Qué hacer con los dispositivos viejos que hay en casa: tienen una segunda vida que la mayoría no aprovecha

Es común que exista un lugar escondido en el hogar donde están los aparatos que no se usan o están dañados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En miles de casas, cajones, estantes y cajas guardan aparatos que dejaron de usarse hace años: iPod, reproductores MP3, cámaras digitales, teléfonos y computadoras.

Lo cierto es que los dispositivos viejos pueden conservar archivos personales, cumplir nuevas funciones o ingresar en circuitos de reciclaje responsable antes de convertirse en residuos electrónicos.

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Muchos de estos aparatos aún contienen música copiada desde CD, fotografías familiares, videos, documentos y grabaciones que no existen en otro soporte. Revisarlos antes de descartarlos permite recuperar ese material y, a la vez, tomar una decisión más útil sobre su destino.

Dispositivos como celulares pueden tener la pantalla rota pero guardan información que se puede recuperar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo recuperar la música y las fotos guardadas en dispositivos antiguos

El primer paso consiste en identificar qué tipo de archivos guarda cada aparato. Los iPod y algunos reproductores MP3 antiguos pueden contener listas de reproducción, videos y grabaciones almacenadas en formatos que no siempre aparecen al conectarlos a una computadora. Programas como iExplorer, iMazing o TouchCopy permiten localizar y copiar ese contenido.

Las cámaras digitales, discos externos y otros reproductores suelen ofrecer un acceso más directo. Al conectarlos a una computadora, muchos son reconocidos como unidades de almacenamiento externas. Desde allí es posible revisar carpetas, ordenar los archivos y trasladarlos a un dispositivo actual antes de que falle.

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No obstante, la conexión suele ser uno de los principales obstáculos. Los modelos antiguos pueden requerir cables USB de generaciones anteriores, conectores propietarios, FireWire o cargadores que ya no se encuentran con facilidad.

Los aparatos antiguos se pueden conectar a una computadora y respaldar los datos almacenados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En computadoras que solo disponen de puertos USB-C, puede ser necesario usar un hub o un adaptador. Las conversiones entre FireWire y USB presentan limitaciones técnicas y no siempre permiten transferir datos.

Dónde conviene guardar los archivos una vez recuperados de dispositivos viejos

Después de copiar el contenido, corresponde crear una copia de seguridad. Un disco externo ofrece una alternativa para mantener los archivos bajo control propio, mientras que plataformas como Google Drive y OneDrive permiten acceder a fotos, música y documentos desde distintos dispositivos conectados a internet.

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Asimismo, la organización influye en la utilidad de ese material. Separar las imágenes por año, identificar grabaciones y ordenar documentos en carpetas reduce el riesgo de perder información entre miles de archivos.

Celulares viejos compatibles con WiFi siguen siendo útiles en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es posible reparar y volver a usar dispositivos viejos

Muchos dispositivos antiguos pueden recuperar funciones básicas con una limpieza, una batería nueva o una reconfiguración. Un reproductor MP3 puede servir para escuchar música sin distracciones, una cámara digital puede utilizarse como aparato secundario y un teléfono sin línea puede funcionar como reproductor multimedia, reloj o dispositivo para videollamadas mediante WiFi.

Antes de intentar una reparación, conviene consultar el manual correspondiente y verificar si existen repuestos. Los archivos digitales de los fabricantes, junto con repositorios como Manuals Online y ManualsLib, reúnen instrucciones para varios modelos.

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En qué momento conviene vender los dispositivos viejos o entregarlos para reciclaje

El interés por la tecnología retro abrió un mercado para aparatos que funcionan y se conservan en buen estado. Reproductores de música, consolas, cámaras y teléfonos de otras generaciones pueden atraer a compradores interesados en su diseño, sus funciones específicas o su valor como objeto de colección.

El reciclaje de residuos electrónicos permite recupera recursos útiles para desarrollar nuevos productos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Antes de venderlos, es necesario borrar los datos personales y restablecer la configuración de fábrica del dispositivo cuando sea posible.

Cuando el dispositivo está dañado y no admite reparación, la salida adecuada es el reciclaje en puntos autorizados. El descarte responsable evita que componentes con plomo, mercurio o cadmio terminen en vertederos, el suelo o el agua, donde pueden afectar a los ecosistemas y a la salud pública.

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El reciclaje permite recuperar materiales como oro, plata y cobre para fabricar nuevos productos. Esta recuperación reduce la demanda de materias primas y el consumo energético asociado a su extracción.