16 de diciembre de 2025. Ese día Billboard estrechó la proporción de 1 a 3 a 1 a 2,5, y al día siguiente Cohen anunció que YouTube dejaría de enviar sus datos después del 16 de enero de 2026.

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Foto de archivo ilustrativa del logo de YouTube October 25, 2017. REUTERS/Dado Ruvic/

En su mensaje original, Cohen calificó la fórmula de “obsoleta” y sostuvo que ignoraba el interés de los fans sin suscripción. Afirmó además que el streaming representa el 84% de los ingresos de la música grabada en Estados Unidos. YouTube pedía que cada reproducción contara por igual.

Los datos de YouTube faltan en las listas desde la edición con fecha del 31 de enero, según Billboard. La plataforma se había incorporado a las listas de canciones en 2013 y a la Billboard 200 en 2019, de acuerdo con la propia Billboard.

Cuando Billboard dio mayor valor a las escuchas de pago en 2019, explicó que asignar valores según el nivel de acceso y de compensación económica reflejaba mejor la actividad de los usuarios. Esa postura se mantiene: las escuchas de suscripción siguen pesando más que las gratuitas.

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Foto de archivo ilustrativa del logo de Youtube March 28, 2018. REUTERS/Dado Ruvic/

Qué cambia para los artistas

TechCrunch señaló que el regreso puede beneficiar a músicos independientes y a artistas con muchos seguidores en el exterior, cuyos videos, presentaciones en vivo y videos de letras sumarán de nuevo a su posición en las listas.

La proporción final no coincide con la igualdad que YouTube pedía en 2025. Pitchfork indicó que no está claro por qué la plataforma aceptó 1 a 1,5, y que consultó a sus voceros sin respuesta hasta la publicación.

La primera lista con los nuevos criterios será la del 16 de enero de 2027. YouTube no precisó en qué fecha de 2027 empezará a enviar sus datos.

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