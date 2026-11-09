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La escasez eléctrica arrastra a Anthropic al gas natural con una compra récord de 3.400 millones de dólares

La compañía planea salir a bolsa este año y requiere asegurar capacidad de generación eléctrica para sostener el crecimiento de sus operaciones

El movimiento de Anthropic no es un caso aislado dentro de la industria. REUTERS/Carlos Barria
El movimiento de Anthropic no es un caso aislado dentro de la industria. REUTERS/Carlos Barria
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La escasez eléctrica arrastra a Anthropic al gas natural con una compra récord de 3.400 millones de dólares. La compañía de IA, que hasta ahora había evitado adquirir infraestructura física propia, decidió comprar turbinas Caterpillar con capacidad para generar hasta 1,7 gigavatios, en un giro que confirma la magnitud de la crisis energética que atraviesa la industria del cómputo intensivo.

La operación, revelada por el Financial Times, implica que Anthropic se quedó con generadores que originalmente había encargado el proveedor de equipos OnePWR, pero que esa empresa no logró terminar de pagar por falta de financiamiento.

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Anthropic recurre a la compra directa ante el colapso del alquiler energético

Durante años, Anthropic priorizó el alquiler de capacidad de procesamiento por sobre la compra de activos físicos. En su presentación S-1 ante los reguladores bursátiles, divulgada en mayo, la compañía detalló que paga 1.250 millones de dólares mensuales a xAI, la filial de SpaceX, por el uso de su capacidad de cómputo, un contrato vigente hasta mayo de 2029.

Anthropic logo and electric transmission tower in this illustration taken November 6, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Anthropic logo and electric transmission tower in this illustration taken November 6, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

En ese mismo documento, Anthropic adelantó su intención de seguir ese camino. “Prevemos celebrar contratos de servicios similares adicionales”, declaró la empresa, en referencia a futuros acuerdos para arrendar capacidad informática en lugar de construirla o comprarla.

Sin embargo, la decisión de adquirir directamente las turbinas de gas natural marca una ruptura con ese patrón. El mercado energético se volvió tan restrictivo que las listas de espera para conseguir turbinas de gas se extenderían hasta comienzos de la década de 2030. Las demoras para conectarse a la red eléctrica pública pueden ser igual de prolongadas.

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En ese escenario, la compra aparece como una salida casi obligada. Anthropic planea salir a bolsa este año y requiere asegurar capacidad de generación eléctrica para sostener el crecimiento de sus operaciones, en un contexto donde la oferta disponible no logra acompañar la demanda del sector.

Anthropic logo in this illustration taken November 6, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Anthropic logo in this illustration taken November 6, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El fracaso financiero de OnePWR abrió la puerta a Caterpillar

El origen de la operación se remonta a un acuerdo previo entre Anthropic y OnePWR. Esta última había encargado las turbinas a Caterpillar hace un par de años, con la intención de revenderlas o integrarlas a un proyecto energético propio.

El problema surgió cuando OnePWR no consiguió la financiación necesaria para completar la compra, pese al interés que Anthropic había mostrado como potencial cliente.

Ante ese obstáculo, Anthropic optó por saltear el intermediario y negociar de manera directa con Caterpillar, el fabricante original de los generadores. La decisión le permitió a la compañía de IA quedarse con el control total de esa capacidad de generación, en lugar de exponerse a que un competidor terminara haciéndose con ella si OnePWR lograba resolver su situación financiera más adelante.

Anthropic logo and stock graphs in this illustration taken on October 26, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Anthropic logo and stock graphs in this illustration taken on October 26, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Las grandes tecnológicas aceleran su apuesta por el gas natural

El movimiento de Anthropic no es un caso aislado dentro de la industria. En los últimos años, las compañías de inteligencia artificial incrementaron de forma sostenida sus compras de equipos y suministros vinculados al gas natural.

Google, Amazon, Microsoft y Meta ya anunciaron planes para construir centrales eléctricas de gas natural de gran escala, diseñadas para alimentar directamente sus centros de datos.

Esa estrategia busca esquivar la dependencia de la red eléctrica pública, saturada por la demanda creciente de los centros de procesamiento que requieren los modelos de inteligencia artificial.

El caso de Anthropic ilustra hasta qué punto la carrera por asegurar energía redefine las prioridades de inversión de las empresas del sector. La compañía, que construyó buena parte de su estrategia operativa sobre el alquiler de infraestructura, terminó destinando miles de millones de dólares a la compra directa de generadores, una decisión que hasta hace poco tiempo resultaba ajena a su modelo de negocio.

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